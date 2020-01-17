 Воїн 72-ї ОМБр Ігор Хімічук загинув у зоні ООС 16 січня від кулі снайпера найманців РФ

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна продовжує втрачати своїх синів на Сході! Вчора, 16 січня, в День пам’яті захисників Донецького аеропорту, внаслідок снайперського обстрілу противником загинув військовослужбовець, водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов’язків в 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук. Рідним полеглого воїна нехай Бог дасть сили прийняти цю важку звістку. Щирі співчуття!" - зазначається у повідомленні.

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Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.