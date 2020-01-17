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 Політика України
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Все про:заробітна плата (620) Кабмін (3215) Пристайко (329)

 Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що зарплата чиновників у 16 тисяч гривень є неповагою до держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час години запитань до уряду в парламенті.

Глава МЗС наголосив, що дискусія щодо зарплат урядовців необхідна. "Це, напевно, і є той шлях, який ми маємо пройти для того, щоб оцінити всередині себе, яким чином ми з вами готові як держава оплачувати послуги, включно з урядовцями, і всього іншого", - сказав Пристайко.

"Той дисбаланс, який існує зараз, його все одно рано чи пізно доведеться вирішувати. Оклади міністрів у 16 тисяч гривень - це є неповагою до нашої держави, і це є шлях до того, щоб ці шалені відсотки премій і ще щось вирішувалось... Треба подивитися, скільки коштує оплата праці кожного з нас, коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримує в сотнях тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень. Це означає, що ми самі себе дуримо, і це питання треба вирішити якомога швидше", - наголосив Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України пообіцяв щомісяця публікувати у відкритому доступі інформацію про зарплати міністрів та їхніх заступників.

Також читайте: Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170444
 
 
 Топ коментарі
 
П..дар ти мокрожопий. А мінімалка це повага до держави?
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А пенсії 1600 грн - то велика повага до людей.
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Слуги Уроды! А пенсии по 1700, зарплаты учителей. медиков, почтальонов, работников зализныци, рабочих портов, нефтегаза......? Пристайко лучше бы жевал Твикс. падло.
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пусть уважаемый министр предложит коэффициент от минималки, но не более 20 на всей территории Украины - вот тогда и посмотрим где уважение а где желание выжить.
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Коэффициента 20 нигде не бывает. Бывает 7-8. В Испании от средней зарплаты депутаты разных уровней получают от 1,2 до 1,4.
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тоже не против, но я о максимальном, который может быть у пару лиц, а остальные "богоизбранные" конечно же меньше... бороться с корупцией надо тюрмами и конфискациями у всей семьи
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Тов. Сухов, не всякий депутат является министром!
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"Украина продолжает терять своих сыновей на Востоке! Вчера, 16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чуднивского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук. Родным павшего воина пусть Бог даст силы принять эту тяжелую весть. Искренние соболезнования!" - Источник: https://censor.net.ua/n3170453
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А зарплаты по 400 тыс. грн. у министров при нищем населении вызывают прям гордость за страну....
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жгіТЄ іщо! хочу бачити обісраних зєвиборців щодня! хочу чути їхнє скигління з кожного закапелку!!!
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Когда петю стали догонять он передал эстафету зеле и тот с новой силой занялся старой темой врученой олигархами от сороса.Вся разница.
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А оклады в минималку - увжение к медикам, педагогам, вообще к госслужащим низшего звена? На которых держатся все госинституты? РЕДКОСТНЫЕ *****!!!!!!!!!!!!...|!
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*****, а пенсія в учительки з 40-річним стажем в 2000 грн нє насмЄшка, мля?!... Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8886
Шо у вас градація така? Або 16 насмЄшка, або 300 уже не насмєшка, млять? Якщо немає грошей і погана економіка, яка не дозволяє підняти людям зарплати і пенсії то чого повинні піднімати зарплати міністрам? Думаю 1000 баксів це нормальна зарплата у бідній країні.
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1000 баксов... не сыпьте мне соль на рану... курс опустили, цены в гривне повышаются. где логика ?
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Я мав на увазі зарплатню міністру 1000 баксів Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5810
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пол Киева зарабатывают больше чем этот несчастный министр. у нас дворник обслуживает пять дворов - говорит что зарабатывает 18 000 гривен.
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Наф нам твой киев.. кроме киева еще гдето люди живут
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ты шо серьезно ? я даже не догадывался. а что ты без киева делать будеш ? лугандонскую республику ?
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За таку роботу міністрів і 1000 баксів багато. А двірник це тяжка фізична праця, нехай і по 20000 отримують...
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ну да, он херячит с 5 утра до 5 вечера за эти 18к , и в дождь и в снег, и летом и зимой. труд у него не легкий.
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Я теж можу багато говорити, а офіційно середня зарплата по Києву 15-15,5 тис. грн (і це "грязними")...
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ну и ? я разговор веду о том, что если ему не нравится быть министром за 16к - есть много другой работы, где люди имеют оклад больше чем он бедняга.
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треба просто прописати сітку зарплат. Щоб умовно у міністра була зарплата, як 2-3 середніх по Україні чи 5-6 мінмальних (цифри можуть бути іншими, я для прикладу наводжу). І тоді як ростиме зарплата в Україні, то ростиме і зарплата міністрів.

Але 100-200 тис. зарплати - це занадто!
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тут вобще удивительно что им еще и зарплату платят. они же явно не на зарплату покупают себе автопарки и квартиры размером с футбольное поле.
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Якби у владі були державники, то вони б за половину цих зарплат змогли б спокійно найняти професуру топових економічних вузів. Ну професор в КНУ Шевченка, Могилянці чи КНЕУ не отримує і 40-50 тисяч, тому він на ці 40-50 тис. в уряді пахав би як віл! І тоді б пішли реформи, бо державою б керували інтелектуали іфахівці своєї справи!
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А друга половина Києва у тому числі пенсіонери отримують мінімалку, то ми напевно не люди? Я пропрацювала 50 років і маю пенсію 3500грн. Живу сама, красти не вмію, напевно за це мене потрібно зневажати?
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Тварь. Если у министров зарплата будет по 200-300 тысяч, так значит и государство станут уважать? А если по миллиону? Тогда может и сам Трамп на цирлах будет бегать. Идиот.
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Государство за которое отдали жизни тысячи молодых хлопцев и девчат выбравшее мародеров во время войны вообще не заслуживает уважения.
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Причем жизни отдавали не за бабки.... Как бы таких патриотов в министры, а не в могилы...
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А государство тут причем - население сплошное жлобье.
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Хай для початку подивиться, яка різниця між середньою зарплатою і зарплатою чиновників у розвинутих країнах світу... Там максимум 3-4, ну може 5 разів...

От і у нас по хорошому треба прив'язати зарплату топ-чиновників до середньої по Україні. А ще краще - до мінімальної!
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К социальной пенсии! А зарплата за весь период нахождения на службе не должна превышать выплату семье погибшего солдата!
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В Испании 1,2-1,4 средней з.п получают депутаты разных уровней.
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С кем поведешься, к той стае и принадлежишь!
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Гоните этих дебилов на юх! К верблюдам в Оман! У них мозги засраны системно, постоянно и похоже уже на совсем - ему же уже больше тридцати. Значит уже не лечится!
Государства во всем мире уважают за уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни и за уровень минимальной пенсии, во сколько раз он превышает прожиточный минимум, а не во сколько раз он ниже, а не за цену дамской сумочки секретутки министра!
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Якщо повага до держави це плата за працю й пенсії , то вас потрібно розірвати за Наругу над державою Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6713 Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3127
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оно, канешна, да, дристайке просто стремно бороться с агрессором всего за 16000 гривен в месяц, це вельми не патрыотичные расценки
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Пристайко прав на все 100%.Кому не нравится,голосуйте за папередников.Они вам расскажут,то много есть вредно.Это я про Реву с Розенко.
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А чим ці "мужновладці" відрізняються від реви і розенка?
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Они едят меньше,и плюс мамоны у них меньше,чем у Ревы,Розенко,и Гройсмана.Гройсман правда к финишу похудал.
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Это только оклад 16 тысяч. А там еще есть надбавки- выслуга например , и т.д. Сказал бы сколько на руки получают.
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Там ще є купа доплат за "напружені важкі умови праці", "за виконання плану, економію бюджетних коштів на бидломасах"; премії на мільйони грн. і т.д., оплата держдач, держблядєй в саунах, пільги за комунальні послуги триповерхових "хатинок" площею 1000 м.кв., безоплатна оренда гектарів мисливських угідь, безплатні спорткомплекси з масажистами
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Він отримав тільки оздоровчих майже 60 тисяч і навіть допомогу на поліпшення житловокомунальних умов ще майже 60 тисяч і каже що його не поважають у цій державі...
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Уроды гребаные, если зарплата начальника почтальонов и самокатчиков в Кабмине, то сколько должен составлять оклад военнослужащего на фронте?
Вам под елочку уродам по Тойоте, а кому-то на протез ни хрена не дали, и в госпиталь люди обезболавиющее должны нести.
Все-таки украинцы гораздо дурнее средних африканцев - на уровне ихних развитых обезъян, тех, которые себе требуют лишний банан у хозяина, если молча всю эту муйню на уши слушают, жуют, пьют и смотрят телевизор после работы.
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А смысл какой?
Нарид все равно выберет таких же.
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А откуда тогда выплаты министрам и их замам в сотни тысяч грн???? От сырости????
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Наша держава не заслуговує на повагу. І справа тут не в грошах.
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А ты на мою пенсию поживи,работничек невье...й!
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Ты же пенсионер. Значит целыми днями валяешься на диване. Зачем тебе много денег?(sarcasm)
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...а сколько сейчас нормальный диван стОит? Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 375 ...отож
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а пенсія 2500 - це респектіще для пенсіонерів?
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складається враження, що для слуг, головне, це розмір оклада його і подільників.
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Народ долбень миром на медикаменты и матпомощь скидывается, а этим все денег мало! Мало? звездуй на хрен! Когда рвались к корыту - ставки были известны. А теперь что? Хачу мульен? А минимальная пенсия НИЖЕ прожиточного минимума - это вас не кроцает?
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Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко
Уважение к государству начинается прежде всего с уважения государством народа который живет в этом государстве.
Уважение к государству начинается с уважения к с старикам и детям которые в нем живут.
А у нас получается государство это они а остальные это ПРОЛы из Оруэла.
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Народ это же и есть носитель власти в государстве.
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Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5968

Мы, конечно,- не Швейцария, поэтому наш кабмин вместе с премьером должен быть 2-3 человека. И ВР = человек 20 (чтобы каждая область была представлена хотя бы одним депутатом). Тогда и на европейские зарплаты может быть хватит (не шутка)...
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швейцарцы на референдуме отказались от добавки к пенсии в 2000 евро, только потому что сочли, что для бюджета их страны будет тяжело. в украине хоть один откажется?)))
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згідно референдуму 2000 в нас вже би мав бути двохпалатний парламент(по 150 парламентаріїв у кожніц),одну з палат би формували регіони(6 депутатівсенаторів область "потягне'..)
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Оклад это оклад...а еще есть премии...которые как оказалось составляют 100 и даже 200 процентов от оклада...и есть еще куча вмяких других доплат...
Так что не нужно тут плакаться что министр 18 тысяч имеет...его доход под 100 тысяч...
А при увеличении оклада...размер премий не уменьшится...
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Зарплата 16 тыщь а премии получают по 200-300К. Хватит за лохов всех держать скоты.
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Складається враження, що ця багатостраждальна країна взагалі ніколи не вибереться зі смердючого совка. Тільки там народ був ніхто, а чиновники - боги. Зекодло дуже активно почало нас вертати у ті часи. Маладая ******* з новими харями та старими хитрими дупами - рулить нас на расєю. З чим вас усіх і вітаю. Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2083
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зачем пристайко мечет бисер перед свиньями, нужно как раньше з.п чиновника 3 тыс, остальные миллионы откатами.)))) и быдло довольно и чиновник сыт))) не готов еще наш народ к к среднему классу
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Ви напевно у пристайка в обслузі, що знаєте про відсутність відкатів? Злодій ні за які гроші не стане чесною людиною, а чесна людина не крастиме ніколи. Не подобається зарплата, ДОПОБАЧЕННЯ. Їх туди за шиворот ніхто не тягнув.
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Зарплаты сантехников, которые за вами убирают де**мо должны быть не меньше!
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Це зарплата згідно Єдиної тарифної сітки, в якій ПОСАДОВИЙ ОКЛАД ПРАЦІВНИКА 1 ТАРИФНОГО РОЗРЯДУ в розмірі 2120 грн - ГАНЬБА ТАКОЇ ВЛАДИ. Яка відношення влади до громадян, така і (не)повага до влади і держави.
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А зарплата медсестри (мінімалка) це повага ,..................................!!!!!??
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16 тысяч? Что вы курите, г-н Пристайко? Или нас считаете обкуренными? Взывать к вашей совести бесполезно - чего нет, того нет.
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А работа нашего правительства это не издевательство над народом? и вообще работа всей "СЕКТЫ 73" ????
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зебуины, вы когда за этих уродов голосовали, сколько им зарплаты назначали ? где этот поц IgorL, а ну озвучивай голос 73% имбецилов
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А до вас, клоунов, почему-то было уважение к государству.
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Что б ты , баран, прочувствовал что такое жить на маленькую зарплату и после этого своей работой способствовал всяческому развитию экономики
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Эти мрази еще и на 16 тыс не заработали, а уже раскрывают пасть на большие суммы.
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так, це мало. Тищ 30-35 в самий раз. Але і не 200 тищ..
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для міністра -70-80 тис це нормально..Замісникам(Кількістюдо 3-х)-40-50 нормально..
проблема більша -Зарплати Суддів..

тсам зарплатний фонд куди більший..(
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16-17 тисяч оклад міністра..

у Києві це середня зарплата плиточника......

так,пенсія 1 500 -це Ганьба..
але ця ганьба є і частково наслідком..
того,що Міністри йдуть на роботу красти... точно не за зарплатою (
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Плиточник кладет плитку,а министр краде.
За что ему зарплата?
Если плиточник буде красть ему не только не заплатят,а и башку отшибут.
А министру можно.
Он же назначен слугами народа.
Демократический прцессс
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ми не настільки багата країна,щоб наймати Міністрами "безсрібників'..
такийх як Абромавічюс,котрий погодився працювати ..за 7 000 грн
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а минимальные зарплаты и пенсии - это неуважение к народу....
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Шановні, прочитайте трошечки уважніше.
Мова йде навіть не про зарплатню чиновників, ці 16 тисяч гривень, це тільки посадовий ОКЛАД,а до нього ще додаються усілякі преміі,категоріі,за шкідливість,то в загальному рахунку там буде всі 100 тисяч.
Нешановні держслужбовці вищоі ланки...досить вже дурити людям голову.
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Пока не научимся их отзывать быстро и эфективно. Ничего не изменится.Это ключ ко всему остальному.
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А пенсия в 2 тыс.грн это НЕУВАЖЕНИЕ Верховной Рады и Правительства к РАБОТОДАТЕЛЯМ!!!!
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У кого хоть 2000, а у некоторых и 2-х тысяч нету, вот это уж точно, -"уважение к пенсионерам".
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Пристайко, чтоб съел, да только не п#здел. О народе надо думать, а не только о себе и тебе подобных.
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Думаю, там все просто: труженики из Кабмина в курсе, кто и как зарабатывает в ВР, вот их жаба и придушила. Там в конвертах носят, на подносе, а этим как жить, на пару десятков тысяч грн.?
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А кто смеется?
Может, ты, Пристайка?

Заткните этим насмешникам дупы, бл
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Аа-а-а-а-а-а-а !!!!!!!!!!!!!!
У-у-у-у-у-у-у !!!!!!!!!!
А давайте проведём ВСЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ на тему "на сколько вы предлагаете сократить зарплату чиновникам?" Варианты ответов:
1. наполовину.
2. платить им минималку
3. уволить всех нахрен!

Ваши ставки, господа!
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А самый большой разрыв между минимальными зарплатой, пенсией и социальной помощью по возрасту (кому стажа не хватило) и между зарплатами топ-чиновников - прям делает честь и, типа, обеспечивает почёт и всемерное уважение беднейшему государству Европы.
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