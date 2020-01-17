 Доки політичною ситуацією в Україні, яка також призводить до відставки уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів? - Вакарчук про відставку Гончарука

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що не дає політичних оцінок опублікованим записам з Гончаруком, оскільки партія не голосувала за цей уряд. Він також зазначив, що "по-людськи розуміє його вчинок" стосовно звільнення.
"Єдине, що мені не зрозуміло, чому в парламентсько-президентській країні заява пишеться, або подається президенту. Вона має подаватися Верховній Раді", - сказав він.
"Але найголовніше тут інше: доки у нас політичною ситуацією в Україні, яка зокрема призводить до заяв про відставку уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів?! Що ми за країна, яка керується кількома цинічними особами, які маніпулюють громадською думкою країни туди або сюди. Нам потрібно нарешті встановити нормальну державу в цій країні, в якій би уряд робив те, що робить уряд, і відповідав за це, Верховна Рада робила те, що робить Верховна Рада, і відповідала за це, а президент мав би робити те, що робить президент, і відповідав би за це. Чесні, порядні і відкриті ЗМІ пояснювали б людям думку і, скажімо так, показували різні точки зору. А зливні бачки - їм місце, самі знаєте, в якій частині квартири, туди ходять по одному", - додав Вакарчук.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
фраерГончарук танцевалкатался на самокате
А вранці писали не буде.
Прийшов самокатчик.
Не жмет совесть, голосливый ты наш??? Продажный Голос.
Енот (енотовидная собака) существо сообразительное и прекрасно способно запомнить, как открывать замки (проводили на енотах опыты ученые, как енот запоминает последовательность действий и как долго помнит).
Вы попробуйте чему-нибудь обучить Квартал!
Очередь из енотов за бутербродами в Канаде (youtube)
- Да
- Хотим подать заявление об угрозах премьер-министру со стороны дубинского и бужанского.
- Они волонтеры, или ветераны?
- нет, а какая раз...
- мы занимаемся только волонтерми и ветеранами.
Зеленые и ты, товарищ Вакарчук, оказались в ВР и правительстве именно благодаря таким говнометам.
Ты человек публичный , получающий гору денег и привилегий , твои решения затрагивают каждого гражданина страны , тебе многое дано - значит , и спрашивается с тебя по особому , по двойному тарифу .
А то взяли моду , тащат во власть всякую шваль , своих друзей и родственников - маргиналов , бандитов , аморалов и прочих откровенных долбо.бов . Луцыка вспомните .
И что мы имеем в результате ?
Нищую страну без экономики , потерявшую территории , погрязшей в чём-то вроде войны , с клоунами во власти .
И это ещё хорошо , что с клоунами , а не с бандитами-уголовниками или барыгами .
Нужен контроль и ответственность власти . И если госорганы с этой задачей не справляются , то пусть хоть общественное мнение ...
Наколядовала:
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс гривен, матпомощь - 20 тыс и еще 20 тыс оздоровительных
Зарплата министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды за декабрь составила 159 тыс. гривен, в то время как в ноябре - 23 тыс. гривен. Заработная плата ее заместителей - от 55 тыс. до 205 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 151 тыс. гривен.
Подробнее: https://bitvazaurozay.livejournal.com/1020390.html
Это курортные, что ли?
ГАВНО НА ГАВНЕ.
Всё, что не нравится тебе, является гавном?
Не слишком ли бинарно?
Я тут при чем?
Может что-то таки с людьми не так, если они из-за надписей на заборах предпочитают сдаться врагу и выбрать президентом ЗЕленого идиота?
Если я правильно понял, его не волнует "пустая голова" президента и его окружения, а слухи...
PS. Бог меня услышал! Я вчера тут о Вакарчуке спрашивал -- давно его слышно не было.
..................акакаяразница...........................................................................................................................
доколе у нас политической ситуации в Украине, которая в том числе приводит к заявлениям об отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов?! Источник: https://censor.net.ua/n3170419
.................странавсмартфоне....................................................................................................................
не вижу повода расстраиваться ну поменяют (а скорее всего так всё и останется) одного клоуна
на другого ещё более "сведущего" ......... за пол года уже стали чемпионами по скандалам........
единственное что за державу обидно да и страшно что эти придурки могут накосячить - это да.
Тут так само - про що ще можуть говорити зливні бачки?..