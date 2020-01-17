 Доки політичною ситуацією в Україні, яка також призводить до відставки уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів? - Вакарчук про відставку Гончарука

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не дає політичних оцінок опублікованим записам з Гончаруком, оскільки партія не голосувала за цей уряд. Він також зазначив, що "по-людськи розуміє його вчинок" стосовно звільнення.

"Єдине, що мені не зрозуміло, чому в парламентсько-президентській країні заява пишеться, або подається президенту. Вона має подаватися Верховній Раді", - сказав він.

"Але найголовніше тут інше: доки у нас політичною ситуацією в Україні, яка зокрема призводить до заяв про відставку уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів?! Що ми за країна, яка керується кількома цинічними особами, які маніпулюють громадською думкою країни туди або сюди. Нам потрібно нарешті встановити нормальну державу в цій країні, в якій би уряд робив те, що робить уряд, і відповідав за це, Верховна Рада робила те, що робить Верховна Рада, і відповідала за це, а президент мав би робити те, що робить президент, і відповідав би за це. Чесні, порядні і відкриті ЗМІ пояснювали б людям думку і, скажімо так, показували різні точки зору. А зливні бачки - їм місце, самі знаєте, в якій частині квартири, туди ходять по одному", - додав Вакарчук.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело