 "Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) листувалася з абонентом, підписаним Гончарук Олексій.

Гончарук і Третьякова розмовляли про підтримку прем'єр-міністра у фракції "Слуги народу".

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- Дякую, Галинко)) Звісно, не буду. Важлива позиція фракції, - пише Гончарук.

- Ми ЗА тебе! - відповідає Третьякова.

- У тобі я не сумніваюся)) Питання, хто МИ)), - відповідає Гончарук.

- 70-80%. Працюємо далі. Життя покаже, - відповіла Третьякова.

- Дякую, Галинко, - відповідає Гончарук

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.