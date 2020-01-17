 Гончарук фактично може піти у відставку за те, що сказав правду про некомпетентність президента Зеленського, - Герасимов

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи інформацію про те, що прем'єр Гончарук після "касетного скандалу" подав Зеленському заяву про відставку.

Герасимов зазначив, що глава уряду фактично може піти у відставку за те, що сказав правду про некомпетентність президента Зеленського в питаннях економіки і державних фінансів.

Герасимов також зазначив, що згідно з Конституцією Гончарук повинен перш за все звернутися до парламенту.

"Прем'єр-міністр Гончарук не знайшов часу для того, щоб поспілкуватися з народними депутатами. Але, що цікаво, Гончарука можливо відправлять у відставку не тому, що економіка у дуже поганому стані, а тому, що він чесно заявив, що президент Зеленський некомпетентний і не готовий керувати країною", - зазначив він.

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Парламентарій вважає, що некомпетентність президента Зеленського, його уряду і його монобільшості у Верховній Раді несе значну загрозу національній безпеці держави і стабільності економічної ситуації.

"Некомпетентний президент, уряд - це велика загроза для країни. Саме тому і Оман, і ситуація зі збитим літаком "Міжнародних авіаліній України", і ситуація в економіці, і ці плівки, підкреслюють тільки одне - що некомпетентна влада вже штовхає Україну в прірву", - сказав Герасимов.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.