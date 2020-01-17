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 Глави МЗС 5 країн створили групу для контролю над розслідуванням катастрофи літака МАУ в Ірані, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що спільно з колегами з Великої Британії, Швеції, Афганістану і Канади він на зустрічі в Лондоні домовився створити формальну групу, яка буде допомагати слідчим органам в розслідуванні аварії Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані.

"Що стосується досягнутого на зустрічі п'яти міністрів. Ми домовилися створити формальну групу, яка буде допомагати нашим органам з розслідування. Наша Генеральна прокуратура, генпрокурор відправив листи всім своїм колегам, громадяни яких загинули, для спільної участі в роботі спеціальної групи з розслідування. Наша міністерська група домовилася спостерігати за роботою всіх органів, які ведуть розслідування", - сказав він, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Пристайка, виходячи з аналогії з катастрофою слідував рейсом MH17 літака Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", ця робота може тривати роками, тому група міністерського рівня буде час від часу зустрічатися і аналізувати роботу, щоб "направляти її в політично необхідне нам русло"

"Механізм такий був залучений між Австралією, Новою Зеландією та Нідерландами. Він довів свою ефективність. Ми зараз будемо використовувати ту напрацьовану практику, яка є", - додав міністр.

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Пристайко також повідомив, що дипломатична місія України в США вже готує пропозиції на міжнародному рівні, щоб вимагати від Ірану відповідальності за аварію українського лайнера.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170462
 
   
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Успіх? Главы МИД 5 стран создали группу для контроля над расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5170

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что совместно с коллегами из Великобритании, Швеции, Афганистана и Канады он на встрече в Лондоне договорился создать формальную группу, которая будет помогать следственным органам в расследовании крушения Boeing 737 авиакомпании "МАУ" в Иране. Источник: https://censor.net.ua/n3170462
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Главы МИД 5 стран создали группу для контроля над расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране, - Пристайко
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А раніше мова йшла про спільну слідчу групу. Тепер з цих країн будуть збиратися чиновники, разом бухати і підганяти слідчих своїх країн. Главы МИД 5 стран создали группу для контроля над расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7849
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Так це у заголовку пише, що "створили", а у самому тексті пише, що лише "домовились". Як на мене, то це різні речі, особливо для зелених. А загалом це схоже на всі посередні фантазії Пристайка відносно розслідування по збито у Боїнгу:тспільні слідчі групи, перндачу Україні чорних скриньок, заяви посольства про аварію внаслідок несправності двигуна, чи помилки пілотів і т.п.
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На самом деле, создание формальной группьі из пяти государств , правильное решение. Не нравится оно может только Ирану и РФ.
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Так йому пообіцяли створити комісію, чи таки створили комісію? Бо цей бреше, як дихає. Несу вітній брехун.
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