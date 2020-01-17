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 Політика України
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Все про:ВР (5610) Разумков Дмитро (346)

 Разумков закрив другу сесію Ради, наступна відбудеться 4 лютого

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив останнє пленарне засідання 2-ї сесії Верховної Ради IX скликання.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нагадую, що наступного тижня (20-24 січня. – Ред.) народні депутати України працюють з виборцями. Чергова 3-тя сесія Верховної Ради IX скликання почне свою роботу у вівторок, 4 лютого 2020 року", - сказав Разумков, закриваючи пленарне засідання.

Він зазначив, що сесія, яка закінчується, була плідною.

"Я сподіваюся, що наступна буде ще кращою", - сказав спікер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170477
 
 
 Топ коментарі
 
ішов 6-й рік війни...- війна війною а інтереси вічні (((
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Устали работнички! Всех на столбах вешать!
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а 27-31 января? где они работают?
небойсь вагоны разгружать будут...денег же критично мало...семьи кормить надо...
классный график работы....со вторника до половины пятницы и не каждую неделю..
и мало платят? ))))) работягам так платите - с таким графиком и с такими льготами и премиями-доплатами ...
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ішов 6-й рік війни...- війна війною а інтереси вічні (((
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Устали работнички! Всех на столбах вешать!
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а 27-31 января? где они работают?
небойсь вагоны разгружать будут...денег же критично мало...семьи кормить надо...
классный график работы....со вторника до половины пятницы и не каждую неделю..
и мало платят? ))))) работягам так платите - с таким графиком и с такими льготами и премиями-доплатами ...
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Китайский Новый год на носу! Куда работать.
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о как много наработали наверно надо зарплату подімать єтим тунеядцам а за что им жить бедненьким и гулять в кабаках фу мерзость
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Самое печальное это трусливо съехали с отчета Премьера. Мужчины так не делают, обидно за очередной развод.
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"мусчіни"-службовці чим відрізняються від "женчін"-службовців? Разумков закрив другу сесію Ради, наступна відбудеться 4 лютого - Цензор.НЕТ 9480
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Розумков, Зеленский, Гончарук..... уже женщины?!?! Хотя судя по поведению.......
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наконец то у свадебных фотографов начнутся каникулы
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Поработали пару дней пора и продолжить новогодние каникулы
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вимагаю всім громадянам України видавати окрім літньої ще осінню, зимову та весняну місячні відпустки. турборежим так турборежим!
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каникулы у депутанов.. теперь на моря отдыхать? какой была эта скотобаза, такой и осталась))
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Эй, а как же турборежим? Столько законов обещали принять, столько реформ провести!
Похоже, "Слуги" поняли, что являются профанам,. по экономике у них в головах дырки, чем меньше они будут заседать, тем меньше вреда принесут.
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Они устали...сейчас по 200 штук получат...и кто в Куршавель...кто в Оман...
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Не , вы тут напрасно так "завелись" ... Чем реже они будут собираться , тем меньше разных гадостей напринимают . Мне кажется , что у Украины - это единственный шанс продержаться до следующих выборов .
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