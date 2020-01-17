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Все про:референдум (316) СБУ (5027) Донецька область (2362)

 СБУ виявила трьох депутатів місцевих рад Донеччини, які допомагали окупантам проводити псевдореферендум у 2014-му

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру трьом чинним депутатам міських районних рад Донецької області в сприянні в організації незаконного референдуму в травні 2014 року про незалежність терористичних організацій "Л/ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановили оперативники спецслужби, в квітні 2014 року депутатка Лиманської міської ради добровільно сприяла організації та проведенню незаконного голосування.

"Вона очолила дільничну виборчу комісію в селищі Крива Лука, координувала роботу дільниці, підраховувала голоси та підписувала відповідні акти", - йдеться в повідомленні.

Аналогічно вчинив і депутат Костянтинівської міськради.

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"Він добровільно очолив виборчу дільницю, організував і провів псевдореферендум у селах Тарасівка, Олександропіль, Новооленівка, Водяне Друге, Березівка та Зелене поле", - йдеться в повідомленні.

Таким же чином діяла і депутатка Миронівської селищної ради.

"Разом з іншими обранцями на позачерговій сесії сільради вона прийняла рішення щодо проведення фейкового референдуму. Активно закликала мешканців Донеччини до участі у псевдоголосуванні та сприяла його проведенню", - йдеться в повідомленні.

Слідчі підозрюють чиновників в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Також читайте: Організатору "референдуму" в Луганській області дали 5 років умовно

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170479
 
 
 Топ коментарі
 
нууу вот...они уже готовые спецы для будущих выборов..
осталось только Конституцию изнасиловать под это дело
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Тепер їм дадуть медаль і візьмуть у СН?
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Пам'ятаєш як відпустили Єфремова, який був у Сєверодонецьку?
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А на Сумщині чому не виявили? Хто виганяв Артема Семеніхіна? Хто виганяв Салатенка?
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нууу вот...они уже готовые спецы для будущих выборов..
осталось только Конституцию изнасиловать под это дело
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А как же самые невинные в мире донецкие депутаты ? Они уже усе ? В законе и договорняке ? Киевскими стали ?
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А как же сходка партии регионов в Северодонецке после прихода ющенки ? Это шо они там обсуждали ? Не данецкую ли риспублику замутить если шо ?
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Пам'ятаєш як відпустили Єфремова, який був у Сєверодонецьку?
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Памъятаю також ,як вин пъять рокив маявся и не був засудженим.
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Хто насправді керував судами, коли його відпустили?
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Тепер їм дадуть медаль і візьмуть у СН?
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Ну конечно. Самых жирных парашенко отхватил себе. - Ахметова партнера ))
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Беріть до себе цих сепарів і не рюмсайте СБУ выявила трех депутатов местных советов Донетчины, помогавших оккупантам проводить псевдореферендум в 2014-м - Цензор.НЕТ 8691
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Новою, яка не буде лежати під росією.
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А я прямо говорю без натяків - нова українська влада.
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Де моя відповідь вище? Нема? Тоді все зрозуміло і прощавай.
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".....Решается вопрос ....... Продолжаются следственные действия...." Хто-б сумнівався.
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А почему они не Выехали в свой Мир который они Хотели. Отправить в резервацию. Каждому в Зависимости от Вклада в Развал Украины.
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Из Киева комфортнее управлять. И лохи думают шо они не при делах.
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Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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после таких грандиозных успехов начинаешь верить, шо донбасс мгновенно вернется в родную гавань
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Как будто они раньше не знали, - Значит скоро обмен . Те наловят Таксистов, а тут членов комисий.Как по Мне за 1 Патриота Украины , зачистить и Отдать туда кто Очень хочет и Хотел.
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Обміну не буде , Маріупольський суд випише на трьох рік умовно і випустить з залу суду .
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Буде , Ви що забули чиї Суди. Вони в кінці кінців Народні чи Що.
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