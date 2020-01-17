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Все про:Київ (6815) Метрополітен (404) Офіс генерального прокурора (36)

 Суд заарештував рахунки "Київметробуду" у справі про розкрадання коштів на будівництві метро на Виноградар

Правоохоронці запобігли розкраданню коштів на будівництві ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

16 січня 2020 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів.

Це зроблено в межах кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ "Київметробуд" та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва.

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В подальшому Офіс Генерального прокурора звернеться до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

У 2018 році КП "Київський метрополітен" уклало договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро з ПАТ "Київметробуд", який виграв тендер на проведення робіт в системі ProZorro. Планувалося, що зелена гілка метро буде продовжена від станції Сирець до нової кінцевої станції Виноградар. Київська влада пообіцяла жителям столиці, що роботи триватимуть до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5 млрд 993 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170442
 
   
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и правильно
надо арестовывать счета-чтобы рабочие не получали зарплату
Главное не трогать воров
укравших 1.6 млрд-ведь они поделились
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После ареста счетов стройка пойдет быстро. Дебилы зеленые
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З мостом притиснути Кличка не вдалось, тепер заход через метро. Будівництво через проблеми з фінансуванням буде штучно затягуватись, а відповідати перед громадою буде Кличко. Як вже дістала зі своїми гнилими схемами ця зелена погань.
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Вот прямо ЗЕ фсё придумала! Раньше то все было правильно. Ага, ЗЕтерпилы безмозговые.
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Там только 500 метров открыли того моста! Ещё ни одного съезда нет. И развязки тоже нихера.
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финансирование по акту выполненных работ, подобная практика существовала в Союзе, абсолютно оправданный подход, исключающий фирмы "однодневки" в пиле бюджетных средств
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Айяйяйяйяйяйяй!
А хто же ж это сделал!?
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Да пох это метро на Виноградарь. Уже на Красный хутор построили где полбабки и заяц с волком ездят. А на самый большой район города каждый день задыхающийся от пробок твари по какой то причине не строят метро. Вы же суки с этого направления одного будете рубить столько как почти со всех остальных!!!
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Согласен! Метро Красный Хутор - самая бессмысленная станция метро в Киеве. А точнее в лесу возле Киева)
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