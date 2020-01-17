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Все про:дороги (811) Голик (58)

 На ремонт доріг у 2020 році додатково витратять 20 млрд грн, - Голик

Парламент дозволив залучати кредитні кошти обсягом до 20 млрд гривень на проведення дорожньо-будівельних робіт у 2020 році.

Це стало можливим завдяки ухваленню законопроектів №2660 та №2661 про внесення змін до Бюджетного кодексу, повідомляє у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Сьогодні Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому два закони - 2660 і 2661 – що дозволяють "Укравтодору" залучити ще 20 млрд грн на ремонт доріг", - пише Голик.

Ухвалені закони відкривають можливість залучати під державні гарантії кредитні кошти комерційних банківських структур, що стане додатковим джерелом фінансування ремонтних робіт у 2020 році.

"Вчора писав про затвердження Кабінетом Міністрів переліку доріг для ремонту в цьому році на загальну суму 32 млрд грн в рамках Дорожнього фонду і зазначив, що це лише перший "транш" на приведення доріг в порядок. Але і це ще не все. Будуть хороші новини ще", - запевнив Голик.

Нагадаємо, в середу Кабінет Міністрів України затвердив план проведення дорожньо-будівельних робіт, згідно з яким планують відремонтувати 4 000 км автодоріг по всій країні.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв, що контролювати якість ремонту доріг "Укравтодором" будуть незалежні міжнародні компанії.

На ремонт доріг у 2020 році додатково витратять 20 млрд грн, - Голик 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170451
 
 
 Топ коментарі
 
Значить ви не їздили в Запорізькій-Миколаївській-Херсонській.
В Полтавській ,якраз зараз,глобальний ремонт доріг почався.
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Единственная реформа в Украине должна быть это уничтожение коррупции. Без этого ни одна отрасль работать нормально не будет сколько денег туда не вкачивай и сколько её не реформируй - всё разворуют голики-.уёлики. Любая реформа пока не уничтожена коруупция это очередной схематоз для распила народных денег - доказано потрохом и его сворой свинарчуков-сатановских.
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Та вы замахали уже своими обещаниями. Хоть один метр где-нибудь отремонтируйте На ремонт доріг у 2020 році додатково витратять 20 млрд грн, - Голик - Цензор.НЕТ 4222
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я на внедорожнике езжу, по столице, потому что нормальные дороги по пальцам двух рук пересчитать можно. а регионах так вобще даже на джипе колеса поотрывать можно. помню дорогу под Полтавой, которая выглядела как после апокалипса - дырка на дырке.
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Значить ви не їздили в Запорізькій-Миколаївській-Херсонській.
В Полтавській ,якраз зараз,глобальний ремонт доріг почався.
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в Запорожской ездил в Энергодар, хороших дорог не видел. немогу сказать что совсем конченые, но и до хороших очень далеко. в Николаевской и Херсонской не был.
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папонти з'їли УСІХ маморотників... А ти мабуть з лахти... там в пробірках вирощують На ремонт доріг у 2020 році додатково витратять 20 млрд грн, - Голик - Цензор.НЕТ 5568
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тебя в какой деревне в самогонном угаре зачали ? научись разговаривать с незнакомыми людьми вежливо.
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На ремонт Дороги Выделии 32 милиарда гр , Выделим еще 20 милиардов , щоб Они Подавились.
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Это на откаты дополнительно выделили.
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Сколько не катай , всегда мало.Много идет на ямковый ремонт. Пускай пощитают сколько потратили, можна вокруг земного шара проложить трассу , что все позавидуют , а в нас завидуют тем , кто ближе к корыту.Ну хоть не посадите , ну хоть откройте дело 1 Рабочего , что лопату сломал . Деньги Есть Дорог Нет. Какое то Безобразие.
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и шо, будут сыпать гривны прямо в трещины и ямы дорог или вместе со щебнем?
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вместо щебенки будут использовать металические гривны
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Какие кредиты? Акциз на ГСМ и запчасти ,это те деньги которые изначально предназначены на дороги,в прошлом году составил более 50 миллиардов гривен. 50-32=18. Где эти 18?
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Единственная реформа в Украине должна быть это уничтожение коррупции. Без этого ни одна отрасль работать нормально не будет сколько денег туда не вкачивай и сколько её не реформируй - всё разворуют голики-.уёлики. Любая реформа пока не уничтожена коруупция это очередной схематоз для распила народных денег - доказано потрохом и его сворой свинарчуков-сатановских.
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Да, конечно, только при "ворюге" Порошенко дороги и строились и ремонтировались. А так, да, "папередники" и сейчас "пилят" бюджет и мешают еврею-наркоману строить дороги На ремонт доріг у 2020 році додатково витратять 20 млрд грн, - Голик - Цензор.НЕТ 1723
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Так и эти будут строить, но и пилить деньги будут так же. Ибо почему у нас километр дорог соит как на Западе, а то и дороже если строй материалы у нас гораздо дешевле и рабочая сила в несколько раз тоже.
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Та вы замахали уже своими обещаниями. Хоть один метр где-нибудь отремонтируйте На ремонт доріг у 2020 році додатково витратять 20 млрд грн, - Голик - Цензор.НЕТ 4222
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Омелян :

"На засіданні Уряду 15 січня було затверджено план розподілу коштів на дороги у 2020 році, що гучно назвали Стратегія-2020. Насправді, це звичайний документ, який затверджується щороку і згідно з яким області отримують фінансування.
Що в ньому цікавого:
1. Уряд нарешті визнав, що в Дорожньому фонді не 75 млрд грн, як ми планували; не 73 млрд грн, як декілька місяців обіцяли вони у 2019; а 66 млрд! По факту буде ще менше, бо основне джерело формування ДФ - це акциз на пальне, який формується за рахунок ставок на імпорт в доларах США і має бути відкоригований через зростання гривні.
2. Ми планували додаткове фінансування в 10 млрд грн на місцеві дороги, т.зв. Т-шки. Про це навіть згадки немає, області - робіть їх самі без грошей! Ми виходили з того, що після ліквідації чорного ринку пального ДФ отримає близько 90 млрд грн. ДФ ще зменшився, з чорним ринком будуть боротися лише слайдами і звітами.
3. З 66 млрд грн на дороги державного значення передбачено 31,5 млрд грн, після виплати боргів Укравтодору за 2009-13 рр. З них на будівництво і ремонт піде не більше 20 млрд, бо ще потрібно передбачити кошти на експлуатацію і зимове утримання.
Анонсовані ПМ 20,5 млрд ДФ за рахунок міжнародних кредитів взагалі не коректно включати. Це запозичення і цикл будівництва за такими грошима - мінімум три роки: 1 рік - тендерні процедури, 2 роки - саме будівництво.
Укравтодор готує ще «сюрприз» - кредит на 20 млрд грн в українських комерційних банках. Питання: коли, за якою ставкою? Це, до речі, вимиє ДФ на наступні роки, коли кредит буде потрібно повертати. Після нас хоч потоп?!
4. За 2016-19 рр всі області України отримували рівномірне фінансування. Ті, які працювали краще - трошки більше, гірші - менше. У плані 2020 року найбільше отримує рідна Президентові Дніпропетровська область, трошки Миколаївська і Схід, всі решта - за залишковим принципом. В принципі, цілком за логікою Президента, адже єдина нова дорога у 2019 - була до його маєтку і закрита для усіх, крім нього.
Ключове: у 2020 році теж не буде європейських доріг. З Зеленським їх взагалі не буде!
4000 км обіцяних на 2020 - це 2% від усіх доріг України. Без комунальних доріг! Фактично, це по 200-300 км на кожну область.
Близько 4000 км було зроблено в 2018, і в 2019. Стільки ж планують зробити у 2020.
Де «грандіозне будівництво і шалені темпи»?
Може, все таки, візьмете фахових людей на роботу і припините балаган?!"
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Може и потратят, если пенсионеры от пенсий откажутся и ходить в больницы перестанут!
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Да понятно, что деньги потратят. А дороги отремонтируют? А хорошо отремонтируют?
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А сколько из это суммы, пойдёт по карманам???
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