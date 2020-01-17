 Правки в законопроєкті про розвідку не наділяють Національну гвардію суперповноваженнями, - Бутусов

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вчора в Раді був великий скандал через емоційний пост Віталія Шабуніна про те, що нібито Нацгвардії надаються суперповноваження в законопроєкті про розвідку, і, оскільки я з повагою ставлюся до роботи Віталія як вотчдога в сфері корупції, із жалем мушу зазначити, що все, що він написав у сфері оборони про цей законопроєкт і "таємні правки комітету з оборони" - недостовірна інформація. Я прочитав законопроєкт і я постійно спілкуюся з депутатами комітету, які його готували, і мені зрозуміло, що Віталій і експерти Центру протидії корупції особисто навіть не читали законопроєкт, не спілкувалися з депутатами та експертами комітету з оборони, і всі ті тези, про які Віталій написав, йому дав хтось дуже далекий від проблем оборони і роботи комітету", - зазначив журналіст.

Зауважимо, що, за словами голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, запропоновані зміни суттєво розширить фактичний вплив структур МВС і законопроєкт надає керівнику МВС "надповноваження". "Депутатів розводитимуть тим, що наділення Нацгвардії статусом суб'єкта системи військової розвідки, необхідне для тактичної розвідки на Сході. Додані в законопроєкт формулювання дають аваковській Нацгвардії значно ширші повноваження. Який стосунок до тактичної розвідки має агентурна мережа, скажімо, у Великій Британії або таємно придбана нерухомість в Італії?" - заявив глава ЦПК.

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"Так ось, можна зайти на сторінку Ради прямо зараз, і побачити законопроєкт. У ньому багато правильних і важливих деталей, але про Національну гвардію всього 3 правки. Звідки шановний глава ЦПК взяв все це - "агентурна мережа по всьому світу", "мати агентів в посольствах", мати "таємний бюджет" для закордонних операцій, застосовувати "нечистоплотні розвідувальні інструменти"? Почитайте текст законопроєкту - тут немає всього цього. Там всюди ключова фраза в кожній правці - "в межах, визначених законом". Щоб наділити Національну гвардію правом ведення розвідки за кордоном, треба внести зміни в функціональні завдання НГУ, а цього ніхто не робив! Яка агентура, якщо немає права на ОРД? Це було б смішно, але насправді, весь день депутатів комітету запитують колеги по парламенту - що ви там "таємно" внесли? Нічого таємного не вносили. Був публічний процес, і за бажання, в ньому можна було взяти участь", - підкреслив Бутусов.

"Що ж означають ці правки насправді? У Нацгвардії, як у військовій структурі, в якій є частини оперативного призначення, є розвідувальні підрозділи. Тому що розвідка - складова частина бойових дій. Наприклад, офіційна назва "Азова"- "окремий загін розвідки спеціального призначення НГУ". Питання застосування розвідувальних підрозділів не були позначені в законі - вчасно правки не вносили. Зараз ці правки, які нічого не змінюють у чинному порядку застосування НГУ і її розвідувальних підрозділів, нарешті внесли", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Але ніяких повноважень Авакову або комусь ще ці правки не додають. Тому такі наїзди - це просто дискредитація комітету з оборони і його сумлінної роботи в цьому питанні. Сподіваюся, Віталій знайде можливість зайти на засідання комітету, і поставити ті запитання, які він порушив у пості, і отримати вичерпні відповіді. А я хочу подякувати комітету за, безумовно, професійну роботу в цьому випадку", - резюмував Бутусов.