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 Політика України
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Все про:відставка (578) Гончарук_Олексій (480) Матті Маасікас (7)

 ЄС продовжить співпрацювати з урядом України незалежно від того, чи піде він у відставку, - посол ЄС Маасікас

Європейський Союз буде співпрацювати з урядом України незалежно від того, чи відбудеться його відставка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Hromadske", про це посол ЄС в Україні Матті Маасікас сказав у коментарі.

"Ми маємо - і я особисто маю - дуже хороші робочі відносини з урядом, і з окремими міністрами. І в якому б напрямку не розвивалися політичні події, співпраця з урядом України триватиме і надалі", - зазначив дипломат.

За його словами, події, що розвиваються у внутрішній політиці України нині, є підтвердженням життєздатності української демократії.

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"Внутрішня політика - це внутрішня політика. І в демократичній державі це має велике значення. Щось може статися буквально за одну ніч. І це є тільки підтвердженням життєздатності української демократії", - додав Маасікас.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170484
 
 
 Топ коментарі
 
Він сам зрозумів що прокрякав ?
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Щось багатьох сьогодні плющить...
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Сьогодні свято несповнарозумних... ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины независимо от того, уйдет ли оно в отставку, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 6611
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Сьогодні свято несповнарозумних... ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины независимо от того, уйдет ли оно в отставку, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 6611
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а какая разница? - рот вытер, рабочее место убрал, пятница...
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По его словам, события, развивающиеся во внутренней политике Украины нынче, являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.Источник:

https://censor.net.ua/n3170484

Это что было?
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Маасікаса трохи пофотошопить і вийде путін ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины независимо от того, уйдет ли оно в отставку, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 7212
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в цем правительстве сосредоточена интеллектуальная елита европы, поэтому сотрудничество с ним - бесценно
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Он будет сотрудничать с правительством в отставке?
Это что то новое.

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Допустим отставка состоялась и все разошлись во главе с Гончаруком. Пришли другие. С кем он сотрудничать собрался? Трудности перевода или идиот?
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Ахах. Просто все привыкли только Сороса замечать. А этот "брат во Христе" представитель европейских барыг, которые уже имеют твердые договоренности с командой даунов под названием "Зеленский и Ко" о распродаже украинской земли и предприятий. Очень ответственный момент вот он и манифестирует, мол отожмем во что бы то ни стало.
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воу! воу! воу!
не тарапитесь!!! никто ж пока не говорил про отставку "целого" правительства...
(или уже говорил?)))
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Допустим сегодня отставка, а сегодня Розумков отпустил Верховную Раду на 2 недели , ну и Что , те поехали на округа , а те по домам , президент на Оман , глава сельсовета в Турцию , Так же не может быть . Просто все работают , только в одставке, до сменщиков.
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Соросята, [17.01.20 14:56]
МВФ поддержал правительство Гончарука
Солидный заголовок? Еще бы
Особенно если почитать дальше: «Умная макроэкономическая политика правительства и Национального банка способствовала укреплению экономики Украины», - сообщили в украинском представительстве МВФ.
А теперь минуточку, а кто же эти представители МВФ в Украине?
Глава представителсьтва Жером Ваше - постоянный спикер форумов, к организации которых причастны птенцы соросовского проекта «Киевская школа экономики» Тимофея Милованова.
Мы уже писали, что именно через эту «школу» сорсоята в Украине легализируют свои доходы (https://t.me/sorosata/47)
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Вата нового врага нашла Сороса) Прям пахнуло мордовскими портянками
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