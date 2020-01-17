 Рада призначила Мережка главою Комітету з питань зовнішньої політики замість Яременка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 317 нардепів.

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Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Раніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що головою комітету із зовнішньої політики замість Богдана Яременка стане Олександр Мережко.