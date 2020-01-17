 Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час години запитань до уряду в парламенті.
Глава МЗС наголосив, що дискусія щодо зарплат урядовців необхідна. "Це, напевно, і є той шлях, який ми маємо пройти для того, щоб оцінити всередині себе, яким чином ми з вами готові як держава оплачувати послуги, включно з урядовцями, і всього іншого", - сказав Пристайко.
"Той дисбаланс, який існує зараз, його все одно рано чи пізно доведеться вирішувати. Оклади міністрів у 16 тисяч гривень - це є неповагою до нашої держави, і це є шлях до того, щоб ці шалені відсотки премій і ще щось вирішувалось... Треба подивитися, скільки коштує оплата праці кожного з нас, коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримує в сотнях тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень. Це означає, що ми самі себе дуримо, і це питання треба вирішити якомога швидше", - наголосив Пристайко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України пообіцяв щомісяця публікувати у відкритому доступі інформацію про зарплати міністрів та їхніх заступників.
Шо у вас градація така? Або 16 насмЄшка, або 300 уже не насмєшка, млять? Якщо немає грошей і погана економіка, яка не дозволяє підняти людям зарплати і пенсії то чого повинні піднімати зарплати міністрам? Думаю 1000 баксів це нормальна зарплата у бідній країні.
Але 100-200 тис. зарплати - це занадто!
От і у нас по хорошому треба прив'язати зарплату топ-чиновників до середньої по Україні. А ще краще - до мінімальної!
Государства во всем мире уважают за уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни и за уровень минимальной пенсии, во сколько раз он превышает прожиточный минимум, а не во сколько раз он ниже, а не за цену дамской сумочки секретутки министра!
Вам под елочку уродам по Тойоте, а кому-то на протез ни хрена не дали, и в госпиталь люди обезболавиющее должны нести.
Все-таки украинцы гораздо дурнее средних африканцев - на уровне ихних развитых обезъян, тех, которые себе требуют лишний банан у хозяина, если молча всю эту муйню на уши слушают, жуют, пьют и смотрят телевизор после работы.
Нарид все равно выберет таких же.
Уважение к государству начинается прежде всего с уважения государством народа который живет в этом государстве.
Уважение к государству начинается с уважения к с старикам и детям которые в нем живут.
А у нас получается государство это они а остальные это ПРОЛы из Оруэла.
Мы, конечно,- не Швейцария, поэтому наш кабмин вместе с премьером должен быть 2-3 человека. И ВР = человек 20 (чтобы каждая область была представлена хотя бы одним депутатом). Тогда и на европейские зарплаты может быть хватит (не шутка)...
депутатівсенаторів область "потягне'..)
Так что не нужно тут плакаться что министр 18 тысяч имеет...его доход под 100 тысяч...
А при увеличении оклада...размер премий не уменьшится...
проблема більша -Зарплати Суддів..
тсам зарплатний фонд куди більший..(
у Києві це середня зарплата плиточника......
так,пенсія 1 500 -це Ганьба..
але ця ганьба є і частково наслідком..
того,що Міністри йдуть на роботу красти... точно не за зарплатою (
За что ему зарплата?
Если плиточник буде красть ему не только не заплатят,а и башку отшибут.
А министру можно.
Он же назначен слугами народа.
Демократический прцессс
такийх як Абромавічюс,котрий погодився працювати ..за 7 000 грн
Мова йде навіть не про зарплатню чиновників, ці 16 тисяч гривень, це тільки посадовий ОКЛАД,а до нього ще додаються усілякі преміі,категоріі,за шкідливість,то в загальному рахунку там буде всі 100 тисяч.
Нешановні держслужбовці вищоі ланки...досить вже дурити людям голову.
Может, ты, Пристайка?
Заткните этим насмешникам дупы, бл
У-у-у-у-у-у-у !!!!!!!!!!
А давайте проведём ВСЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ на тему "на сколько вы предлагаете сократить зарплату чиновникам?" Варианты ответов:
1. наполовину.
2. платить им минималку
3. уволить всех нахрен!
Ваши ставки, господа!
грустно...