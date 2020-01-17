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Все про:Трамп (2109) Парнас Лев (20)

 Трамп про Парнаса: "Я його зовсім не знаю, це великий обман"

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що не знає соратника свого адвоката Руді Джуліані - Льва Парнаса, який стверджує, що діяв в Україні від імені американського президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп сказав, що нічого не знає про Парнаса, з яким він сфотографований на кількох знімках.

"Я його зовсім не знаю, не знаю, про що він, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати вам, що це великий обман", - сказав Трамп, додавши, що Парнас, імовірно, намагається укласти вигідну угоду для себе.

Трамп додав, що він є на тисячах фотографій з фандрейзерських кампаній, але це не означає, що він знає Парнаса.

"Мені не потрібна допомога людини, якої я ніколи раніше не зустрічав, крім як на ситуативній світлині, зробленій на заході щодо збору коштів", - сказав він.

Раніше Парнас заявив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC, що діяв в Україні від імені Трампа.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йованович вимагала, щоб Джуліані офіційно просив відкрити справу проти Байдена. За це її звільнили, - АР

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170429
 
 
 Топ коментарі
 
Ну прямо,как его плешивый кацапский дружбан-"Мне об этом ничего неизвестно. Я просто об этом ничего не знаю. И вы правы,когда говорите,что мне об этм ничего неизвестно".
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доня в отказ ушел, ну чем не моника? Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 2838
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"Мотороллер не мой, я просто разместил объяву" (с)
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От аби вони були в Україні. Цікаво подивитися на негрів на ;Абрамсах;.
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Я,не я й ... не моя Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 7198 Отже посилання наших хозарів на джуліані,є посилання на причетність до міжнародної махершмації Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 7320
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Ну прямо,как его плешивый кацапский дружбан-"Мне об этом ничего неизвестно. Я просто об этом ничего не знаю. И вы правы,когда говорите,что мне об этм ничего неизвестно".
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Что то ему Верю. на каждом мероприятии норовят пофоткатькя , Фанаты с Кумиром , и просто с Президентом.
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Й бродять багаточисель Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 8977 ні дітки лейтенанта Шмідта !
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Незнание не освобоождает от наказания
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доня в отказ ушел, ну чем не моника? Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 2838
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зато его знают все презы и криминалы на снг))))
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а все ж таки наш віслюк вашого краще - в омані не був, та і бреше менше...
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І головне - американський державний будуй містить системи fool proof, donkey proof та dictator proof.
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так, маемо ґоловні борошна з нашим будуем, не зважаючі на системи fool proof, donkey proof та dictator proof, і здаеться ще років на 5
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Это всё проделки плешивого карлика. Вбить клин в отношения США и Украины. Мастер.
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Обидно-досадно, но Трамп очень напоминает *****. Оскорбительно его трусливое отнекивание от очевидных фактов. Думаю, если бы на него не давили Сенат и Госдеп, он бы и пальцем не пошевелил помочь Украине.
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"Ссы в глаза,божья роса"Этим двум друганам Доне и *****,нужно устроить кокурс,кто лжет лучше и больше другого!
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И не стыдно человеку в преклонном возрасте включать профессионального Жулика. Для него теперь Парнас, примерно то же самое, что для Остапа Бендера Студебеккер.
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