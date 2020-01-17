 "Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) листувалася з абонентом, підписаним Гончарук Олексій.
Гончарук і Третьякова розмовляли про підтримку прем'єр-міністра у фракції "Слуги народу".
- Дякую, Галинко)) Звісно, не буду. Важлива позиція фракції, - пише Гончарук.
- Ми ЗА тебе! - відповідає Третьякова.
- У тобі я не сумніваюся)) Питання, хто МИ)), - відповідає Гончарук.
- 70-80%. Працюємо далі. Життя покаже, - відповіла Третьякова.
- Дякую, Галинко, - відповідає Гончарук
Фото: Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
Это когда под фразой "Идиот на самокате" никто не спрашивает, о ком речь.
співпадіння?
а то ...ото... нам вже точно не надо))))
Общался с Сосисом из Аски, ну ворюга, ну шулер, ну заика, но в уме нельзя отказать.
Думалось, что у Третьяковой Аска-життя хоть немного серого вещества имеется.
Посмотрел заседание комитета ВР под ее руководством.
Да это ж днище!
У любой уборщицы гораздо больше в черепной коробке.
Сразу стало понятно почему ее не взяли в списки за жидья, с которыми она шла по жизни.
Гончарук тем и ценен, что даже с полными штанами умеет позитивненько давить лыбу и креативчик генерить. Простейшим нужен позитивчик и креативчик.
А с такой рожей, как на картинке, он не смог бы зебилам уже полгода на абсолютно пустом месте напаривать про 40% роста и стремительный домкрат экономики.
Ты Коломой? Нет. Тогда ты хрен немытый от этого получишь, а он Приват.