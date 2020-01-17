 Помічник Зеленського Єрмак: Потоки фейків і бруду свідчать про те, що я рухаюся в правильному напрямку і виконую завдання, які ставить президент

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Останнім часом мене називали і "російським шпигуном" і чого тільки не писали. Спланований характер цих публікацій, а також однакові, як за методичкою, меседжі явно говорять про їхній замовний характер. Мабуть комусь через мене сильно не спиться ночами, а даремно, адже здоровий сон дуже важливий! Чисто по-людськи такі інформаційні атаки неприємні, їх читають і чують мої рідні та близькі. З іншого боку, це явно говорить про те, що я рухаюся в правильному напрямку і домагаюся позитивного результату в тих завданнях, які ставить переді мною президент", - сказав він.

"За моїми відчуттями, кількість атак збільшиться, а фейки продовжуватимуть розмножуватися. Зрозуміло, кому це може бути вигідно і хто це поширює. Це може підказати проста логіка", - зазначив Єрмак.

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Помічник Зеленського наголосив, що якщо потоки фейків і бруду - це плата за тих звільнених українців, яких зустрічали в аеропорту "Бориспіль" 7 вересня і 29 грудня, та емоції на обличчях їхніх родичів, то він готовий її заплатити.