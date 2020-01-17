 Разумков закрив другу сесію Ради, наступна відбудеться 4 лютого

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Нагадую, що наступного тижня (20-24 січня. – Ред.) народні депутати України працюють з виборцями. Чергова 3-тя сесія Верховної Ради IX скликання почне свою роботу у вівторок, 4 лютого 2020 року", - сказав Разумков, закриваючи пленарне засідання.
Він зазначив, що сесія, яка закінчується, була плідною.
"Я сподіваюся, що наступна буде ще кращою", - сказав спікер.
небойсь вагоны разгружать будут...денег же критично мало...семьи кормить надо...
классный график работы....со вторника до половины пятницы и не каждую неделю..
и мало платят? ))))) работягам так платите - с таким графиком и с такими льготами и премиями-доплатами ...
а потом??? ))))))
Похоже, "Слуги" поняли, что являются профанам,. по экономике у них в головах дырки, чем меньше они будут заседать, тем меньше вреда принесут.