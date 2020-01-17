 Кабмін має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з питань розвитку будівельної сфери в п'ятницю.
"Перше: ми хотіли б, щоб будівельні матеріали видобувалися легально, без шкоди для довкілля. Друге: ми хотіли б, щоб працевлаштування в галузі було "білим". Третє: ми хотіли б, щоб ви перестали бути заручниками корумпованих органів, в першу чергу ДАБІ", - сказав прем'єр-міністр.
За його словами, уряд вивчає ситуацію з видобутком будматеріалів і працює з правоохоронними органами над необхідними документами.
"Я хотів би отримати зворотній зв'язок: що зараз відбувається? Зникла корупція чи ні, якщо ні, на якому рівні вона існує, яка вона, щоб у нас була можливість максимально швидко ухвалювати кадрові рішення", - додав Гончарук.
добича будматеріалів? це ще, що за нові корисні копалини?
в цих зе... фахівець на фіхавці.
El ****** unido jamás será vencido
Теперь только самые-самые тупые зебилы еще продолжают об этом петь свою щаунывную песТню...
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- какая разница.»
чому ви не боретеся, а тільки маєте намір? хіба то не прямий ваш обов'язок?
країні не станеться нового
- Альо, у вас коррупция есть?
- Нет, мы ее только что победили!
- Хорошо, тогда я вам выпишу премию 2 млн...
- Спасибо, звоните еще!