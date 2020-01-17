 Рада відхилила законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань і ліквідації податкової міліції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення підтримали 253 нардепи.
Нагадаємо, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань". Законопроєктом передбачається створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів. Бюро фінансових розслідувань складається з центрального апарату і 7 територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи публічного права.
Також передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу в Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами конкурсу.
Згідно з документом, Бюро фінансових розслідувань здійснює самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист надається органами національної поліції.
Раніше повідомлялося, що профільний комітет ВР рекомендує зняти з другого читання законопроєкт про Бюро фінрозслідувань.
Так буває, коли брешуть, не домовившись про те, як брехати. Секретар РНБО Данілов заявив учора чи позавчора, що заява посольства України в Ірані - це було щось подібне до ситуації зі справою Бабченка. Тоді умисно запустили фейкову інформацію для благої цілі. Цього разу це було безглуздям, але саме таку позицію дуже чітко артикулював Данілов. Говорив він це чітко стосовно заяви посольства, що вони виключають терористичний акт. Секретар РНБО стверджував, що саме влада з Києва (брав відпровідальність на себе особисто) доручила посольству розмістити некоректне повідомлення.
Сьогодні міністр Пристайко на питання про цю заяву заявив, що це була помилкова дія самого посольства в екстремальних умовах. "Вони розмістили це повідомлення, забувши сказати, що це повідомлення за інформацією іранської сторони".
То був прямий наказ з Києва, чи власне помилкове рішення посольства? Щоб не тримати інтриги повідомлю, як усе було насправді. Інформацію маю перевірену, бо працював у галузі й моя посада в керівництві парламентського комітету у закордонних справах прирівнювалася до посади заступника міністра закордонних справ із відповідною поінформованістю. Контакти зберігаю. Отже, посольство взагалі нічого не розміщувало. Воно лише оперативно, детально й чесно інформувало МЗС про всі деталі. Самостійного сайту посольство не має. Його сторінка в інтернеті може адмініструватися як самим апаратом посольства, так і напряму з міністерства. Сайт повністю контролюється міністерством. Посольство не має права самостійно розміщувати ЖОДНОГО повідомлення політичного характеру чи інформацію високого значення. А цього разу повідомлення на сайті було розміщено взагалі без участі посольства виключно працівниками центрального апарату міністерства. Знаю, що в посольстві про її появу взнали лише тоді, коли навколо цього вибухнув скандал.
З дитинства пригадую приказку: "Брехнею весь світ обійдеш, а назад не вернешся". От би хтось доніс цю істину нашій брехливій і злодійкуватій зеленій владі...