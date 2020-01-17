 Україна отримала всю військову допомогу в 2019 році, - Пентагон

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив представник Пентагону Джон Гоффман.

"Вся допомога виділена і направлена ​​Україні", - сказав він.

У звіті державні аудитори заявили, що Служба управління та бюджету Білого дому порушила закон США Про контроль затримок (Impoundment Control Act), коли минулого літа ухвалила рішення заморозити оборонну допомогу Україні.

Офіс урядової підзвітності США підпорядковується Конгресу і перевіряє ефективність управління державними коштами.

Гоффман під час брифінгу для преси в Пентагоні зазначив, що допомогу Україні було спрямовано "відповідно до вимог Конгресу і вказівок нам" до кінця бюджетного року.

"Ми мали намір спрямувати ці гроші до кінця фіскального року, щоб допомогти безпеці України. Так і сталось, - наголосив Гоффман, - крім дуже невеликої частини, так і відбулось".

Гоффман запевнив, що однією з цілей Пентагону було забезпечити "наявність антикорупційних заходів, і що гроші буде витрачено відповідно".

Гоффман назвав питання затримки оборони України "дуже політизованим".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Ексзаступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в Офісі Президента Володимира Зеленського знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки і намагалися приховати це від громадськості.

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