 Рада відхилила законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань і ліквідації податкової міліції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 253 нардепи.

Нагадаємо, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань". Законопроєктом передбачається створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів. Бюро фінансових розслідувань складається з центрального апарату і 7 територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи публічного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет ВР рекомендує зняти з другого читання законопроєкт про Бюро фінрозслідувань

Також передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу в Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами конкурсу.

Згідно з документом, Бюро фінансових розслідувань здійснює самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист надається органами національної поліції.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет ВР рекомендує зняти з другого читання законопроєкт про Бюро фінрозслідувань.