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 Політика України
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Все про:ВР (5610) комітет (239) Яременко Богдан (100) Мережко (4)

 Рада призначила Мережка главою Комітету з питань зовнішньої політики замість Яременка

Рада ухвалила постанову про призначення головою парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці нардепа від "Слуги народу" Олександра Мережка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 317 нардепів.

Також читайте: Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Раніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що головою комітету із зовнішньої політики замість Богдана Яременка стане Олександр Мережко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170439
 
 
 Топ коментарі
 
ну фсе! жрицы - спасайся кто сможет.!.. яременко свободен))) и безответственен
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бысторо
не прошло и трех месяцев
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пуканы соевые полыхають
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Співчуваю тобі.Обклади дупу льодом,може попустить.
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боюсь, тут не тількі в соєвих полихає
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а хто я такий?
Я царь, - я раб, - я червь, - я бог!
Людина обкакалася, нашо його тримають?
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Вітаю, спец по пуканах! Опиши, як воно- спостерігати за пуканами? Бо у мене не вистачає фантазії слова підібрати. 😁
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Там не из кого выбирать. Лучшие из худших кончились, теперь пошли худшие из лучших
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Стрьомний він якийсь, цей Мережко. Цей точно - "без табу".
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Узеленські завжди порушують Конституцію.
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Теперь Яременко можно спокойно с чистой совестью посещать бордели
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Проблема в том, что за свой счет.
Или все-таки за депутатские?
Впрочем, я - не ЗЕбил, пусть это их волнует.
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Не надо о чистой совести. Чего не было, того и быть не может. А бордели можно посещать вообще без совести
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"31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата." Источник: https://censor.net.ua/n3170439

Будем справедливы.
"Теперь можно считать окончательно доказанным"(С), что Слуги Народные:
а) людят не только одного Богдана
б) обучены грамоте и таки могут писать даже не только матерными выражениями
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ну фсе! жрицы - спасайся кто сможет.!.. яременко свободен))) и безответственен
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анал вільний і без ніяких забовьязань? - +100$ і торгів не буде...
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судя по 317 голосов за, наши за него тоже голосовали.
возможно, он наш агент, внедренный к зеленым ишакам.

не будем пока мешать его с дерьмом - Петр Алексеевич знает, что делает.
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Партия СН с низкой социальной ответственностью, предпочитает девушек с низкой социальной ответственностью.
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ну, Бодя сегодня оторвется и "отдипломатит" целый бордель)).. и в табу и в оральном смысле))
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Весь накопичений досвід Яременко передасть Мережкові...Разом з телефонами курвів,сутенерами,борделями та іншими неодмінними атрибутами високопосадовця зе-команди...
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