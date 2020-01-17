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 Політика України
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Все про:Вакарчук (157) Голос партія (124) Гончарук_Олексій (480)

 Доки політичною ситуацією в Україні, яка також призводить до відставки уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів? - Вакарчук про відставку Гончарука

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук обурився, що телеграм-канали в Україні здійснюють значний вплив на політичні рішення.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не дає політичних оцінок опублікованим записам з Гончаруком, оскільки партія не голосувала за цей уряд. Він також зазначив, що "по-людськи розуміє його вчинок" стосовно звільнення.

"Єдине, що мені не зрозуміло, чому в парламентсько-президентській країні заява пишеться, або подається президенту. Вона має подаватися Верховній Раді", - сказав він.

"Але найголовніше тут інше: доки у нас політичною ситуацією в Україні, яка зокрема призводить до заяв про відставку уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів?! Що ми за країна, яка керується кількома цинічними особами, які маніпулюють громадською думкою країни туди або сюди. Нам потрібно нарешті встановити нормальну державу в цій країні, в якій би уряд робив те, що робить уряд, і відповідав за це, Верховна Рада робила те, що робить Верховна Рада, і відповідала за це, а президент мав би робити те, що робить президент, і відповідав би за це. Чесні, порядні і відкриті ЗМІ пояснювали б людям думку і, скажімо так, показували різні точки зору. А зливні бачки - їм місце, самі знаєте, в якій частині квартири, туди ходять по одному", - додав Вакарчук.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170419
 
   
 Топ коментарі
 
- Это МВД?
- Да
- Хотим подать заявление об угрозах премьер-министру со стороны дубинского и бужанского.
- Они волонтеры, или ветераны?
- нет, а какая раз...
- мы занимаемся только волонтерми и ветеранами.
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Шо это за страна такая, в которой 1+1 и бигусы с дубинскими приводят к развороту политики на 180 градусов, манипулируя общественным мнением?

Зеленые и ты, товарищ Вакарчук, оказались в ВР и правительстве именно благодаря таким говнометам.
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О нікчемний "голосок" намалювалось. Доколе политической ситуацией в Украине, которая также приводит к отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов? - Вакарчук поддержал Гончарука - Цензор.НЕТ 3727
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О нікчемний "голосок" намалювалось. Доколе политической ситуацией в Украине, которая также приводит к отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов? - Вакарчук поддержал Гончарука - Цензор.НЕТ 3727
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Ой дебил так дебил слейся Голос позора..
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Доколе политической ситуацией в Украине, которая также приводит к отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов? - Пинчук поддержал Гончарука
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Ну кто ж виноват, что нарід позволяет собой манипулировать... Кто наріду доктор?
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Значит про соросят правда. Главный рупор подал "голос".
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Два дня покрутил носом, подумал кудой дует ветер. Теперь можно и "доколе". Хорошо хоть не в майке. "...которая руководствуется несколькими циничными лицами..."? Глянь на сайт президента. Там все есть.
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А сам зачем на выборы поперся, оттянуть голоса у пороха?
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Получается вакарчук поддерживает этих проходимцев? Хотя, он же сам такой профи. Гончарука уволить надо даже не за то что он гнал, а за то что открылось насколько он туп.
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И за то, что он открыл насколько туп **********.
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Закінчилося керівництво Гончарука. Не долго музьіка іграла, недолго фраер Гончарук танцевал катался на самокате Доколе политической ситуацией в Украине, которая также приводит к отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов? - Вакарчук об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 973
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Надо изменить конституцию и должности министров не должны занимать люди без профильного образования, и достижений в сфере.
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а в парламенті гвалтівники,а в презах злочинці й паяци....
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Якісну економічну освіту в Україні здобути не можливо а ось з тим що бажано залучати фахівців з певними досвідом і здобутками, вважаю обов'язковим...
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Лучше бы он пел . Диск пока положил на полку . Слушать не хочется .
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Зараз в Раді йде година питань до уряду.
А вранці писали не буде.
Прийшов самокатчик.
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Вакарчук, а как насчет корпоратива, в Белоруссии, где ты выступил перед парашенцами за 100 000 баков???

Не жмет совесть, голосливый ты наш??? Продажный Голос.
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о, умственно отсталый проснулся. он же вроде в оппозиции, и должен радоваться? лучше б заткнулся, и тихонько поехал на очередной корпоратив в беларусь рашкиных олигархов развлекать
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Пук из утки, камня не сдвинет - только куриный пух сдует.

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Обиделся на телепрограмм, показали и рассказали о его турне по по корпоративах, где отдыхал.
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То есть как это какая разница?
Енот (енотовидная собака) существо сообразительное и прекрасно способно запомнить, как открывать замки (проводили на енотах опыты ученые, как енот запоминает последовательность действий и как долго помнит).
Вы попробуйте чему-нибудь обучить Квартал!
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Как в Канаде еноты за полтора часа приходят на кормежку (за сэндвичами с арахисовым маслом), так и Саакашвили с Аваковым стоят в очереди на премьерство в Украине Доки політичною ситуацією в Україні, яка також призводить до відставки уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів? - Вакарчук про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 330

Очередь из енотов за бутербродами в Канаде (youtube)
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Допоки замість політиків матимемо Лайно Доколе политической ситуацией в Украине, которая также приводит к отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов? - Вакарчук об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 4248 Доколе политической ситуацией в Украине, которая также приводит к отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов? - Вакарчук об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 7097
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Пока страной управляют унитазы, Святик, так и будет происходить
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- Это МВД?
- Да
- Хотим подать заявление об угрозах премьер-министру со стороны дубинского и бужанского.
- Они волонтеры, или ветераны?
- нет, а какая раз...
- мы занимаемся только волонтерми и ветеранами.
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Шо это за страна такая, в которой 1+1 и бигусы с дубинскими приводят к развороту политики на 180 градусов, манипулируя общественным мнением?

Зеленые и ты, товарищ Вакарчук, оказались в ВР и правительстве именно благодаря таким говнометам.
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Я аплодую прихильникам Зе. Продовжуйте обирати це лайно, а потім робити вигляд, що ви до цього непричетні.
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Если ты работаешь чиновником , а тем более - высшим чиновником , то ты ОБЯЗАН быть , как жена Цезаря , вне всяких подозрений .
Ты человек публичный , получающий гору денег и привилегий , твои решения затрагивают каждого гражданина страны , тебе многое дано - значит , и спрашивается с тебя по особому , по двойному тарифу .
А то взяли моду , тащат во власть всякую шваль , своих друзей и родственников - маргиналов , бандитов , аморалов и прочих откровенных долбо.бов . Луцыка вспомните .
И что мы имеем в результате ?
Нищую страну без экономики , потерявшую территории , погрязшей в чём-то вроде войны , с клоунами во власти .
И это ещё хорошо , что с клоунами , а не с бандитами-уголовниками или барыгами .
Нужен контроль и ответственность власти . И если госорганы с этой задачей не справляются , то пусть хоть общественное мнение ...
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Вот на Луцика не нада по сравнению с Трубой и Рябошапкой он святой!
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Добавлю не по Вакарчуку, но по теме:

Наколядовала:
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс гривен, матпомощь - 20 тыс и еще 20 тыс оздоровительных

Доки політичною ситуацією в Україні, яка також призводить до відставки уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів? - Вакарчук про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 9139

Зарплата министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды за декабрь составила 159 тыс. гривен, в то время как в ноябре - 23 тыс. гривен. Заработная плата ее заместителей - от 55 тыс. до 205 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 151 тыс. гривен.

Подробнее: https://bitvazaurozay.livejournal.com/1020390.html
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А говорят, что чиновникам мало платят Доки політичною ситуацією в Україні, яка також призводить до відставки уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів? - Вакарчук про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 5748
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А "оздоровительные" - это как???
Это курортные, что ли?
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ПОЧИТАЛ КОММЕНТаРИИ...
ГАВНО НА ГАВНЕ.
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Ну и к чему ты это вякнул?
Всё, что не нравится тебе, является гавном?
Не слишком ли бинарно?
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Так ты ж про говно писал!
Я тут при чем?
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Ничего удивительного Доки політичною ситуацією в Україні, яка також призводить до відставки уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів? - Вакарчук про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 7601. Это Цензор, сэр...
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Это недееспособный славко дурко себя экспертом возомнил?
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Угу...вся нынешняя власть выбрана любителями сливных бачков и анала лахтинского Доки політичною ситуацією в Україні, яка також призводить до відставки уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів? - Вакарчук про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 2919 Спохватился.
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Полностью согласен с Вакарчуком.Как жаль,что это случается довольно редко.
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Як кажуть розумні люди:"я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся": диму без вогню не буває!
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В других странах телеграм - не проблема. Источник информации. Люди определяют, как информацией пользоваться. Люди критически оценивают информацию. Люди делают или не делают выводы.

Может что-то таки с людьми не так, если они из-за надписей на заборах предпочитают сдаться врагу и выбрать президентом ЗЕленого идиота?
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Э не дорогуша,теперь мы должны все знать про то,что вы,жулики,вытворяете в тиши министерских кабинетов,оказывается настоящая правда там томится.На публике премьер обещал 400 процентов экономического роста,а в кабинете с опущенными шторами признался что в экономике он полный баран.
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А с чего вы взяли, что все, что вам втирают - правда? Да весь этот последний скандал, если честно, яйца выеденного не стоит, но используют его на всю катушку. А кто и зачем - думать не пробовали?
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Ваш текст - смесь дерьма с навозом,если хотите что то утверждать или оспорить,то делайте это смело и без вопросительных знаков,иначе вон из под моего коммента и что бы больше я вас не видел.
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Так дело в том что нет другой коммуникации выхода правды из этого гадюшника, только сми и интернет иногда еще вскрывают этот гнойник под названием "украинская элита".
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Вакарчук оказался довольно дерьмовеньким человечком, желающим хранить секреты от народа. Стало ясно ещё когда он обиделся, что вопросы ему задвали не о нём, а о ботоферме, которая раскручивала "голос".
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Если в стране не работает журналистика, тогда в стране работают "сливные бачки из телеграм-каналов". Чем это Слава так возмущен?
Если я правильно понял, его не волнует "пустая голова" президента и его окружения, а слухи...
PS. Бог меня услышал! Я вчера тут о Вакарчуке спрашивал -- давно его слышно не было.
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"Единственное, что мне не понятно, почему в парламентско-президентской стране заявление пишется, или подается президенту. Оно должно подаваться Верховной Раде", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3170419
..................акакаяразница...........................................................................................................................
доколе у нас политической ситуации в Украине, которая в том числе приводит к заявлениям об отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов?! Источник: https://censor.net.ua/n3170419
.................странавсмартфоне....................................................................................................................

не вижу повода расстраиваться ну поменяют (а скорее всего так всё и останется) одного клоуна
на другого ещё более "сведущего" ......... за пол года уже стали чемпионами по скандалам........
единственное что за державу обидно да и страшно что эти придурки могут накосячить - это да.
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Вообще-то проблема не в сливных бачках. Проблема в тех, кто их слушает, позволяет собой манипулировать и вешать себе лапшу на уши, даже не пытаясь хоть как-то проверять инфу. А раз так, то да, нужна ответственность за ложь, фейки и сплетни. А то такое впечатление, что страной действительно рулят сливные бачки. Мне понравились действия Яценюка в ответ на приписанные ему 24 виллы в Маями (непорядочному писаке пришлось просить прощения и опровергать собственную писанину). Вот все бы так. Проблема в том, что непорядочных писак развелось так много, что из судов придется не вылазить.
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Сявик, хочешь петь- пей! Расскажи лучше, сколько ты, лайно, не заплатил налогов, со своих концертов!
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Доколе? Неужели не понятно? Пока сыньоносый будет платить за дестабилизацию и мстить
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Пацак синеносый, пшелвон нах запоребрик к ***** Доки політичною ситуацією в Україні, яка також призводить до відставки уряду, керуватимуть зливні бачки з телеграм-каналів? - Вакарчук про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 764
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Ну, ок, Славик. Спой тогда на эту тему новую песню.
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Є у Фелікса Кривіна така баєчка...Зустрічаються два оріхи...Постукались - постукались - і розкотились...І кожен думає - скільки ж тих пустих оріхів розвелось,порядному оріхові навіть постукати ні з ким...І мораль - про що ще можуть думати пусті оріхи?..
Тут так само - про що ще можуть говорити зливні бачки?..
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Дотоле доколе вместо рады будешь на гастроли ездить к союзнику страны-оккупанта
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