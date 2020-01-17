 ЄС продовжить співпрацювати з урядом України незалежно від того, чи піде він у відставку, - посол ЄС Маасікас

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Hromadske", про це посол ЄС в Україні Матті Маасікас сказав у коментарі.

"Ми маємо - і я особисто маю - дуже хороші робочі відносини з урядом, і з окремими міністрами. І в якому б напрямку не розвивалися політичні події, співпраця з урядом України триватиме і надалі", - зазначив дипломат.

За його словами, події, що розвиваються у внутрішній політиці України нині, є підтвердженням життєздатності української демократії.

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"Внутрішня політика - це внутрішня політика. І в демократичній державі це має велике значення. Щось може статися буквально за одну ніч. І це є тільки підтвердженням життєздатності української демократії", - додав Маасікас.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.