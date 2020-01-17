EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  602  14
Все про:ВР (5610) Італія (335) Марків (87)

 Рада звернулася до президента і парламенту Італії із закликом забезпечити об'єктивність розгляду справи Марківа

Верховна Рада ухвалила постанову №2717 щодо кримінального переслідування в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Постанову підтримали 323 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

У заяві йдеться, що парламент поважає незалежність і авторитетність судової гілки влади Італії, але вважає, що рішення суду порушує права українського військовослужбовця. У тексті документа неодноразово вказується, що судовий процес над старшим сержантом Нацгвардії Віталієм Марківим супроводжувався використанням як доказів чуток і неперевіреної інформації, а деякі тези рішення мали яскраво виражений антиукраїнський характер.

"Поважаючи незалежність і авторитетність судової гілки влади Італійської Республіки, відзначаючи, що рішення суду порушує права військовослужбовця України і завдає шкоди іміджу нашої держави, дати таку політичну оцінку такому рішенню:" Верховна Рада України вважає рішення суду міста Павія (регіон Ломбардія, Італійська Республіка) від 12.07.2019 року щодо громадянина України Віталія Марківа таким, що завдає шкоди суверенним правам держави Україна", - написано в тексті постанови.

ВР вважає, що справа Марківа "продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд і одного з ключових принципів кримінального процесу - презумпції невинності".

Читайте також: Важче захищати невинного. Я переконаний, що Марків не винен, - адвокат Делла Валле

Парламент України звертає увагу, що процес "проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках і упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун (представлений захистом B.Марківа), а ймовірна причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, не розслідувалася".

Також наголошується, що в ході судового розгляду не було надано чіткі однозначні докази провини українських військових, взагалі, або Марківа зокрема.

ВР протестує проти звинувачення України в порушенні міжнародного гуманітарного права і залучення Української держави у цій справі як цивільного відповідача, адже це суперечить основним принципам міжнародного права щодо юрисдикційних імунітетів іноземних держав.

Парламент України категорично засуджує використання неприйнятних формулювань у матеріалах вироку, згідно з яким українська армія є "повсталими українцями, які захопили "Карачун", стверджується, що "стріляти у цивільних було звичним способом дій української армії і НГУ", а військові дії на Сході України називаються "триваючою громадянською війною".

Рада звернулася до президента і парламенту Італії із закликом забезпечити неупередженість процесу проти нацгвардійця Марківа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Марківа останнім часом вдалося встановити низку важливих деталей, - Аваков

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170468
 
   
 Топ коментарі
 
Хотелось бы видеть список депутатов, не проголосовавших за Виталия.
 показати весь коментар
 
А як що до цих обвинувачених хто буде судити об'єктивно і чи будуть від ВР подібні заклики що до них?
Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива - Цензор.НЕТ 2605
Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива - Цензор.НЕТ 1861
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хотелось бы видеть список депутатов, не проголосовавших за Виталия.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
цена цим призывам копейка в базарный день. тока еще раз доказывают свою стремность и хуторское мировоззрение Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива - Цензор.НЕТ 5947
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
24-ре (двадцать четыре) года... Да, не повезло мужику. Это слишком круто.
 показати весь коментар
 
......"стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ"Источник: https://censor.net.ua/n3170468 Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива - Цензор.НЕТ 4280
 показати весь коментар
 
 
, а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствовавших там во время трагедии, не расследовалась".Источник: https://censor.net.ua/n3170468

Акредитация журналистов при окупационных воисках не позволит применять конвенции про гражданское население "стрелять по гражданским".
Ну не может же быть армия агрессора гражданским населением.
Цугнцваг.
 показати весь коментар
 
 
А як що до цих обвинувачених хто буде судити об'єктивно і чи будуть від ВР подібні заклики що до них?
Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива - Цензор.НЕТ 2605
Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива - Цензор.НЕТ 1861
 показати весь коментар
 
 
я конечно извиняюсь, но что за х.ня? каким боком парламент и президент италии к судебным органам? в цивилизованных странах такой запрос будет послан на.уй. такое ощущение, что наш парламент состоит сплош из дебилов. в италии единственный орган - который может рассматривать такие вопросы - это высший совет магистратуры
 показати весь коментар
 
А в Украине такой высший орган это парламент ЕС или европейский парламент?
Может они там в европе вообще все дебилы когда позволяют себе комментировать решения судебной и законодательной власти в Украине?
 показати весь коментар
 
Как парламент Италии,может повлиять на Итальянский суд?Который судит гражданина Италии?Вы пановэ с У кратной что то перепутали.Там по звонку из парламента или АП,суд не работает.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору