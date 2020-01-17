 Разумков скасував годину запитань до уряду в Раді

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Шановні колеги! Щодо Години запитань до уряду. Всі ви знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до Президента і зараз перебуває на консультації, тому сьогодні, як такої, години запитань до уряду не буде", - заявив Разумков.
Нардепи зустріли новину про скасування години запитань до уряду вигуками обурення.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.
17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.
Зато зебилам весело.
https://censor.net.ua/news/3169776/v_pyatnitsu_sprosim_goncharuka_publichno_pochemu_v_samoyi_bednoyi_strane_evropy_chinovniki_poluchayut
Сколько гавна депутатми было уже припасено, уже выпучены глаза, уже полные рты слюны, уже призрак Ляшка мчался к тибуне.....
И тут такой облом!
Где зубожиння, я вас спрашиваю????
Назначьте почетным премьером Авакова, по нечетным - Саакашвили, а Гончарука сделайте премьером по праздникам
когда все в Омане отдыхают.
"Чтобы никто не ушел обуженным"(С) или "делиться нужно"(С)