 Рада звернулася до президента і парламенту Італії із закликом забезпечити об'єктивність розгляду справи Марківа

Постанову підтримали 323 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.
У заяві йдеться, що парламент поважає незалежність і авторитетність судової гілки влади Італії, але вважає, що рішення суду порушує права українського військовослужбовця. У тексті документа неодноразово вказується, що судовий процес над старшим сержантом Нацгвардії Віталієм Марківим супроводжувався використанням як доказів чуток і неперевіреної інформації, а деякі тези рішення мали яскраво виражений антиукраїнський характер.
"Поважаючи незалежність і авторитетність судової гілки влади Італійської Республіки, відзначаючи, що рішення суду порушує права військовослужбовця України і завдає шкоди іміджу нашої держави, дати таку політичну оцінку такому рішенню:" Верховна Рада України вважає рішення суду міста Павія (регіон Ломбардія, Італійська Республіка) від 12.07.2019 року щодо громадянина України Віталія Марківа таким, що завдає шкоди суверенним правам держави Україна", - написано в тексті постанови.
ВР вважає, що справа Марківа "продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд і одного з ключових принципів кримінального процесу - презумпції невинності".
Парламент України звертає увагу, що процес "проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках і упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун (представлений захистом B.Марківа), а ймовірна причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, не розслідувалася".
Також наголошується, що в ході судового розгляду не було надано чіткі однозначні докази провини українських військових, взагалі, або Марківа зокрема.
ВР протестує проти звинувачення України в порушенні міжнародного гуманітарного права і залучення Української держави у цій справі як цивільного відповідача, адже це суперечить основним принципам міжнародного права щодо юрисдикційних імунітетів іноземних держав.
Парламент України категорично засуджує використання неприйнятних формулювань у матеріалах вироку, згідно з яким українська армія є "повсталими українцями, які захопили "Карачун", стверджується, що "стріляти у цивільних було звичним способом дій української армії і НГУ", а військові дії на Сході України називаються "триваючою громадянською війною".
Рада звернулася до президента і парламенту Італії із закликом забезпечити неупередженість процесу проти нацгвардійця Марківа.
Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Акредитация журналистов при окупационных воисках не позволит применять конвенции про гражданское население "стрелять по гражданским".
Ну не может же быть армия агрессора гражданским населением.
Цугнцваг.
Может они там в европе вообще все дебилы когда позволяют себе комментировать решения судебной и законодательной власти в Украине?