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 Політика України
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Все про:Закревська Євгенія (59) ДБР (775) Голос партія (124) Устінова (21)

 "Голос" делегує до конкурсної комісії з добору директора ДБР адвокатку Небесної Сотні Закревську, - нардепка Устінова

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова заявила, що в конкурсну комісію з обрання глави Державного бюро розслідувань фракція буде делегувати адвокатку сімей героїв Небесної Сотні Євгенію Закревську.

Про це вона заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Устінової, сьогодні останній день, коли Верховна Рада може обрати своїх представників до конкурсної комісії.

"Сьогодні на комітеті було багато дискусій також всередині самої ж фракції "Слуги народу", тому що всі хочуть делегувати або себе, або когось із депутатів. Позиція "Голосу" однозначна: це не може бути депутат, оскільки депутат має конфлікт інтересів. По-перше, депутати є підслідними Державному бюро розслідувань. Не може людина вибирати керівника правоохоронного органу, який повинен його пізніше розслідувати. По-друге, пані Венедіктова 100% буде подаватися на цей конкурс саме на позицію постійно, а не в.о. По-іншому, вона б не відмовлялася від мандата, для того, щоб 60 днів побути в.о. Як колишні її колеги по фракції повинні за неї потім голосувати? Це буде прямим конфліктом інтересів", - сказала Устінова.

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Вона вважає, що конкурсна комісія повинна складатися з представників професійної сфери та громадського сектору.

""Голос" буде підтримувати і делегує пані Євгенію Закревську - це адвокатка Небесної Сотні, яка боролася якраз і за закон про ДБР, і за те, щоб справи Майдану були передані з Генпрокуратури в ДБР, а також голодувала заради цього", - сказала Устінова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170434
 
   
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сейчас из какой-то джопы выползет советник вазелина портнов и начнет шипеть гадюкой...
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Почему Закревская 5 лет молчала, пока уничтожали улики? Для этого ее и назначили.
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За такие деньги , которые получали получают адвокаты по этому делу, они могут и хотят работать до старости.
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Зможе адвекатеса там також поголодати. Будепродуктивна робота.
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Как там Вакарчук и Ко уже налоги с концертов и корпоративов для рашистов заплатил?!
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