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Все про:Кабмін (3215) будівництво (448) Гончарук_Олексій (480)

 Кабмін має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, - Гончарук

Уряд має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, працювати над детінізацією ринку праці в будівельній галузі та реформуванням Державної архітектурної будівельної інспекції (ДАБІ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з питань розвитку будівельної сфери в п'ятницю.

"Перше: ми хотіли б, щоб будівельні матеріали видобувалися легально, без шкоди для довкілля. Друге: ми хотіли б, щоб працевлаштування в галузі було "білим". Третє: ми хотіли б, щоб ви перестали бути заручниками корумпованих органів, в першу чергу ДАБІ", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, уряд вивчає ситуацію з видобутком будматеріалів і працює з правоохоронними органами над необхідними документами.

"Я хотів би отримати зворотній зв'язок: що зараз відбувається? Зникла корупція чи ні, якщо ні, на якому рівні вона існує, яка вона, щоб у нас була можливість максимально швидко ухвалювати кадрові рішення", - додав Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170466
 
 
 Топ коментарі
 
мы хотели бы, чтобы строительные материалы добывались легально Источник: https://censor.net.ua/n3170466
добича будматеріалів? це ще, що за нові корисні копалини?

в цих зе... фахівець на фіхавці.
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На заставке изображён кирпич. Где его добывают нелегально?
Кабмин намерен бороться с нелегальной добычей стройматериалов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1417
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😀 Где заведено? В твоем воспаленном мозгу?
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Вже йди, Гончарук. Твій час пройшов і карета перетворюється на гарбуз.
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а какие стройматериалы добывают не сказал
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Пойду добуду немножко стройматериалов в Епицентре! Это можно?
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от.. а казали Гончарук всьо! .. ти його не бачиш, а он єсть!!
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мы хотели бы, чтобы строительные материалы добывались легально Источник: https://censor.net.ua/n3170466
добича будматеріалів? це ще, що за нові корисні копалини?

в цих зе... фахівець на фіхавці.
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А разве Вы не слышали о добыче кваса? Кефира? Обувь тоже добывают, скорее всего, раз уже железобетонные панели, арматура и тот же кирпич у нас добывают)) Да ужжж...
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тут в шо хочеш поверишь.. Dziwny jest ten świat (© Czesław Niemen)
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Гончарук нас готує до нових 90-х років, коли все добувалося, а в магазинах нічого не було.
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На заставке изображён кирпич. Где его добывают нелегально?
Кабмин намерен бороться с нелегальной добычей стройматериалов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1417
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Вот в чем едині и порохоботі и зебила, так єто в распиле.
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если ми єдіни ми нє пабєдіми!!!
El ****** unido jamás será vencido
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Ну и какова судьба Виктора Хары напару с Сальвадором Альенде? Уж лучше, словами другого революционера: "Пойти другим путём"
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Эти ублюдки при потрошиной гниде так разрыли добычей песка судоходную при СССР реку Десна, что та обмелела и была выведена из реестра судоходных рек Украины. Ущерб государству многие миллиарды долларов, ущерб природе - тоже на миллиарды, а баржи продолжают таскать песок с Десны одна за другой и нет в Украине ни СБУ, ни МВД, ни ГПУ, ни НАБУ, ни ГБР, чтоб востановить порядок. Поэтому зё с гончаруком должны создать ещё десяток антикоррупционных органов и назначить им зарплаты по 500 тыс. в месяц, чтоб им было лень воровать.
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Нелегальная добыча стройматериалов - это воровство со строек? Перепутал с янтарем, что ли?
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Ужос петяботы даже не знают как раствор делают - а придется узнать когда петю посадят )))
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Уже даже самый тупой зебил понял что Петю не посадят..бо не за что...
Теперь только самые-самые тупые зебилы еще продолжают об этом петь свою щаунывную песТню...
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фантазерка ! На него 13 уг дел заведено а петяботочки все надеются что пете дадут убежать в Испанию )))) Петяботочки вы такие фантазерки)))
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😀 Где заведено? В твоем воспаленном мозгу?
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Надейся...надежда она такая...она умирает последней...
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а из реальности - Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене перенесен со 2 на 24 января. !
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😀 Это о минских соглашениях? Так тогда и на осла оманского нужно дело заводить...
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это не о минских а о сдаче Дебальцевого !
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ну то есть петядепльчик подхасапский твой петя сдал честь Украины и ты доволна?
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А ты зебил доволен тем что оманскай осел сдал территории Украины в трех местах...и готовится сдать их еще в трех?
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Не фантазируй тупое в минске как раз было прописано разведение сторон от линии соприкосновения а вот про Дебальцево ничего не было прописано - это просто тупа сдача территории ! Но петя тупые деилы даже таких простых вещей не понимают )))
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"Пятый президент Украины Порошенко Петр Алексеевич 11-12 февраля 2015 года в ходе подготовки проведения переговоров по содержанию документа под названием "Комплекс мер, направленных на выполнение Минских соглашений" совершил государственную измену, то есть деяния, умышленно совершенные гражданином Украины в ущерб суверенности, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, информационной и экономической безопасности Украины, с признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины".
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то есть гугл в школе еще не проходили или ты из школы умственно отсталых?))) занимайся ! прийду проверю ))))
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Ты лучше зеленки попей...полегчает тебе...
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специально выделю в ходе подготовки проведения переговоров
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Труба портновская уже потекла...так чо прими зелегки...во внутрь..и тебя попустит...
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логика не твае хасапчик ))) или ты просто попачкай вилять любишь?)))
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Зебилы и логика это не совместимо...так что зебильчик можешь даже и не пытаться что либо понять...это бесполезно..
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что у тебя петедепил не получается? жалуйся )))) помогу )))
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«Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты просто мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации, и хорошо понимаешь какое ты чмо, при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному. Ты знаешь, что никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, и точно не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- какая разница.»
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alex 8659a5c0, бачиш, навіть ти знаєш, що раствор роблять, а не видобувають, але все одно настільки тупий, що не усвідомлюєш різниці між цими двома процесами.
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Раньше думал что добывают сырье а из него уже делают стройматериалы, но этот гуру экономист меня переубедил, сразу как дерево срубили оно уже досками полиэтилен замотано
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ага й батони на яблунях ростуть, й дітей з дипломами приносять...
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мати наміри боротися і боротися - це трошки не одне й те саме, ні?
чому ви не боретеся, а тільки маєте намір? хіба то не прямий ваш обов'язок?
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теперь усе це будет проходить без него, самокат сломался, шуба сносилась
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То есть как это "добыча стройматериалов"? Это кирпичи , шифер, мешки с цементом лежат в недрах земли или на них надо охотиться? Или их надо добывать на стройбазе?
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добычу бурштына уже побороли? скажите чесно, хотим все подмять под себя. так хоть врать не нужно
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бурштын он в три смены моют а раньше до борьбы только в две
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доки порохобот не вижене з себе сою, а прихильники Зе не вижинуть з себе соплі.. нічого в цій
країні не станеться нового
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Гончарук як всі гончаруки Кабмін має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2806 3-й сорт -не брак Кабмін має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2806
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"Я хотел бы получить обратную связь: что сейчас происходит? Исчезла коррупция или нет, если нет, на каком уровне она существует...", - добавил Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3170466

- Альо, у вас коррупция есть?
- Нет, мы ее только что победили!
- Хорошо, тогда я вам выпишу премию 2 млн...
- Спасибо, звоните еще!
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Интересно где это добывают шифер и гвозди. Пора на Майдан и гнать этих интеллектуалов в Ростов, а Беню в США оправить. Хочет свое шапито забирает.
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начните с борьбы с бедностью - в Украине - так будет правильней
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г. Глухов Сумская область предприниматель Гриб Владимир копает песок вокруг города и продает его населению. в эти карьеры никого не пускают....
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