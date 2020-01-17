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Все про:розвідка (1528) Бутусов Юрій (1201) Національна гвардія (651)

 Правки в законопроєкті про розвідку не наділяють Національну гвардію суперповноваженнями, - Бутусов

У Нацгвардії, як у військовій структурі, в якій є частини оперативного призначення, є розвідувальні підрозділи. Тому що розвідка - складова частина бойових дій.

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вчора в Раді був великий скандал через емоційний пост Віталія Шабуніна про те, що нібито Нацгвардії надаються суперповноваження в законопроєкті про розвідку, і, оскільки я з повагою ставлюся до роботи Віталія як вотчдога в сфері корупції, із жалем мушу зазначити, що все, що він написав у сфері оборони про цей законопроєкт і "таємні правки комітету з оборони" - недостовірна інформація. Я прочитав законопроєкт і я постійно спілкуюся з депутатами комітету, які його готували, і мені зрозуміло, що Віталій і експерти Центру протидії корупції особисто навіть не читали законопроєкт, не спілкувалися з депутатами та експертами комітету з оборони, і всі ті тези, про які Віталій написав, йому дав хтось дуже далекий від проблем оборони і роботи комітету", - зазначив журналіст.

Зауважимо, що, за словами голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, запропоновані зміни суттєво розширить фактичний вплив структур МВС і законопроєкт надає керівнику МВС "надповноваження". "Депутатів розводитимуть тим, що наділення Нацгвардії статусом суб'єкта системи військової розвідки, необхідне для тактичної розвідки на Сході. Додані в законопроєкт формулювання дають аваковській Нацгвардії значно ширші повноваження. Який стосунок до тактичної розвідки має агентурна мережа, скажімо, у Великій Британії або таємно придбана нерухомість в Італії?" - заявив глава ЦПК.

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"Так ось, можна зайти на сторінку Ради прямо зараз, і побачити законопроєкт. У ньому багато правильних і важливих деталей, але про Національну гвардію всього 3 правки. Звідки шановний глава ЦПК взяв все це - "агентурна мережа по всьому світу", "мати агентів в посольствах", мати "таємний бюджет" для закордонних операцій, застосовувати "нечистоплотні розвідувальні інструменти"? Почитайте текст законопроєкту - тут немає всього цього. Там всюди ключова фраза в кожній правці - "в межах, визначених законом". Щоб наділити Національну гвардію правом ведення розвідки за кордоном, треба внести зміни в функціональні завдання НГУ, а цього ніхто не робив! Яка агентура, якщо немає права на ОРД? Це було б смішно, але насправді, весь день депутатів комітету запитують колеги по парламенту - що ви там "таємно" внесли? Нічого таємного не вносили. Був публічний процес, і за  бажання, в ньому можна було взяти участь", - підкреслив Бутусов.

"Що ж означають ці правки насправді? У Нацгвардії, як у військовій структурі, в якій є частини оперативного призначення, є розвідувальні підрозділи. Тому що розвідка - складова частина бойових дій. Наприклад, офіційна назва "Азова"- "окремий загін розвідки спеціального призначення НГУ". Питання застосування розвідувальних підрозділів не були позначені в законі - вчасно правки не вносили. Зараз ці правки, які нічого не змінюють у чинному порядку застосування НГУ і її розвідувальних підрозділів, нарешті внесли", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Але ніяких повноважень Авакову або комусь ще ці правки не додають. Тому такі наїзди - це просто дискредитація комітету з оборони і його сумлінної роботи в цьому питанні. Сподіваюся, Віталій знайде можливість зайти на засідання комітету, і поставити ті запитання, які він порушив у пості, і отримати вичерпні відповіді. А я хочу подякувати комітету за, безумовно, професійну роботу в цьому випадку", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170447
 
 
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Как обычно, никто не почитал, но все хайпанули. За самолёт кстати уже почти не слышно негодующих криков.
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каждый гвардеец должен знать, где лежит горилка
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Реформы нужны . Ну вот к стати у МВД забрать пограничную службу. Ну какой с мента пограничник, и передать СБУ ведь граница ближе к Национальной безопастности. Ну а Нацгвардия пускай остаетсядля борьбы с Внутренним Империализмом, но Но не с Народом
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Еще один "шабунинский" специалист. Погранслужба в составе госбезопасности - это фишка совка и путинской России. В западной Европе и США границу охраняет пограничная полиция, потому что эта служба осуществляет чисто полицейские функции, в т. ч. контроля, патрулирования и пресечения беспорядков в приграничной зоне.
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Вы же Цивилизованный Человек или я Ошибаюсь . Только Без Ярлыков. Когда то служил на Иранской границе Пограничником.Имели статус и он не мешал . И когда произошла в Иране революция то был период , что охраняли и свою и ихнюю. Просто ихняя погранслужба Разбежалась в нас жрать просила.Дело не в названии , а дело в результате.Сами росияне уже сказали Контрабанда с Украины идет Потоком .
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И что, переподчинение погранслужбы поможет с контрабандой? Так, может, тогда и полицию в СБУ передать, чтоб коррупцию там снизить? На самом деле дело исключительно в полицейских функциях, выполняемых погранслужбой.
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Дело не в Названии, а в Функциях .СБУ ,- Внутренняя и Внешняя безопастность. Полиция , - Только Внутренняя. Если в СБУ есть агентура за Рубежом и внутри , то в полиции Только внутренняя. Им необходимо Взаимодействие. А так не обязательно. А если НАДО , то СБУ рангом выше просто Обяжет полицию и те без Соплей пойдут на взаимодейтвие.
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Да, только разведка рода войск не имеет права осуществлять разведывательные действия (скрытое наблюдение, прослушывание, захват языков) в тылу - только в Авдеевке и в Песках сцукины дети!
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