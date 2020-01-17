 Детективи НАБУ хочуть незаконно допитати 10 тисяч наших працівників, - "Укрлендфармінг"

Як повідомляє Depo.ua з посиланням на пресслужбу ULF, компанія хоче звернутися до президента України Володимира Зеленського через дії НАБУ.
"Хочемо звернутися до Вас від імені працівників компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард". Ми зіткнулися з ситуацією, яка ще раз доводить, що детективи НАБУ порушують закон та не зацікавлені в об’єктивному підході до справи, пов’язаної з акціонером нашої компанії Олегом Бахматюком. Більше того, вони продовжують переслідувати бізнес-структури, де працює величезна кількість людей. І ми вважаємо, що дії детективів НАБУ спрямовані на те, щоб зірвати посівну кампанію в одному з найбільших агрохолдингів України. Головна причина - особиста помста директора НАБУ Артема Ситника, який нещодавно був внесений до реєстру корупціонерів", – йдеться в заяві ULF.
В "Укрлендфармінг" стверджують, що "детективи Харківського відділення НАБУ Семиволос і Коваль провели несанкціоновані допити людей в с.Токарі Лохвицького району Полтавської області. Фактично вводячи людей в оману, маніпулюючи і не повідомляючи їх про їхні правові можливості щодо їх захисту, без будь-яких процесуальних документів, як мало б бути згідно з нормами чинного законодавства, відібрали пояснення щодо конфіденційної інформації, а саме заробітної плати", що є тиском на працівників компанії. Так само детективи прибули на територію Лохвицького цукрового заводу, де без жодних правових та процесуальних документів вирішили опитати 10 тисяч працівників.
"Наступного дня ці ж детективи прибули на територію Лохвицького цукрового заводу в м. Заводське. У кабінеті директора вони повідомили, що мають опитати 10 тисяч осіб щодо їхніх заробітних плат без жодних правових і процесуальних підстав і відповідних документі", – йдеться в заяві компанії.
В ULF вважають, що дії цих детективів направлені не на боротьбу з корупцією, а на те, щоб дестабілізувати компанію, в якій працює близько 30 тисяч людей. Також робиться все з метою посіяти серед них сум’яття, залякати їх і, фактично, зірвати посівну, яка зараз в стадії підготовки.
"Для нас незрозуміло, яким чином такі дії можуть стосуватись кримінальної справи проти Олега Бахматюка і ВіЕйБі банку. Ми бачимо, що керівник НАБУ – пан Ситник – керуючись бажанням помститися після того, як суд визнав його корупціонером, абсолютно не дотримується жодних правових норм", – кажуть в "Укрлендфармінг".
В компанії закликають і пана Ситника, і органи прокуратури звернути на це увагу.
"Ми не будемо сидіти, склавши руки, і дивитись на те, як ці люди знищують наше підприємство, маніпулюють свідомістю суспільства, залякують працівників "Укрлендфармінгу", чим перешкоджають нормальному виробничому процесу. Ще раз хочемо нагадати пану Ситнику і його підлеглим, які є отримувачами великих бюджетних асигнувань, що компанії "Укрлендфармінг" та "Авангард", на яких працює 27 тисяч людей, створюють за рік 1% ВВП країни, платять 3 млрд гривень заробітної плати і понад 2,5 млрд податків всіх рівнів, з яких, до речі, і фінансується "PR агентство" під назвою НАБУ. Люди, яких детективи опитують з такою легкістю, повинні після цього доглядати за курами, худобою, готувати техніку до посівної тощо. А детективи, які нічого не створюють та живуть за рахунок бюджетних асигнувань, знищують сільське господарство, яке приносить значний дохід до державного бюджету. Нам не зрозуміла логіка цих людей", – йдеться у заяві.
Також в ULF звертаються до влади з метою врегулювати це питання.
"Ми звертаємось до всіх органів влади, до Президента, до Прем’єр-міністра і до Генерального прокурора, який нас абсолютно не хоче почути: не давайте можливості одній людині, засліпленій бажанням помсти, заходити настільки далеко, щоб знищити компанію, в якій працюють десятки тисяч людей!
Якщо тиск на ГК "Укрлендфармінг" не припиниться, ми будемо робити публічні кроки у відповідь. Звичайно, в нас немає ні армії, ні солдатів, ні інших можливостей, які є в силових структурах. Ми змушені будемо виводити людей на протести замість того, щоб вони займалися землеробством і приносили користь своїм сім‘ям та державі. Єдине, чого вони будуть вимагати, - це збереження своїх робочих місць, які хоче у них відібрати корупціонер Артем Ситник", – зазначають в ULF.
"Ще раз закликаємо: схаменіться, пане Ситнику, у своїй сліпій помсті! Ми не винні, що ви - корупціонер! Не змушуйте своїх підлеглих порушувати закон, тому що вони все одно, рано чи пізно, за це будуть відповідати. Але ми не допустимо, щоб відповідальність наздогнала їх на уламках нашої компанії", – йдеться в повідомленні.
им для этого понадобится 10 тысяч дней
Зелень взагалі не знає що таке логіка.
вони продовжують переслідувати бізнес-структури, де працює величезна кількість людей.
дії детективів НАБУ спрямовані на те, щоб зірвати посівну кампанію
"Укрлендфармінг"
...а ще завдати великого удару по обороноздатності держави,зменшивши своїми діями величину податків..
для допроса необходима санкция прокурора и т.д.
и на все 10 тысяч человек
кретины !!!!!!
Нехай опитають людей - тих що нині працюють і тих що вже звільнились.
Люди розкажуть як цей упирь примудрився, уклавши свій банк "Фінансова Ініциатива", перекласти виплату зарплати працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на Фонд гарантування вкладів.
А було це так.
Вечером перед запровадженням в банку тимчасової адміністрації, працівникам на карточки перерахували кошти - зарплата за 6 місяців наперед. А вранці всі дізнались що ці гроші вже зняти неможливо. І їх віддавали згодом через інший банк. А ще на ці кошти заднім числом всі працівники написали заяви про безпроцентну позику.
Так це лише один епізод.