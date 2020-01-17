 Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ

Цензор.НЕТ веде текстову онлайн-трансляцію процесу.

15:08 Корчинская делает заявление о том, что следователь давит на свидетелей - медсестер, которые готовы были свидетельствовать в суде. Им в соцсетях присылают повестки.

Следователь сидит рядом с прокурором уже второе заседание подряд - он, правда, утверждает, что он из пресс-службы Нацполиции. Пока допросов свидетелей не было, этот человек в суд не приходил.

Медсестер, которые выступали в суде позавчера, уже вызвали повестками, отмечает Корчинская и подчеркивает, что в главк их вызвали "в брутальной форме".

15:06 Судья обещает решить этот вопрос позднее и переносит заседание - также на пятницу, 24 января, 12:30.

15:04 Адвокат объясняет судье, почему было подано два разных ходатайства - "по техническим причинам". Он также подчеркивает, что ходатайства нужно объединить.

15:00 Выступает свидетель Сергей Хомицкий.

Он рассказывает, что был доставлен с авдеевской промзоны в 66-й мобильный госпиталь. Его "тяжелого" товарища сразу отправили в реанимацию, а он сидел в коридоре и там увидел Яну. Запомнил ее сразу из-за необычной походки - "ходит как спортсменка", и татуировки. 17-го числа Сергей попал в госпиталь, а через 3 дня ему сделали операцию, и до 2 августа он находился в госпитале. Также Сергей вспоминает, что о Дугарь ему рассказывали соседи по палате, говорили, что эта девушка сирота. Позднее Хомицкий видел Яну в 2017 году еще один раз.

Уколы, по словам Хомицкого, Яна делала ему до 4 раз в сутки, в том числе и ночью, потому что у него были очень сильные боли.

Верхнюю одежду Хомицкого срезали когда оказывали ему помощь. Раненым давали одноразовую одежду, и он помнит, что попросил родных выслать гражданскую одежду. Когда посылка пришла он просил медиков забрать ее из отделения, но они не смогли - сказали, что их не выпускают в город. "Новая почта" тогда привезла посылку непосредственно на территорию госпиталя.

14:54 Отводов у участников процесса нет. Адвокат просит присоединить к материалам дела копии документов свидетеля, который может рассказать суду о месте пребывания Яны Дугарь, и допросить его. Прокурор не против того, чтобы свидетель выступил, однако просит на будущее объединять материалы двух ходатайств.

14:50 Судья уже в зале суда, рассмотрение дела началось.

Рассматривается ходатайство адвоката Ломанова (ранее рассматривалось ходатайство адвоката Коломийца, в рамках которого заслушали двух свидетелей).

Второе сегодняшнее рассмотрение возможности изменить меру пресечения Дугарь должно пройти в том же зале, что и предыдущее. В данный момент сторона защиты и прокуроры уже находятся на месте, все ожидают только появления судьи. На этом заседании также должны заслушать свидетеля - еще одного раненого бойца, который проходил лечение в 66-м мобильном госпитале. Напомним, в дни вероятной подготовки к убийству Шеремета и в день убийства Дугарь проходила службу именно там.

Рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Дугарь, поданного адвокатом Коломийцем, продолжится 24 января в связи с необходимостью получить материалы дела из Апеляционного суда. Однако сегодня в Печерском суде должны рассмотреть ходатайство второго адвоката Дугарь.

14:05 Среди других поручителей - Наталья Прилуцкая, специалист центра помощи участникам АТО из КГГА и Алексей Пастернак, старший лейтенант, который также предлагает свою помощь как специалиста по вопросам документооборота военной части - если возникнут соответствующие вопросы. Офицер подчеркивает, что Дугарь сейчас по закону не получает зарплату в бригаде, и что она сирота, помочь ей некому.

"В бригаде она не сможет отсутствовать дольше часа, будет выполнять свои обязанности, будет вместе с побратимами. На момент 2016 года она не служила в 25-й, свидетелей, на которых она могла бы повлиять, в бригаде нет", - добавляет Пастернак.

Он "очень просит изменить меру пресечения на более гуманную".

Поручиться за Дугарь также готова нардеп Виктория Вагнер ("Слуга народа").

13:55 Взять Дугарь на поруки изъявляют желание экс-нардеп Оксана Корчинская и уполномоченный президента по вопросам реабилитации раненных участников АТО Константин Винниченко.

13:44 Нардеп Бондарь подчеркивает, что он мажоритарщик, был сотником на Майдане, позднее служил в "Айдаре" - и с Яной пересекался как на Майдане, так и на передовой.

Он считает, что "президента Зеленского подставили, пригласив на брифинг (МВД по результатам расследования убийства Шеремета. - Ред.)".

Нардеп Зинкевич, в свою очередь, также рассказывает о себе, говорит, что знает Дугарь лично уже несколько лет - "Госпитальеры" эвакуировали раненых туда, где Яна работала медсестрой.

Нардеп Михаил Бондарь

Нардеп Яна Зинкевич

13:35 Адвокат отмечает, что половина этих документов касается Кузьменко и Антоненко, которых Дугарь даже не знает лично - однако он не против присоединения материалов. Что касается отсутствия Дугарь в военной части в 2019 году - по словам защиты, прокурор - гражданский и не ориентируется в порядке несения службы. Во время пребывания в пункте постоянной дислокации у нее были официальные выходные - суббота и воскресенье, а также нормированный рабочий день.

Взять Яну Дугарь на поруки подтверждают готовность нардепы от "ЕС" Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская и другие. В данный момент судья изучает их документы.

13:28 Прокурор просит присоединить к делу дополнительные материалы. Это протоколы проведения негласных следственных действий, однако по другой подозреваемой - волонтеру Юлии Кузьменко. Также протокол допроса свидетеля по макету МОН-50, которую обнаружили у еще одного свидетеля - музыканта Андрея Антоненко, экспертиза находки и другие документы. Кроме того, прокурор хочет присоединить протокол слежки за Дугарь, протоколы изъятия видео с видеокамер, справка о финансовом обеспечении Яны военной частью, разговор Дугарь о саперной сумке и телефонах.

Также прокурор утверждает, что в 2019 году Дугарь самовольно отлучалась из военной части.

13:20 Второй свидетель, Петр Плебанович, познакомился с Яной Дугарь когда он ему ставила капельницы. 16 июля 2016 года он был ранен, его отправили в Курахово, а на утро 17-го - уже в Покровск. В следующие дни, 17-19, Яна также ставила ему капельницы и делала уколы обезболивающего. После этого они один раз виделись, но не общались. Инициатором участия в суде стал сам боец - он увидел, что Яну судят. Также он говорит, что вместе с Яной Дугарь работала его жена.

13:12 В зал суда входит следующий свидетель.

Свидетель Петр Плебанович

13:10 Прокурор спрашивает в какое именно время дня свидетель видел Яну в дни пребывания в госпитале.

Боец отвечает, что в первый день она приходила к нему дважды, во второй день - во второй половине, а затем также после обеда. "Было очень много раненых, каждый день привозили по 10-15 человек", - добавляет он. После госпиталя он с Дугарь не общался. "Я увидел брифинг, написал в комментариях - кажется, "Громадське" дало материал - что я знаю эту девушку, что она была в эти дни в госпитале. Позже со мной связались адвокаты", - добавляет свидетель.

13:05 "Почему я ее запомнил? Когда человек получил тяжелые увечья, люди, которые помогают, откладываются в памяти, - объясняет первый свидетель Денис Громов (боец 46 батальона ВСУ), рассказывая, что Яна ставила ему капельницы, делала уколы и так далее. - Я даже не знал, что ее зовут Яна до этих событий. Конечно, я ее не видел каждую минуту и секунду, но я ее видел каждый день". Свидетель отмечает, что в госпитале пробыл до 19 числа - в этот день его отправили дальше на Днепр. Он предоставляет суду соответствующие документы.

Свидетель Денис Громов

Свидетели - это раненые бойцы, которые проходили лечение в 66 мобильном госпитале в Покровске (бывшем Красноармейске).







Нагадаємо, на цей момент Дугарь перебуває під домашнім арештом у Києві. На сьогоднішньому засіданні, як і на попередньому, мають заслухати свідків, які можуть підтвердити алібі Дугарь. Також її готові взяти на поруки народні депутати, зокрема Яна Зінкевич ("ЄС"), і громадські діячі - екснардеп Оксана Корчинська, голова робочої групи Мінвет у справах засуджених і взятих під варту ветеранів Денис Поліщук та інші.

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".