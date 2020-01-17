 Найманці РФ упродовж пів години з мінометів обстрілювали позиції українських воїнів біля Оріхового, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби станом на 12:00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на луганському напрямку.

Протягом 30 хвилин, з 8:35 по 9:05, з мінометів калібру 120 мм противник обстріляв позиції українських захисників неподалік населеного пункту Оріхове. Окупаційні війська випустили 4 міни калібру 120 мм.

Бойових втрат з боку наших сил унаслідок прицільних обстрілів противника немає.

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