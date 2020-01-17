 Реформа податкової обернулася черговою перестановкою ліжок: жодного перезавантаження не відбулося, - експерт Економічної Експертної Платформи Дубровський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експерт Економічної Експертної Платформи, старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський, передає Цензор.НЕТ (подаємо мовою оригіналу).

"Друзья, вы ж меня знаете, я зрадофилом никогда не был - более того, последовательно боролся с этим позорным явлением кремлевской пропаганды и в период Порошенко, и после избрания Зеленского (когда вчерашние зрадофилы и их оппоненты резко поменялись местами). Однако, когда зрада есть - она есть ((( Итак, промежуточный итог по налоговой реформе на начало 2020 г.", - написал он.

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"Напоминаю, в чем мы, тогда еще группа РПР, идентифицировали главные проблемы:

1. Огромные коррупционные возможности в администрировании налогов, связанные с дискрецией и проверками, прежде всего:

а) администрирование НДС и его возмещения

б) непосильные и абсурдные налоги на труд - массово нарушаемый закон

в) налог на прибыль - дискреционный по самой своей природе

2) нерациональная (для условий нашей страны) структура налогообложения с упором на прямые налоги (на доходы, прибыль и труд), самые вредные для экономического роста и самые уязвимые для злоупотреблений с обеих сторон

3) азаровская институциональная память (корпоративная культура) налоговой: "налоговая (а не налогоплательщики) наполняет бюджет" "плательщик виноват уже тем, что он есть на свете", "мои двое детей не могут ждать, когда ты нарушишь" в сочетании с крышеванием "конвертов". Такие себе "пираты Ее Величества" с лицензией от государства на условиях выполнения плана и разрывания любого бизнеса, на который укажет высочайший перст.

Единственным спасением от этого кошмара была и остается упрощенная система для микробизнеса", - разъяснил он.

"Что, соответственно, нужно было сделать (программа, одобренная в 2015-м и с тех пор практически неизменная) - по тем же пунктам:

1. Сократить возможности для дискреции и необходимость в проверках до самого минимума, с тем, чтобы на общей системе налогоплательщик мог чувствовать себя как на упрощенной, а именно - не знать своего инспектора (и никого из его начальства), а заплатив все налоги - спать спокойно, точно зная, что никто не может нагрянуть с проверкой, накопать и доначислить, а то и оштрафовать. Для этого:

а) полностью автоматическая система администрирования НДС с автоматическим же возмещением

б) последовательное, неуклонное, снижение налогов на труд аж до полной их отмены, снижение НДФЛ до 10% с зачетом в него налога на землю/недвижимость - а последний модернизировать и повысить поступления, в качестве компенсатора

в) заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал (НнВК)

2. см. п. 1 б

3. Полная перезагрузка налоговой по грузинскому образцу на новых принципах (KPI) с новыми людьми + создание вместо всех без исключения гос.органов, уполномоченных бороться с экономической преступностью, единого органа финансовых расследований, чисто аналитического, "заточенного" на борьбу с различными крупными преступлениями (не только налоговыми - там ведь все увязано!), и, опять же, набранного из новых людей, как НАБУ. Максимально независимого, но в структуре КабМина (но не силовых министерств)", - добавил Дубровский.

"Во всяком случае на период перезагрузки и утверждения новой корпоративной культуры необходимость в проверках и дискреция должны быть сведены к абсолютному минимуму, законы должны быть простыми и прямыми как угол дома, дабы не создавать коррупционных соблазнов. Упрощенную систему - не трогать вообще, поскольку начинать борьбу с уклонением от налогов нужно "сверху". Очередь единщиков придет когда все более масшабные проблемы будут, в основном, решены. Впрочем, новая (по-настоящему новая) налоговая вполне может успешно бороться с крупным бизнесом, который злоупотребляет упрощенкой, для этого ничего особенного в законодательство добавлять и не нужно. Но так, чтобы ни один реальный ФОП не пострадал. Несколько в стороне, но тоже связанный вопрос - отмена акциза на транспортные средства и всех ограничений на импорт подержанных автомобилей", - акцентировал эксперт.

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"Что имеем на сегодня. "Реформу", в угоду лоббистам, начали с фискализации ФОП. Напомню, что при Порошенко-Яценюке-Яресько аналогичное решение уже было принято, и отступили они только под давлением предпринимательских акций. Правда, от идеи не отказались, но побоялись второй раз наступать на грабли перед выборами. А сейчас одним из горячих сторонников зрады выступил, к сожалению, МинФин во главе с Оксаной Маркаровой, отнюдь не "зеленой", а очень даже опытной руководительницей, которой я лично подробно объяснял почему это зрада, и зачем лоббисты ее продвигают - увы, бесполезно (((. Сейчас добавилась еще инструкция НБУ, не позволяющая снимать деньги с расчетного счета на "собственные" нужды - попытка опять ввести контроль затрат и их связи с хозяйственной деятельностью? Или просто усложнить жизнь ФОП 3 гр.? В любом случае - зрада! Напомню, что это та самая замечательная "новая команда НБУ", которая зашла туда в 2014-м", - добавил Дубровский.

"Якобы в целях борьбы с крупными уклонистами уже подготовили к принятию законопроект 1210. Якобы - потому, что кроме норм, возможно, действительно полезных для борьбы с выводом в оффшоры для минимизации налогов, в нем остались, не смотря на все старания экспертов, приглашенных в рабочую группу, широчайшие дискреционные возможности. Их удалось, в основном, сократить до ВЭД, но не убрать. Вот что пишет специалист в теме (очень умеренный). Напомню: одним из немногих положительных изменений, введенных при Порошенко была отмена необходимости доказывать связь затрат с хозяйственной деятельностью. Далеко не достаточно, но шаг в правильном направлении. Здесь имеем откат", - акцентировал эксперт.

"Реформа налоговой обернулась очередной перестановкой кроватей: никакой перезагрузки не произошло, руководитель "новой налоговой" как ни в чем не бывало гордится выполнением плана ("налоговики наполняют бюджет" - ключевое положение азаровщины, из которого вытекает большинство других), никаких изменений в плане коррумпированности не произошло. Вот что пишет специалист в теме (очень умеренный). Напомню, при Порошенко налоговую реформировали подобным же образом несколько раз - число налоговиков сократилось, но неубиенный дух азирова как бродил по ней, так и бродит. Тем временем, разработанный специалистами и одобренный всеми заинтересованными сторонами законопроект о БФР - тоже компромиссный, без полной перезагрузки и ликвидации управления К - был неожиданно отозван: гарант возжелал, чтобы БФР подчинялся ОП. В точности по той же причине застопорилась эта часть реформы при Порошенко. Тем временем, депутаты, выполняя заветы Южаниной, восстановили в правах налоговую милицию ((( В администрировании НДС, введенная еще при Порошенко и отданная на откуп налоговикам СМКОР продолжает использоваться как орудие налогового рэкета. Тем временем, скрутки, против которых она направлена, работают как ни в чем ни бывало", - подытожил Дубровский.

"НнВК - застопорился, и немудрено, ведь принимать его должен Комитет ВР во главе с давним и последовательным противником этой реформы Даниил Гетманцев. Впрочем, просто "отпетлять" не получается, поскольку сам президент обещал... Поэтому идет в ход тухлая уловка с НнВК только для МСБ. Тухлая - потому что об этом не говорят, но такой дуальный режим предусматривает контроль "внутренних перетоков" между плательщиками разных налогов, т.е. ТЦО, тонкая капитализация и т.д. на внутреннем рынке!!! - а как же иначе предотвратить неминуемые массовые злоупотребления? Причем, даже для МВФ очевидно, что такой контроль только ухудшит ситуацию, но ничем не поможет. Это - способ дискредитировать реформу, и создать еще один фейковый "кейс" якобы пагубности НнВК. Напомню - это, пожалуй, единственный вопрос, в котором Порошенко был, по крайней мере на словах, последовательным сторонником реформы. Правда, Южанина предлагала "компенсатором" тотальную фискализацию в еще худшем виде, чем приняли на сегодняшний день депутаты - включая бабушек", - отметил эксперт.

"В части сокращения налогов на труд - вроде бы, на словах, намерения озвучиваются. Тем временем, слова словами, а на уровне дел - продвигается законопроект об обязательном государственном пенсионном накопительном страховании, которое увеличивает нагрузку на ФОТ. При этом в планах "реформ" - введение (опять!) прогрессивной шкалы НДФЛ - ее отмена была одним из немногих достижений Яресько. Наконец, законопроект об отмене акцизов на транспорт (пусть и с 2021 г.) - провален, и даже временной коэффициент не отменен. Свинарчук со Святашем корчат рожи и показывают фак "нижнему среднему классу", а Васадзе налаживает на ЗАЗе сборку "жигулей", - акцентировал Дубровский.

"Таким образом, имеем классическую триаду

- наступание на грабли папередников

- отступление в пользу коррумпированных налоговиков - есть большое подозрение, что они снова получили полноценную возможность писать под себя налоговые законы, привет от Азарова и Макеевой

- успешное лоббирование частных интересов, диаметрально противоположных общественным (в вопросе фискализации, и не только).

Где-то, глубоко в бане, торжествующе хихикают Макеева и Ольга Германова", - резюмировал эксперт.











