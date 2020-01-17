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Все про:Міноборони (3015) обстріл (5887) Донбас (12988) операція Об'єднаних сил (1967)

 Найманці РФ упродовж пів години з мінометів обстрілювали позиції українських воїнів біля Оріхового, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 1 раз порушували режим тиші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби станом на 12:00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на луганському напрямку.

Протягом 30 хвилин, з 8:35 по 9:05, з мінометів калібру 120 мм противник обстріляв позиції українських захисників неподалік населеного пункту Оріхове. Окупаційні війська випустили 4 міни калібру 120 мм.

Бойових втрат з боку наших сил унаслідок прицільних обстрілів противника немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув. За добу - 12 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170448
 
 
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та какая разница! что стреляют...что не стреляют.. - бубочек по бубенцам ...
еще 4 места для отвода (раша хочет 6) готовит-торопится...
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Это салют
поцЗеденскому перемирию
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Трудно представить, как видится из окопа под обстрелами, все это движение вонючей ЗЕленой массы клоунов в столице.
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та какая разница! что стреляют...что не стреляют.. - бубочек по бубенцам ...
еще 4 места для отвода (раша хочет 6) готовит-торопится...
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а че бубочке не признаться перед зебилами что с хйлом было договорено вывести полностью ВСУ с донецкой и луганской областей
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Трудно представить, как видится из окопа под обстрелами, все это движение вонючей ЗЕленой массы клоунов в столице.
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В Золотом и Петровском были раненные и погибшие после разведения сил?
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Русский, были и обстрелы и раненные. В Золотом. Ссылки сам найдёшь.
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ответная химическая атака из тридцати стволов одновременно струями гасов смела сепарские минометы с лица земли
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Кто то обьяснит, о чем они договорились в Париже? И что гидрант делал в Омане?
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Как бы за инвестициями ездил, но что то молчит про результаты...
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І шо знову мовчок, а зейло,? чи то груди побрило і сцарем стало...?? Де відповідь по рогатим, чому замовчують у штабі??? зрадники зелені!!
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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