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 Події, Суспільство
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Все про:авіакатастрофа (494) Іран (432) Пристайко (329)

 Ми хочемо публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї вини в аварії літака МАУ, - Пристайко

Наступного тижня до Києва має прибути спеціальний представник уряду Ірану, щоб юридично зафіксувати визнання вини Ірану в катастрофі літака "МАУ".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Найближчим часом, гадаю, на початку наступного тижня, в Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз'ясненнями. У нас буде можливість з ним зустрітися", - сказав він.

За його словами, неодноразово були випадки, коли зроблена публічно заява потім не була підтримана.

"Ми хочемо публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї вини, визнання на міжнародному рівні документом, саме для цього був дзвінок президента з президентом", - наголосив він.

За його словами, зараз взаємодія з іранською стороною тримається "фактично на слові", "на політичній заяві лідера Ірану".

Крім того, Пристайко повідомив про підготовку ще однієї телефонної розмови президентів Ірану та України.

"Щодо питання офіційного визнання, на сьогоднішній момент отримано офіційне визнання на рівні президента Ірану, яке він оголосив нашому президенту в ході телефонної розмови. І ми готуємо сьогодні ще одну розмову з іранським президентом", - сказав міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На місці падіння літака МАУ було безліч людей, які збирали речі, уламки: дехто здавав на металобрухт, дехто собі на пам'ять, - директор КНДІСЕ Рувін. ВIДЕО

За його словами, він сподівається на те, що в понеділок відбудеться юридична фіксація визнання вини Ірану в катастрофі літака "МАУ" під час візиту високої іранської делегації міністерського рівня до України.

Пристайко підкреслив, що іранські експерти повністю взаємодіють зараз у розслідуванні причин катастрофи, триває цілодобова робота лікарів для ідентифікації тіл, Україна отримала доступ до всіх уламків літака, і українська команда працює в ангарі для реконструкції корпусу літака і з'ясування обставин катастрофи.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Також читайте: Група експертів отримає доступ до чорних скриньок літака МАУ, а потім їх передадуть Україні, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170437
 
 
 Топ коментарі
 
За Крым уже пол года публично молчат
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Почни з росії та рейсу МН 17.
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Какой публично зафиксировать? Куда вы потом это денете. Только выводы уполномоченной международной комиссии с фактами, экспертизами, подписями и печатями.
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Пусть мамой поклянутся. Не даром же тебе зарплату платят, отрабатывай.
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Какой публично зафиксировать? Куда вы потом это денете. Только выводы уполномоченной международной комиссии с фактами, экспертизами, подписями и печатями.
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дожал зеленский иран не то что петюк
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Так вышло . Никто не хотел сбивать гражданский самолёт . Иран признал свою вину . Раша 5,5 лет морозится по поводу рейса МН17 .
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как так вышло? чё-та остальные спокойно летали там и летают до сих пор. нееет. надо было сбивать именно украинский борт расеянской ракетой из расеянского Тора именно в тот момент, когда ********** Украины барыжил в ближайшем отеле от расеянского посольства в соседнем султанате.
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А іранці зеленим дипломатам процитували їхнього вождя: "мі вам нічого нє должни!"
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признание президента Ирана
это не публично..
Надо с поклоном в оман было приехать
к Зе и поклониться
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Це є велика несправедливість,що в тому літаку не сидів сам Пристайко з урядом і власником "МАУ" а ми всі потім вимагали чогось від Ірану...Або навіть не вимагали,а з радістю розплатились за Іран...
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Не зрозумів: офіційне визнання владою Ірану ще 11.01.20 факту збиття літака та публічний виступ їхнього міністра оборони (здається) то не те? "Ваши доказательства - нє доказатєльства"? Десь я таке вже чув...
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Мля, зеботы даже публичный дом построят так, что на цирк будет похоже.
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