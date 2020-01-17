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 Детективи НАБУ хочуть незаконно допитати 10 тисяч наших працівників, - "Укрлендфармінг"

Такі дії в компанії "Укрлендфармінг" називають незаконним залякуванням людей.

Як повідомляє Depo.ua з посиланням на пресслужбу ULF, компанія хоче звернутися до президента України Володимира Зеленського через дії НАБУ.

"Хочемо звернутися до Вас від імені працівників компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард". Ми зіткнулися з ситуацією, яка ще раз доводить, що детективи НАБУ порушують закон та не зацікавлені в об’єктивному підході до справи, пов’язаної з акціонером нашої компанії Олегом Бахматюком. Більше того, вони продовжують переслідувати бізнес-структури, де працює величезна кількість людей. І ми вважаємо, що дії детективів НАБУ спрямовані на те, щоб зірвати посівну кампанію в одному з найбільших агрохолдингів України. Головна причина - особиста помста директора НАБУ Артема Ситника, який нещодавно був внесений до реєстру корупціонерів", – йдеться в заяві ULF.

В "Укрлендфармінг" стверджують, що "детективи Харківського відділення НАБУ Семиволос і Коваль провели несанкціоновані допити людей в с.Токарі Лохвицького району Полтавської області. Фактично вводячи людей в оману, маніпулюючи і не повідомляючи їх про їхні правові можливості щодо їх захисту, без будь-яких процесуальних документів, як мало б бути згідно з нормами чинного законодавства, відібрали пояснення щодо конфіденційної інформації, а саме заробітної плати", що є тиском на працівників компанії. Так само детективи прибули на територію Лохвицького цукрового заводу, де без жодних правових та процесуальних документів вирішили опитати 10 тисяч працівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Український клуб аграрного бізнесу" звернувся до Зеленського на захист "Укрлендфармінга" Бахматюка

"Наступного дня ці ж детективи прибули на територію Лохвицького цукрового заводу в м. Заводське. У кабінеті директора вони повідомили, що мають опитати 10 тисяч осіб щодо їхніх заробітних плат без жодних правових і процесуальних підстав і відповідних документі", – йдеться в заяві компанії.

В ULF вважають, що дії цих детективів направлені не на боротьбу з корупцією, а на те, щоб дестабілізувати компанію, в якій працює близько 30 тисяч людей. Також робиться все з метою посіяти серед них сум’яття, залякати їх і, фактично, зірвати посівну, яка зараз в стадії підготовки.

"Для нас незрозуміло, яким чином такі дії можуть стосуватись кримінальної справи проти Олега Бахматюка і ВіЕйБі банку. Ми бачимо, що керівник НАБУ – пан Ситник – керуючись бажанням помститися після того, як суд визнав його корупціонером, абсолютно не дотримується жодних правових норм", – кажуть в "Укрлендфармінг".

В компанії закликають і пана Ситника, і органи прокуратури звернути на це увагу.

"Ми не будемо сидіти, склавши руки, і дивитись на те, як ці люди знищують наше підприємство, маніпулюють свідомістю суспільства, залякують працівників "Укрлендфармінгу", чим перешкоджають нормальному виробничому процесу. Ще раз хочемо нагадати пану Ситнику і його підлеглим, які є отримувачами великих бюджетних асигнувань, що компанії "Укрлендфармінг" та "Авангард", на яких працює 27 тисяч людей, створюють за рік 1% ВВП країни, платять 3 млрд гривень заробітної плати і понад 2,5 млрд податків всіх рівнів, з яких, до речі, і фінансується "PR агентство" під назвою НАБУ. Люди, яких детективи опитують з такою легкістю, повинні після цього доглядати за курами, худобою, готувати техніку до посівної тощо. А детективи, які нічого не створюють та живуть за рахунок бюджетних асигнувань, знищують сільське господарство, яке приносить значний дохід до державного бюджету. Нам не зрозуміла логіка цих людей", – йдеться у заяві.

Також в ULF звертаються до влади з метою врегулювати це питання.

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"Ми звертаємось до всіх органів влади, до Президента, до Прем’єр-міністра і до Генерального прокурора, який нас абсолютно не хоче почути: не давайте можливості одній людині, засліпленій бажанням помсти, заходити настільки далеко, щоб знищити компанію, в якій працюють десятки тисяч людей!

Якщо тиск на ГК "Укрлендфармінг" не припиниться, ми будемо робити публічні кроки у відповідь. Звичайно, в нас немає ні армії, ні солдатів, ні інших можливостей, які є в силових структурах. Ми змушені будемо виводити людей на протести замість того, щоб вони займалися землеробством і приносили користь своїм сім‘ям та державі. Єдине, чого вони будуть вимагати, - це збереження своїх робочих місць, які хоче у них відібрати корупціонер Артем Ситник", – зазначають в ULF.

"Ще раз закликаємо: схаменіться, пане Ситнику, у своїй сліпій помсті! Ми не винні, що ви - корупціонер! Не змушуйте своїх підлеглих порушувати закон, тому що вони все одно, рано чи пізно, за це будуть відповідати. Але ми не допустимо, щоб відповідальність наздогнала їх на уламках нашої компанії", – йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170455
 
 
 Топ коментарі
 
Зайорзався ворюга бахматюк... Детективи НАБУ хочуть незаконно допитати 10 тисяч наших працівників, - "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 4109
Нехай опитають людей - тих що нині працюють і тих що вже звільнились.
Люди розкажуть як цей упирь примудрився, уклавши свій банк "Фінансова Ініциатива", перекласти виплату зарплати працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на Фонд гарантування вкладів.
А було це так.
Вечером перед запровадженням в банку тимчасової адміністрації, працівникам на карточки перерахували кошти - зарплата за 6 місяців наперед. А вранці всі дізнались що ці гроші вже зняти неможливо. І їх віддавали згодом через інший банк. А ще на ці кошти заднім числом всі працівники написали заяви про безпроцентну позику.
Так це лише один епізод.
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это ты бахматюку миллионеру подаёшь ? переживаешь ?
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та не волнуйтесь...
им для этого понадобится 10 тысяч дней
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это ты бахматюку миллионеру подаёшь ? переживаешь ?
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Кошмаринг бизнеса продолжается. Этих борцов с экономикой ещё и прибавилось - и каждый может довести любое предприятие до банкротства. Отличный инвестиционный климат, ничего не скажешь.
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в чём твой бизнес закошмареный состоит ?
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решил своих пять копеек вставить ? не трать пенсию, купи лишнюю сосиску .
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плати чесно налоги и всех делов.. але ж ми - КОЗАКИ!!! хєр вам а не сплата податків!!
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что , весь твой бизнес "закошмареный" это на ветке гадить , Гадя ?
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Зделайте их Вместе законно. Чесному человеку нечего Боятся.
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Отмывка бабла сейчас называется инвестклиматом...!?
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"Нам не понятна логика этих людей", - говорится в заявлении.
Зелень взагалі не знає що таке логіка.
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шобы усе прошло сладко да гладко к каждому надо приставить по агенту катерине
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НАБУ займається допитами простих нарідців. Та не для цього цей підрозділ свтворювали, щоб копіювати інші правоохоронні органи. Де ваші результати по вашому профілю?
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Детективи НАБУ хочуть незаконно допитати 10 тисяч наших працівників, -


вони продовжують переслідувати бізнес-структури, де працює величезна кількість людей.


дії детективів НАБУ спрямовані на те, щоб зірвати посівну кампанію

"Укрлендфармінг"



...а ще завдати великого удару по обороноздатності держави,зменшивши своїми діями величину податків.. Детективи НАБУ хочуть незаконно допитати 10 тисяч наших працівників, - "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 1673
Детективи НАБУ хочуть незаконно допитати 10 тисяч наших працівників, - "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 4690



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незаконно допитати 10 тисяч наших працівників

для допроса необходима санкция прокурора и т.д.

и на все 10 тысяч человек


кретины !!!!!!
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отобрали объяснения по конфиденциальной информации Источник: https://censor.net.ua/n3170455
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Зайорзався ворюга бахматюк... Детективи НАБУ хочуть незаконно допитати 10 тисяч наших працівників, - "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 4109
Нехай опитають людей - тих що нині працюють і тих що вже звільнились.
Люди розкажуть як цей упирь примудрився, уклавши свій банк "Фінансова Ініциатива", перекласти виплату зарплати працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на Фонд гарантування вкладів.
А було це так.
Вечером перед запровадженням в банку тимчасової адміністрації, працівникам на карточки перерахували кошти - зарплата за 6 місяців наперед. А вранці всі дізнались що ці гроші вже зняти неможливо. І їх віддавали згодом через інший банк. А ще на ці кошти заднім числом всі працівники написали заяви про безпроцентну позику.
Так це лише один епізод.
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Скупили за безцінь у селян паї і тепер сцють...
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цікаво - ніколи не чув, звідки у когось мільйони гектарів....
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Я не поважаю ЗЕ, але якщо він зможе прикрутити хвоста латифундистам - ставлю +
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Ну почему к Зеленскому обращаются? Он что у нас - Верховный правитель, Гуру, авторитет непререкаемый? Вот написала "авторитет" и ассоциации возникли - это как в криминальной среде по всем вопросам к авторитету обращаются. Сколько же можно: Премьер заявление несет Президенту, эти - жалобу. Ну прямо отец нации. Так до этого и недалеко.
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Не завадило б ще поцікавитись тим фактом чому "контори" ворюги бахматюка регулярно (раз на три роки) змінюють назву та код ЄДРПОУ.
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