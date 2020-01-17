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Все про:авіакатастрофа (494) Іран (432) Пристайко (329)

 Група експертів отримає доступ до чорних скриньок літака МАУ, а потім їх передадуть Україні, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що спільна група експертів з Канади, України та Ірану отримає доступ до бортових самописців Boeing 737, який зазнав аварії, "на місці", після чого вони будуть передані Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді під час Години запитань до уряду в п'ятницю.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання, чи вплине те, що Іран відмовляється передати Україні "чорні скриньки", на хід розслідування катастрофи.

"Пропонується такий алгоритм дій. Спільна команда з розслідування - іранська, канадська і ми теж приєднуємося нього - отримають доступ до "чорних скриньок" на місці. Після цього "чорні скриньки" іранська сторона готова окремо передати Україні. В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно вимагаємо віддати нам їх відразу, щоб забезпечити незалежність і об'єктивність розслідування", - сказав Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170421
 
 
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"Візьми, Боже, що мені не гоже". 😁 Віддадуть після того, як самі зроблять дослідження, розшифрування і висновки, які і прийме, як належне, Україна. Тобто прийме чужу версію і розпишеться у прийнятті. Все. Фініш. А нпюаших експертів до ПЕРВИННОЇ, найважливішою розшифровки так і не допустили? Я правильно зрозумів?
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"Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию - иранская, канадская и мы тоже присоединяемся нему - получат доступ к "черным ящикам" на месте. После этого отдельно "черные ящики" иранская сторона готова отдельно передать Украине. В принципе, это отвечает международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", - сказал Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3170421
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Тобто усі дані будуть знищені, а потім ми отримаємо ящик.
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это называется - публичное оскорбление Украины!
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