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 Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ

У Печерському суді продовжилося засідання, на якому можуть змінити запобіжний захід бойовому медику Яні Дугарь, обвинуваченій в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

Цензор.НЕТ веде текстову онлайн-трансляцію процесу.

15:08 Корчинская делает заявление о том, что следователь давит на свидетелей - медсестер, которые готовы были свидетельствовать в суде. Им в соцсетях присылают повестки.

Следователь сидит рядом с прокурором уже второе заседание подряд - он, правда, утверждает, что он из пресс-службы Нацполиции. Пока допросов свидетелей не было, этот человек в суд не приходил.

Медсестер, которые выступали в суде позавчера, уже вызвали повестками, отмечает Корчинская и подчеркивает, что в главк их вызвали "в брутальной форме".

15:06 Судья обещает решить этот вопрос позднее и переносит заседание - также на пятницу, 24 января, 12:30.

15:04 Адвокат объясняет судье, почему было подано два разных ходатайства - "по техническим причинам". Он также подчеркивает, что ходатайства нужно объединить.

15:00 Выступает свидетель Сергей Хомицкий.

Он рассказывает, что был доставлен с авдеевской промзоны в 66-й мобильный госпиталь. Его "тяжелого" товарища сразу отправили в реанимацию, а он сидел в коридоре и там увидел Яну. Запомнил ее сразу из-за необычной походки - "ходит как спортсменка", и татуировки. 17-го числа Сергей попал в госпиталь, а через 3 дня ему сделали операцию, и до 2 августа он находился в госпитале. Также Сергей вспоминает, что о Дугарь ему рассказывали соседи по палате, говорили, что эта девушка сирота. Позднее Хомицкий видел Яну в 2017 году еще один раз.

Уколы, по словам Хомицкого, Яна делала ему до 4 раз в сутки, в том числе и ночью, потому что у него были очень сильные боли.

Верхнюю одежду Хомицкого срезали когда оказывали ему помощь. Раненым давали одноразовую одежду, и он помнит, что попросил родных выслать гражданскую одежду. Когда посылка пришла он просил медиков забрать ее из отделения, но они не смогли - сказали, что их не выпускают в город. "Новая почта" тогда привезла посылку непосредственно на территорию госпиталя.

14:54 Отводов у участников процесса нет. Адвокат просит присоединить к материалам дела копии документов свидетеля, который может рассказать суду о месте пребывания Яны Дугарь, и допросить его. Прокурор не против того, чтобы свидетель выступил, однако просит на будущее объединять материалы двух ходатайств.

14:50 Судья уже в зале суда, рассмотрение дела началось.

Рассматривается ходатайство адвоката Ломанова (ранее рассматривалось ходатайство адвоката Коломийца, в рамках которого заслушали двух свидетелей).

Второе сегодняшнее рассмотрение возможности изменить меру пресечения Дугарь должно пройти в том же зале, что и предыдущее. В данный момент сторона защиты и прокуроры уже находятся на месте, все ожидают только появления судьи. На этом заседании также должны заслушать свидетеля - еще одного раненого бойца, который проходил лечение в 66-м мобильном госпитале. Напомним, в дни вероятной подготовки к убийству Шеремета и в день убийства Дугарь проходила службу именно там.

Рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Дугарь, поданного адвокатом Коломийцем, продолжится 24 января в связи с необходимостью получить материалы дела из Апеляционного суда. Однако сегодня в Печерском суде должны рассмотреть ходатайство второго адвоката Дугарь.

14:05 Среди других поручителей - Наталья Прилуцкая, специалист центра помощи участникам АТО из КГГА и Алексей Пастернак, старший лейтенант, который также предлагает свою помощь как специалиста по вопросам документооборота военной части - если возникнут соответствующие вопросы. Офицер подчеркивает, что Дугарь сейчас по закону не получает зарплату в бригаде, и что она сирота, помочь ей некому.

"В бригаде она не сможет отсутствовать дольше часа, будет выполнять свои обязанности, будет вместе с побратимами. На момент 2016 года она не служила в 25-й, свидетелей, на которых она могла бы повлиять, в бригаде нет", - добавляет Пастернак.

Он "очень просит изменить меру пресечения на более гуманную".

Поручиться за Дугарь также готова нардеп Виктория Вагнер ("Слуга народа").

13:55 Взять Дугарь на поруки изъявляют желание экс-нардеп Оксана Корчинская и уполномоченный президента по вопросам реабилитации раненных участников АТО Константин Винниченко.

13:44 Нардеп Бондарь подчеркивает, что он мажоритарщик, был сотником на Майдане, позднее служил в "Айдаре" - и с Яной пересекался как на Майдане, так и на передовой.

Он считает, что "президента Зеленского подставили, пригласив на брифинг (МВД по результатам расследования убийства Шеремета. - Ред.)".

Нардеп Зинкевич, в свою очередь, также рассказывает о себе, говорит, что знает Дугарь лично уже несколько лет - "Госпитальеры" эвакуировали раненых туда, где Яна работала медсестрой.

Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків 01

Нардеп Михаил Бондарь

Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків 02

Нардеп Яна Зинкевич

13:35 Адвокат отмечает, что половина этих документов касается Кузьменко и Антоненко, которых Дугарь даже не знает лично - однако он не против присоединения материалов. Что касается отсутствия Дугарь в военной части в 2019 году - по словам защиты, прокурор - гражданский и не ориентируется в порядке несения службы. Во время пребывания в пункте постоянной дислокации у нее были официальные выходные - суббота и воскресенье, а также нормированный рабочий день.

Взять Яну Дугарь на поруки подтверждают готовность нардепы от "ЕС" Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская и другие. В данный момент судья изучает их документы.

13:28 Прокурор просит присоединить к делу дополнительные материалы. Это протоколы проведения негласных следственных действий, однако по другой подозреваемой - волонтеру Юлии Кузьменко. Также протокол допроса свидетеля по макету МОН-50, которую обнаружили у еще одного свидетеля - музыканта Андрея Антоненко, экспертиза находки и другие документы. Кроме того, прокурор хочет присоединить протокол слежки за Дугарь, протоколы изъятия видео с видеокамер, справка о финансовом обеспечении Яны военной частью, разговор Дугарь о саперной сумке и телефонах.

Также прокурор утверждает, что в 2019 году Дугарь самовольно отлучалась из военной части.

13:20 Второй свидетель, Петр Плебанович, познакомился с Яной Дугарь когда он ему ставила капельницы. 16 июля 2016 года он был ранен, его отправили в Курахово, а на утро 17-го - уже в Покровск. В следующие дни, 17-19, Яна также ставила ему капельницы и делала уколы обезболивающего. После этого они один раз виделись, но не общались. Инициатором участия в суде стал сам боец - он увидел, что Яну судят. Также он говорит, что вместе с Яной Дугарь работала его жена.

13:12 В зал суда входит следующий свидетель.

Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків 03

Свидетель Петр Плебанович

Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків 04

13:10 Прокурор спрашивает в какое именно время дня свидетель видел Яну в дни пребывания в госпитале.

Боец отвечает, что в первый день она приходила к нему дважды, во второй день - во второй половине, а затем также после обеда. "Было очень много раненых, каждый день привозили по 10-15 человек", - добавляет он. После госпиталя он с Дугарь не общался. "Я увидел брифинг, написал в комментариях - кажется, "Громадське" дало материал - что я знаю эту девушку, что она была в эти дни в госпитале. Позже со мной связались адвокаты", - добавляет свидетель.

13:05 "Почему я ее запомнил? Когда человек получил тяжелые увечья, люди, которые помогают, откладываются в памяти, - объясняет первый свидетель Денис Громов (боец 46 батальона ВСУ), рассказывая, что Яна ставила ему капельницы, делала уколы и так далее. - Я даже не знал, что ее зовут Яна до этих событий. Конечно, я ее не видел каждую минуту и секунду, но я ее видел каждый день". Свидетель отмечает, что в госпитале пробыл до 19 числа - в этот день его отправили дальше на Днепр. Он предоставляет суду соответствующие документы.

Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків 05

Свидетель Денис Громов

Свидетели - это раненые бойцы, которые проходили лечение в 66 мобильном госпитале в Покровске (бывшем Красноармейске).

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Нагадаємо, на цей момент Дугарь перебуває під домашнім арештом у Києві. На сьогоднішньому засіданні, як і на попередньому, мають заслухати свідків, які можуть підтвердити алібі Дугарь. Також її готові взяти на поруки народні депутати, зокрема Яна Зінкевич ("ЄС"), і громадські діячі - екснардеп Оксана Корчинська, голова робочої групи Мінвет у справах засуджених і взятих під варту ветеранів Денис Поліщук та інші.

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170454
 
 
 Топ коментарі
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Дело Шеремета состряпано, чтоб изнелоха сделать лоха. Другого объяснения я не нахожу.
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А вони крали ті міліарди? Тупорилді, придумали фейк і в нього вірять.
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Все ложь
поцЗедент с сАбаковым назначили-значит виновна
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А где Звиробий?
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Читаю, і розумію, що так можна любому пришити вбивство.
Тут виникає питання, а чи потрібна юридична освіта, якщо ми бачимо стільки високоплачуваних неадекватів юристів.
P.S. І після цього якось смішно чути претензії до Луценка, що у нього не було юридичної освіти.
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Напрошується така думка, що юридична освіта потрібна для того щоб засудити невинного та виправдати винуватого.
Навіщо оцей цирк?
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"юридична освіта потрібна для того щоб засудити невинного та виправдати винуватого." - нарешті почалась аналітична діяльність мозґу у широких верств суспільства! Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків - Цензор.НЕТ 4823
Не всіх ще кварталом і дизелем "накрило"!
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Даже если грохнули они, на месте РюкзАкова, нужно было собраться в узком кругу, не в кабинете Гончарука, что бы не слушали, а в бане, хорошо пропариться, разложить аргументы и под пиво спросить--зачем?? Если не заказ из засРашки, а есть мотивация, понять и простить---24 часа,и что бы не было в Украине. "Я сделал все что мог!"
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Как сравнивать....А чем отличается ситуация, когда в 2014, например ты, убил 20 сепаратистов возле Донецка, которые, по твоему мнению, враги Украины, получил награду, или когда приехал в отпуск с передовой, замочил 10 любителей рюзькага мира в своем дворе? Может ребята с передовой, подумали что Шеремет враг, и так решили.
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Так я и не спорю... Я тут над битвой. Я наблюдатель и аналитик.
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Зрозуміло, що ви над битвою на росії.
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Во время пребывания в пункте постоянной дислокации у нее были официальные выходные - суббота и воскресенье

Во как, а раньше говорили - часть закрытого типа, никого не выпускали, строгий пропускной режим, ага.
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Не порівнювайте 2016 гарячий рік і 2019
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Что Вы говорите? Вам не кажется, что Ваши выражения "никого не выпускали" и "строгий пропускной режим" плохо согласуются?
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Нормально согласуется. Строгий пропускной режим, когда просто так не выпускают, записывают кто когда вышел, почему, зачем и кто когда вошёл. Он выразился по-бытовому. Но фраза нормальная и понятная.
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А "никого не выпускают" - это режим, когда не выпускают никого. Кого тогда "записывают кто когда вышел, почему, зачем и кто когда вошёл"?
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Нравится придираться к формулировкам? Я думаю разговор стоит закончить, мы не в суде.
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Но Вы же цитировали фразы из зала суда? Или нет?
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Як ім курва несоромно за цей дешевий цирк коли люди розуміють що то за вистава ??!!??
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Домашний арест в Киеве - это мечта вех жителей Украины!
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Зебіли це знущання над патріотами і захисниками Батьківщини.
Ні в чому не повинних патріотів, захисників України, пресують, судять, садять а вбивць українців, садистів, вбивць і катів військових ЗСУ, відвертих ворогів України відпускають по обміну!!!!! Зебіли ви беліни об їлись чи це план ваш з "великим" Пу щодо знищення патріотів УКРАЇНИ? ВСЕ ПО ПОРТНОВУ. В ЦЬОМУ ВСІ ЗЕБІЛИ.
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Ничего личного, один вопрос: поначалу защита доказывала, что она была в Италии (что вполне естественно для медсестры). Теперь "свидетели Иеговы" утверждают, что она ставила им капельницы. Кто звездит?
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надо следить за процессом, тогда не нужно будет постить всякую хрень, никак не связанную с делом...
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Ответ не правильный, Папа Римский - в Ватикане! Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків - Цензор.НЕТ 5279
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У него в тот день три раза "заступ" был. Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків - Цензор.НЕТ 9011
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Когда Яна Дугарь, по данным прокурора "готовила в Киеве теракт", она была в госпитале. Во время покушения на Шеремета - за границей. Это понятно любому , кто наблюдал за процессом.
Просто зелеботы такие тупые ...
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Она им ставила капельницы в Италии. Всё сходится.
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Отправьте ее лучше на лечение от алкоголизма!
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Головуючий суду виновить постанову на перерву, йде в свою кімнату виносить постанову про примусову доставку в суд свідків: Рюкзакова, слідчого, оперів, які фальшували і ніби для допиту. Коли вони з*являються допитати і затримати. Направити в слідчий ізолятор без права застави і винести ще одну постанову для порушення кримінальної справи ДБР. От і все.
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Какая хорошая память у свидетелей, они даже помнят. что было 3,5 года на зад по дням и даже в какой половине дня и какая была именно медсестра. Не думаю, что в госпитале работала только одна медсестра.
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Просадяют і Ви, пане, все припам*ятаєте. Це дуже просто.
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Якби вас поранили на війні, то ви б добре запамятали, і коли, і як, і хто лікував в шпиталі! Відкіля я це знаю- від свого діда.
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Боец отвечает, что в первый день она приходила к нему дважды, во второй день - во второй половине, а затем также после обеда. "Было очень много раненых, каждый день привозили по 10-15 человек", - добавляет он. Источник: https://censor.net.ua/n3170454
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Тобто це не суд.
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просят изменить меру пресечения на более гуманную..., а ведь речь идет о невинном человеке, на минуточку, сторона обвинения не представила не единого убедительного доказательства ее вины..., у меня просто дежавю..., "судебные процессы" над Сенцовым, Кольченко, Клыхом..., но то рашка...
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Тепер це не будка, а стойло для віслюків.
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задрали уже этим жмуром шереметом. да кому он был нужен, что бы его валили ради"дестабилизации", чи й не фигура, чи й не шишка? ежедневно в стране происходит немало убийств и ничего толком не расследуется.
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Шеремет очень не нравился Лукашенко и беларусскому КГБ (он расследовал исчезновения оппозиционеров и журналистов в Беларуси), а материальную выгоду от его смерти поимела его тогдашняя сожительница Притула (да, та самая что связана с убийством Гонгадзе).
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Мне он тоже не нравился, когда на РФ работал, были проблемы с дикцией(бекал-мекал). Не знаю, как у вас, но это не повод его убивать.
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Заикание лечится(током). Помню фильм был про Кротова.
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Извините, я не знал, что Вас до такой степени напугают его фильмы. Успехов в лечении.
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И это мне известно. Самую большую выгоду получила расейка, поскольку сейчас с одобрения нынешней власти в стране происходит дискредитация волонтеров, участников АТО, добровольцев и вообще всего проукранского.
И если задаться вопросом cui prodest его убийство, то ответ очевиден Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків - Цензор.НЕТ 751
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не. по причине националистических убеждений Антоненко медсестра и детский врач-кардиолог распилили мину, подорвали Шеремета, подкинули болванку Антоненку, обещали выкрасть детей Маруси Зверобой.

Вы ищите логику в действиях зелёной власти и их прокуроров? не пытайтесь - её там нет.
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Вместо искать логику есть более достойное занятие - выпить мочи, закусить дерьмом и пойти на пляж "КиевВодоканала" в Бортничах! Дешевле для психики выйдет!
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какой забавный балаган, клоуны в клетке, коверные на сцене
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не виновата я
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Почему адвокаты не представляют суду более весомые доказательства, а именно табеля учета рабочего времени медсестры Дугарь за эти дни, по которым начислялась зарплата. А только все базируется на памяти свидителей о том что происходило за 3,5 года ранее. Я не сомневаюсь, что свидетели могли узнать Дугарь как медсестру, но вспомнить даты. что с ними было в то время сомневаюсь. Если спросить для аналитики любого бойца, который лечился 3 года назад в больнице, то он ничего не вспомнит по конкретным датам.
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Ну там и так есть за что зацепиться

Адвокати звернули увагу, що поліція надала експертам 6 відеозаписів від 2016 року. На них зафіксована дівчина, яка, на думку слідства, може бути причетна до злочину. Її потрібно було порівняти з Дугарь на одному записі від 2019 року.
Експерти дійшли висновку, що дівчина під будинком Шеремета та Дугарь - одна і та сама особа. Однак при цьому вони послались лише на 5 записів від 2016 року. Шосте відео не згадується у заключній частині, хоча питання слідства стосувались, в тому числі, і цього відео.

Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків - Цензор.НЕТ 2836
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Вибачте, вони не виразку лікували-, а поранення, і їх могло вже не бути, а такі події врізаються в пам"ять.
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гадя и то так не скулила
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невідомо
з якого часу Гадя "не скулила"
з якого часу її завербувало ФСБ..
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*****, страна начинает скучать по Линчу - эффективный был парень, хоть и ездил на лошади!
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Как только с Портновым будет покончено,все дело рассыпется.Ну и остальную с рань за компанию тоже бы надо транклютировать
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