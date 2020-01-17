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Все про:ВР (5610) Разумков Дмитро (346) Гончарук_Олексій (480)

 Разумков скасував годину запитань до уряду в Раді

У зв'язку з написанням прем'єром Олексієм Гончаруком заяви про відставку голова Верховної Ради Дмитро Разумков скасував заплановану на 17 січня Годину запитань до уряду.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги! Щодо Години запитань до уряду. Всі ви знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до Президента і зараз перебуває на консультації, тому сьогодні, як такої, години запитань до уряду не буде", - заявив Разумков.

Нардепи зустріли новину про скасування години запитань до уряду вигуками обурення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук фактично може піти у відставку за те, що сказав правду про некомпетентність президента Зеленського, - Герасимов

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170430
 
 
 Топ коментарі
 
Для быдла разыграли очередное шапито, что бы избежать ответов на актуальные вопросы.
Зато зебилам весело.
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Зе Ко є Зе Ко , показують,що таке "финт ушами" Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 460 Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 9583
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Зелєбобія,країна Акакаяразніца))
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Зе Ко є Зе Ко , показують,що таке "финт ушами" Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 460 Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 9583
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100% . Можно бесконечно кидаться дерьмом друг в друга . Всего одна картинка ... Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 3224
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Так вухами крутив, але так і не злетів в повітря.
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Для быдла разыграли очередное шапито, что бы избежать ответов на актуальные вопросы.
Зато зебилам весело.
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И чего только не придумаешь, чтобы в школу (Раду) не идти с отчетом...Ги... Разумков скасував годину запитань до уряду в Раді - Цензор.НЕТ 8465
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Это уже непотреб какой-то. Розумков всегда изображал из себя этакого прилизанного отличника, а тут такую хню морозит. Правительство съезжает с отчета потому что написали какую-то бумажку которую никто не видел и последствия которой неизвестны. Даже дети отмазки получше придумывают.
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Не х..... задавать глупые вопросы, дарма трата времени. Нас багато, нас нэ подолаты.
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Обхезались соросята и порохушки 3-го эшелона папередников.
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Все дружно вместе с камином пошли травку курить. Их место в психушке, а не во власти.
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Написание обращения,не заявления,к президенту - это повод послать верхзрадников нах,верим - верим.
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"У матросов нет вопросов! Неча спрашивать, нада слушать командьі, вьіполнять и перевьіполнять - а вопросьі правительству может иметь тока самашедший дебил или контра недобитая!"
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Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде ...да и Раду скоро отменит...
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Интересант не только этот венгерский еврей но и куча "братьев во христе". Дерибанят Украину только пыль столбом стоит.
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А було: "В пятницу спросим Гончарука публично, почему в самой бедной стране Европы чиновники получают такие высокие зарплаты, - Верещук Ирина.

https://censor.net.ua/news/3169776/v_pyatnitsu_sprosim_goncharuka_publichno_pochemu_v_samoyi_bednoyi_strane_evropy_chinovniki_poluchayut
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какие вам вопросы они работают дальше, а для зедебилов, лохов и быдла очередная серия
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Вот беда-то, а?
Сколько гавна депутатми было уже припасено, уже выпучены глаза, уже полные рты слюны, уже призрак Ляшка мчался к тибуне.....
И тут такой облом!
Где зубожиння, я вас спрашиваю????
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Як же швидко цей чорнявий сором"язливий хлопчинка Разумков перетворився в рафінованого гівнюка!..Наша Рада знала різних гівнюків,але от таких метаморфоз ще не було...Навіть вроджений гівнюк Парубій на початку досить довго корчив з себе справедливого і чесного...
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Да поимейте вы, Слуги Народа, совесть наконец.
Назначьте почетным премьером Авакова, по нечетным - Саакашвили, а Гончарука сделайте премьером по праздникам когда все в Омане отдыхают.
"Чтобы никто не ушел обуженным"(С) или "делиться нужно"(С)
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Короче говоря, Самокат вовремя срыгнул Разумков скасував годину запитань до уряду в Раді - Цензор.НЕТ 5816
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Понятно... Отменили "Час вопросов", потому что нет ОТВЕТОВ...
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