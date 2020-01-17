 Суд уже рік не може розпочати розгляд справи лікарів Наумова та Чернявського, які вимагали у ветерана Олексюка $1,5 тис. за встановлення інвалідності

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті юридичної компанії "Міллер", яка представляє інтереси бійця в суді.

Обвинувальний акт у справі про хабарництво, як повідомляють адвокати, надійшов до Печерського районного суду ще в березні минулого року, проте суддя, на яку розподілили справу, тільки через місяць після його надходження ухвалила рішення, яким призначила перше судове засідання. Однак, згідно з чинним КПК, вона мала зробити це не пізніше ніж через п'ять днів з моменту його надходження.

На перше судове засідання, яке призначили на серпень, не прийшла сторона захисту, а тому наступне засідання мало відбутися вже в грудні. Однак і грудневе засідання не відбулося в зазначений термін, оскільки суддя Світлана Смик, яка мала розглядати справу, була на лікарняному.

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Адвокати атовця направили запит до суду і дізналися, що наступне засідання призначили аж на березень 2020 року.

"За цілий рік у корупційній справі жодного повноцінного судового засідання не відбулось. Ми Звернулися до суду із заявою про повторний розподіл справи на іншого суддю з обґрунтуванням того, що поняття "розумності строків" тут не дотримано, так як призначення судового засідання раз на три-чотитри місяці ніяк не "розумне". У відповідь ми отримали, що "суддя Смик С.І. перебуває на робочому місці та відправляє судочинство, жодна з підстав відсутня, а тому вимога щодо здійснення перерозподілу не може бути задоволена". Тобто суд вважає, що це нормально – майже рік не проводити хоча б підготовче засідання", - обурюються адвокати.

Таким чином, адвокати Олексюка звернулися до президента Володимира Зеленського, глави уряду Олексія Гончарука, Міністерства у справах ветеранів, омбудсмена, парламентаріїв та правозахисників, щоб вони допомогли із захистом порушених конституційних прав ветерана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд переніс на 4 місяці засідання у справі лікарів Наумова та Чернявського, які вимагали у ветерана Олексюка $1,5 тис. за встановлення інвалідності. Це неповага до бійця АТО, - Масі Найєм. ФОТО

Нагадаємо, 6 грудня 2018 року було затримано лікарів Наумова та Чернявського, які вимагали у ветерана АТО Олексюка $1,5 тис. за встановлення інвалідності. У них знайшли 130 тисяч доларів. Лікарів Чернявського і Наумова суд заарештував на два місяці із заставою близько 2 млн грн для кожного. Пізніше лікарі Наумов і Чернявський внесли застави 2,1 млн та 1,9 млн і вийшли на свободу.

Також Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Петром Олексюком: "Ми звернулися в СБУ, коли за групу інвалідності для мене батькові сказали дати 1500 доларів хабара".