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 Політика України
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Все про:відставка (578) Герасимов (216) Гончарук_Олексій (480)

 Гончарук фактично може піти у відставку за те, що сказав правду про некомпетентність президента Зеленського, - Герасимов

Некомпетентність чинної влади є загрозою для української державності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи інформацію про те, що прем'єр Гончарук після "касетного скандалу" подав Зеленському заяву про відставку.

Герасимов зазначив, що глава уряду фактично може піти у відставку за те, що сказав правду про некомпетентність президента Зеленського в питаннях економіки і державних фінансів.

Герасимов також зазначив, що згідно з Конституцією Гончарук повинен перш за все звернутися до парламенту.

"Прем'єр-міністр Гончарук не знайшов часу для того, щоб поспілкуватися з народними депутатами. Але, що цікаво, Гончарука можливо відправлять у відставку не тому, що економіка у дуже поганому стані, а тому, що він чесно заявив, що президент Зеленський некомпетентний і не готовий керувати країною", - зазначив він.

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Парламентарій вважає, що некомпетентність президента Зеленського, його уряду і його монобільшості у Верховній Раді несе значну загрозу національній безпеці держави і стабільності економічної ситуації.

"Некомпетентний президент, уряд - це велика загроза для країни. Саме тому і Оман, і ситуація зі збитим літаком "Міжнародних авіаліній України", і ситуація в економіці, і ці плівки, підкреслюють тільки одне - що некомпетентна влада вже штовхає Україну в прірву", - сказав Герасимов.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170428
 
   
 Топ коментарі
 
У СН всі некомпетентні.
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Эти уроды постоянно признаются, что они дебилы, медики, наркоманы и психические дегенераты. Это не власть, а сумасшедший дом!
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Это на свиноферме так решили? Гончарук фактически может уйти в отставку за то, что сказал правду о некомпетентности президента Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8110. Если ПЕСики такие "компетентные", то почему оказались на помойке? Гончарук фактически может уйти в отставку за то, что сказал правду о некомпетентности президента Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5115
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Наличие двух заявлений говорит о создании, заведомо, марионеточного правительства...
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Это на свиноферме так решили? Гончарук фактически может уйти в отставку за то, что сказал правду о некомпетентности президента Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8110. Если ПЕСики такие "компетентные", то почему оказались на помойке?
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Це вам на німецьку свиноферму провели інтернет Гончарук фактически может уйти в отставку за то, что сказал правду о некомпетентности президента Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 24
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Лишнехромосомное, это малороссы помойку в Украину перенесли...
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та потому шо вам, дебилам безмозглым, остатки серого вещества помоями вымыли.
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Да нет, это потому что у вас, ублюдков, серого вещества не было совсем. Жили только на хватательном рефлексе. Вот вы и захлебнулись собственными помоями.
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А как было класссссно у корыты....... А ты.... Веслом!
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Та пусть идут оба.
Терять еще 5 лет на клоунов можно в США, где демократии более 200 лет, а не в Украине, где демократии 20 лет условно (если вычеркнуть Кучму и Яныка)
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А на...зачем вам демократия? Это при ЗЕбильном народе(ваши слова)!
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К Пленкам добавляют уже Свое и это уже не смешно. Как шел Торг в Бывшей Раде Открыто и Ценично . Говорили Одно а делали Другое. А эти , что думают , то и говорят . То хоть знаем о Чем.
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За правду не содют, за правду поощеряют. А еще идиот Пэтрухи, такого не знать.
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Ровно то же самое будет означать и непринятие Моникой отставки самокатчика.
Ну, за что ж его увольнять, за правду?!
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Эти уроды постоянно признаются, что они дебилы, медики, наркоманы и психические дегенераты. Это не власть, а сумасшедший дом!
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Герасимов как капитан Очевидность. У нас 100% населения знают , что он кроме как шутить ничего не умеет, а тем не менее, 73% проголосовали за него. Прям Америку открыл.
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угу.. чого Аваков не в Вірменії а Порошенко не в Молдові?
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а ты чё не в дурке с такой фамилией?
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Поршенко в Украине родился. Про авакова не знаю. А эти тоже в Украине родились?
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вчора мав дискусію з шанувальниками святогоПетра.. це - реальні зомбі.. агресія, матперемат і прокльони.. відмираючий вид приматів
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Вчера легко постучал по черепной коробке сторонника Зеленского, услышал пустой звон, и понял, что там полный вакуум.
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Справа в тому, що у вилизувачів чоколядної дупи спосерігається стійкий когнітивний дисонанс - з однієї сторони, вони вважають соєвого мародера не злодієм та корупціонером, а видатним політиком **********, а себе - елітої нації, а з другої сторони ніяк не можуть зрозуміти, чому вони при цьому знаходяться у вигрібній ямі української політики і не мають жодного впливу на перебіг політичних процесів у державі. Тому сьогодні порохососи дуже нагадують загнаних в кут щурів, ось тільки не можуть ніяк усвідомити, що в цей кут вони загнали себе самі
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реально - как в древнем анекдоте о мужике, назвавшем Брежнева идиотом:
- За оскорбление личности 15 суток. За разглашение государственной тайны 25 лет!!!!
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Вот Артурка никогда не уйдёт, хотя врёт постоянно ... моцный пацан Гончарук фактично може піти у відставку за те, що сказав правду про некомпетентність президента Зеленського, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7107
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Что такое "Личный бренд"?
Это когда под фразой "Идиот на самокате" никто не спрашивает, о ком речь.
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сладенькая бубочка хоть подбрилась?
а то перед пуцькиным неудобно...
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Как можно говорить о глупости Зеленского, если это Государственная Тайна ?
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Мене один Зе-виборець попросив поклопотатися щоб він потрапив на операцію до хорошого хірурга.
Як мені хотілося запропонувати якусь співачку з художньої самодіяльності місцевого БК!
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Если Зеленский сам не отрицает своей некомпетентности в экономике, почему должен уходить в отставку Гончарук, сказавший это на закрытом совещании?
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"сказал сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов журналистам в кулуарах Верховной РадыИсточник: https://censor.net.ua/n3170428" Это всё, что нужно прочитать чтобы понять, что полетит говно!
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Оппозиция в украинском понимании должна только поносить существующую власть....
А в цивилизованных странах......
Теневой кабинет министров, альтернативные управленческие решения......
Мечты, мечты....
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