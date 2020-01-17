 На ремонт доріг у 2020 році додатково витратять 20 млрд грн, - Голик

Це стало можливим завдяки ухваленню законопроектів №2660 та №2661 про внесення змін до Бюджетного кодексу, повідомляє у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Сьогодні Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому два закони - 2660 і 2661 – що дозволяють "Укравтодору" залучити ще 20 млрд грн на ремонт доріг", - пише Голик.

Ухвалені закони відкривають можливість залучати під державні гарантії кредитні кошти комерційних банківських структур, що стане додатковим джерелом фінансування ремонтних робіт у 2020 році.

"Вчора писав про затвердження Кабінетом Міністрів переліку доріг для ремонту в цьому році на загальну суму 32 млрд грн в рамках Дорожнього фонду і зазначив, що це лише перший "транш" на приведення доріг в порядок. Але і це ще не все. Будуть хороші новини ще", - запевнив Голик.

Нагадаємо, в середу Кабінет Міністрів України затвердив план проведення дорожньо-будівельних робіт, згідно з яким планують відремонтувати 4 000 км автодоріг по всій країні.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв, що контролювати якість ремонту доріг "Укравтодором" будуть незалежні міжнародні компанії.