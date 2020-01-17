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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Слуга народу (600) Гончарук_Олексій (480) Третьякова Галина (13)

 "Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової. ФОТО

Глава Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) листувалася з прем'єром Олексієм Гончаруком щодо питання його підтримки фракцією СН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) листувалася з абонентом, підписаним Гончарук Олексій.

Гончарук і Третьякова розмовляли про підтримку прем'єр-міністра у фракції "Слуги народу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука. ФОТОрепортаж

Ми за тебе - Питання, хто ми - 70-80%. Працюємо далі, - листування Гончарука і Третьякової 01

Ми за тебе - Питання, хто ми - 70-80%. Працюємо далі, - листування Гончарука і Третьякової 02

- Дякую, Галинко)) Звісно, не буду. Важлива позиція фракції, - пише Гончарук.

- Ми ЗА тебе! - відповідає Третьякова.

- У тобі я не сумніваюся)) Питання, хто МИ)), - відповідає Гончарук.

- 70-80%. Працюємо далі. Життя покаже, - відповіла Третьякова.

- Дякую, Галинко, - відповідає Гончарук

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170435
 
 
 Топ коментарі
 
Что такое "Личный бренд"?
Это когда под фразой "Идиот на самокате" никто не спрашивает, о ком речь.
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Ви моноліт? Скоріше ви німецький прихильник Зе "Мы за тебя" - "Вопрос, кто мы" - "70-80%. Работаем дальше", - переписка Гончарука и Третьяковой - Цензор.НЕТ 5793
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Подивися на його друзів і де він лайкає. Він справді так думає.17.01.2020 12:09

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такая же разжиревшая ервейкская свиноподобная тварь.. кто вы ублюдки подонки твари вам клеймо надо ставить уе..ки...
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З 20 років обов'язковий призов. З 18-и маєш право за власним бажанням.
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Министр обороны вчера заявлял совершенно другое.
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як чудово. питання зарплатні більше не підіймається
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Что такое "Личный бренд"?
Это когда под фразой "Идиот на самокате" никто не спрашивает, о ком речь.
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Я навіть знаю шо можно не називати декого похфамільно а просто писати барига або мародьор "Мы за тебя" - "Вопрос, кто мы" - "70-80%. Работаем дальше", - переписка Гончарука и Третьяковой - Цензор.НЕТ 1710 і всєм усьо панатна
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Ну конечно Марадер это Коломойский а барыга Зеленский! Ещё зеленского клоуном зовут и Моникой!
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И даже есть решение Высокого Лондонского суда по этому поводу.
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Янелох Оманский как-то тоже ни у кого вопросов не вызывает. а Моника Зеленски даже в США.
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я ж не спорю.. але як це вигядає у світовому масштабі, коли в нас самих немає поваги до влади.. тому нам ще років сто пустелею блукати
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до Моники Зеленски такого не было. зробылы разом - хавайте.
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А какая повага может быть до дебилов и наркоманов?!
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така сама як і до крадіїв та брехунів "Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової - Цензор.НЕТ 6020
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Дебилы и наркоману одновременно являются ворами и лгунами. Или моча в глазах мешает рассмотреть?
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так це ж одні і ті ж самі люди, Ідіотов!
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30 років дегенрати при владі.. їх би просто постріляти.. а нє.. мучаємось
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прем'єр Японії вже б давно зробив собі харакірі.. але ж ми не японці, ми - КОЗАКИ!!
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Ну совсем не палятся со своей писаниной. Ну что за кретины? Как говорится-не с**здить,не покараулить.
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А за кого удмурдский милашка Богдан, он за кого. Или он и за белых и за красных?
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Какой хитрый Гончарук попался, вроде написал заявление об отставке, но боится что его попрут от корыта. Надеется что парламент не отпустит.
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та ничего не случится. Это обычное шоу для Зе!дебилов.
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Эта крашенная тварь автор законопроекта о рабстве-Трудового кодекса, наездов на малый средний бизнес. верификации льгот и субсидий....вобщем все мерзкие ублюдки кучкуются и проявляются.
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Сміх сміхом, але серед тої зграї недоумків Гончарук видається навіть досить адекватним. пілять.
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Найадекватніший недоумок все одно лишається недоумком...
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Крашенаая курица.любительница матрасного секса поддерживает идиота ,уничтожающего вместе с ней страну.
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Она тоже хочет премию. Очень надо на матрац.
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СТРАНА КАТИТСЯ В ПРОПАСТЬ С НЕИМОВЕРНЫМ УСКОРЕНИЕМ !
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ми вже давно там лише соромно визнавати це
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Бачу, що з конспірацією у державних діячів нового типу (всі знають прізвище того типу) всьо хокєй
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Сталин уходил с поста 28 раз !!!! и с каждым УПРОШЕНИЕМ остаться у власти его авторитет только ВОЗРАСТАЛ !!!!
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главное...чтоб не махнулись...не глядя ))))
а то ...ото... нам вже точно не надо))))
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Так Пэтруха все и прогуляет, нэма в ВР. Что же ты делаешь, на кого нас покидаешь, НАС МАЛО, НО МЫ С ТОБОЙ.
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Хватит бухать! Ты уже свой алкогольный бред от реальности отличить не можешь.
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Реальность на лицо, Пэтрухи в раде нету, какой бред. Лечись.
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Самый прикол в том, шо оно думает что требуют отставки из-за того что он Бубочку назвал пустоголовым=)) ДА НАМ НАСРАТЬ как вы там друг друга называете, если ты дебил в экономике и вместе со своими тупыми министрамит загнали экономику в жопу, то вам там делать нечего! и да ВЕРНИТЕ В БЮДЖЕТ ПРЕМИИ КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗАРАБОТАЛИ!
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отдел фантастики, молодой человек, на этаж выше "Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової - Цензор.НЕТ 2586
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Какая разница... Путен сказал можно и так... Зеленое самодержавие

"Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової - Цензор.НЕТ 519
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Ай да Леха, ай красава! Это же надо так технично писюниста подставить! Теперь у нас нет и НЕ будет правительства - только нелох оманский. Теперь он за все в ответе!
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Уже писал, повторюсь.
Общался с Сосисом из Аски, ну ворюга, ну шулер, ну заика, но в уме нельзя отказать.
Думалось, что у Третьяковой Аска-життя хоть немного серого вещества имеется.
Посмотрел заседание комитета ВР под ее руководством.
Да это ж днище!
У любой уборщицы гораздо больше в черепной коробке.
Сразу стало понятно почему ее не взяли в списки за жидья, с которыми она шла по жизни.
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Не.
Гончарук тем и ценен, что даже с полными штанами умеет позитивненько давить лыбу и креативчик генерить. Простейшим нужен позитивчик и креативчик.

А с такой рожей, как на картинке, он не смог бы зебилам уже полгода на абсолютно пустом месте напаривать про 40% роста и стремительный домкрат экономики.
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И что характерно, поза камерами все эти "мовнi патрiоти" общаются только на русском "Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової - Цензор.НЕТ 5287
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80% т.н. "наших"- это всего лишь около 200 слуг,так что запросто может получить под зад
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Рожкова причастна к обвалу гривны до 27, пособница Гонтаревой и мородера по грабежу страны, должна уйти вместе с Смолием.
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Мечта Коломоя.

Ты Коломой? Нет. Тогда ты хрен немытый от этого получишь, а он Приват.
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Ти не про "обвал гривні", а про ціни в магазинах розкажи, НеЛох73%.
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Ворон ворону глаз не выклюет. Все соросята одним миром мазаны, на людей им наср... Гнать их надо вместе с ЗЕ ср... метлой!
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