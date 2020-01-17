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 Політика України
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Все про:Зеленський (4154) інформаційна війна (220) Єрмак Андрій (68)

 Помічник Зеленського Єрмак: Потоки фейків і бруду свідчать про те, що я рухаюся в правильному напрямку і виконую завдання, які ставить президент

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що інформаційні атаки проти нього свідчать про ефективність його роботи з президентом в тих напрямах, в яких він задіяний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Останнім часом мене називали і "російським шпигуном" і чого тільки не писали. Спланований характер цих публікацій, а також однакові, як за методичкою, меседжі явно говорять про їхній замовний характер. Мабуть комусь через мене сильно не спиться ночами, а даремно, адже здоровий сон дуже важливий! Чисто по-людськи такі інформаційні атаки неприємні, їх читають і чують мої рідні та близькі. З іншого боку, це явно говорить про те, що я рухаюся в правильному напрямку і домагаюся позитивного результату в тих завданнях, які ставить переді мною президент", - сказав він.

"За моїми відчуттями, кількість атак збільшиться, а фейки продовжуватимуть розмножуватися. Зрозуміло, кому це може бути вигідно і хто це поширює. Це може підказати проста логіка", - зазначив Єрмак.

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Помічник Зеленського наголосив, що якщо потоки фейків і бруду - це плата за тих звільнених українців, яких зустрічали в аеропорту "Бориспіль" 7 вересня і 29 грудня, та емоції на обличчях їхніх родичів, то він готовий її заплатити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170418
 
 
 Топ коментарі
 
другими словами
все говорят ему хватить ср@ть везде
а он если говорят так значить я правильно сру))
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Ермак- ватное говно . И будет отвечать за слив интересов Украины. Рано или поздно
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Ермак, ты сразу уточняй - президент КАКОЙ СТРАНЫ, тебе задачи ставит?!!!
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Отличное фото,на нем человек похожий на ПРИЗЕДЕНТА!
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На постоянного клиента наливайки он больше похож.
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Ну тебе виднее. Тебе ближе телогрейки и ватники,возможно презики нюхачи или вислюки оманские в красных труселях.
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другими словами
все говорят ему хватить ср@ть везде
а он если говорят так значить я правильно сру))
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Меня напрягают "задачи, которые ставит передо мной президент", почему об этих задачах никто не знает?
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"Двигаться в правильном направлении" и "выполнять задачи, которые поставил препиз.. презЮдент," - это две большие разницы!
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Ну он же на форуме в Швейцарии сказал,что Украина наш сосед! Так ,что чье х-ло ему ставит задачи известно.
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Помощничек... Помогает Зебилу жрать шаурму.
Впрочем это фейк.
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КАК мля евреии ******* себя хвалить даже будущи в говне подонками ублюдками и конченными Дьяволами...
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Ермак- ватное говно . И будет отвечать за слив интересов Украины. Рано или поздно
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Оно не только вата . С подачи этого фаната путина отпустили харьковских терористов взорвавших людей возпе Дворца спорта в том числе подростка .Получается он и зе команда дали зеленый свет терору .Никакие обмены не перекроют вред от будущих терактов .
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Конечно в неправильном. Ты ведешь Украину в тайожній союз! А єто не верный путь поєтому тебе и уделаному клоуну место на свалке истории!
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Спасибо, что сообщил, что все твои действия и заявления это именно то, чего хочет Зелемойский.
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Какие эмоции на лицах родственников Небесной Сотни , когда обменяли людей на беркутовцев ?
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Ермак, ты сразу уточняй - президент КАКОЙ СТРАНЫ, тебе задачи ставит?!!!
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А ведь действительно потоки фейков и грязи.
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І дійсно - став на лижі і, хлоп, - ти в Омані.
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Пять Скорых из аэропорта и 6 убитых на фронте это фейк.
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Кружок «полезных идиотов»

Тезис Гончарука «о профилактике коррупции большими зарплатами» это кейс по идиотизму для учебника по политической психиатрии...
Все несколько хуже, чем могли представить себе самые прожжённые политические психиатры. И чтобы это осознать надобно закруглить... зарплатную тему больших чиновников.

Внимательно послушать/почитать ИХ оправдательные спичи.

Особенно ярко на этом фоне смотрится министр Малюська, который плаксиво считает, что ему должны сейчас много платить.

Потому что после увольнения его никто не возьмёт на работу).

Ценнейший работник. Его обязательно нужно было делать министром юстиции. Идеально подходит для страны дураков...

«Влиятельнейший» и полезнейший сотрудник Укроборонпрома Найем про свои 300 тысяч доп/доходов всерьёз так и даже с обидой рассуждает - «это же плата за волонтёрство ДО назначения».

Вот оно что оказывается: платное волонтёрство. Тоже только для страны дураков...

Легендарный уже почтовик-неадекват) Смелянский несколько полноценных рабочих дней «полезно» провёл в фейсбучных баталиях, угрожая, оскорбляя и доказывая, что жлоб, при котором все рухнуло, должен получать много)...



... Дальше - бесполезно. Кружок «полезных идиотов» не понимает и не поймёт претензий, но ощетиниться и замкнётся в своём презрении к обществу. И продолжит наглеть и невинно спрашивать у нас: «а почему нам нельзя брать из бюджета сколько хотим?»...

Очевидно, что ребята даже не хотят знать, что такое современная госслужба и каковы критерии успешности...

Очевидно, что нынешний розовощекий призыв не видит вопиющего диссонанса между уровнем жизни в стране и уровнем резко увеличенного собственного довольствия...

Очевидно, что тот же премьер-министр Гончарук, который тупо попытался оправдать завышенные аппетиты своих министров и замов борьбой с коррупцией, вообще НЕ является авторитетом.

Гончарук, к сожалению, идеальный пример человека, никогда и ничего в жизни не достигшего, но умело тягавшего за кем/то грязные портки в качестве «помощника».

Разумеется, его слова и его pr-пятиминутки, что мертвому припарка). Потому что - «а кто это?» Что касается тезиса «о профилактике коррупции большими зарплатами» для десятка замов министра культуры, то это и есть обязательный кейс по идиотизму для учебника по все той же политической психиатрии)...

... И ещё кое-что. Накануне больших праздников все эти талантливые ребята не свои косяки обсуждали и не думали, как заработать для страны, а весело гигикая, чертили шахматки - кому и сколько натрещать бюджетных денег. На премии, на материальные помощи, на оздоровление, на коррекцию лживых голосов, на постановку зубных виниров)...

Т.е. маниакально придумывали способы получения дополнительных платежей из бюджета. Впрочем, все это не имеет значения. Для их репутаций.

Они ведь - никто.

Но все это наотмашь бьет по репутации только одного человека - президента Зеленского.

Потому что общество должно поверить, что либо Зеленский привёл заведомо мародёрскую команду, которая тупо раздевает бюджет.

Либо он не имеет никакого влияния на этих ребят и не может внятно вломить идиотами и разогнать этот сладкий идиотский кружок...

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Вегной дорогой идёте тогварищи...(Крупский В.И.)
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Все вірно.
Чим більше успіхів у нинішньої влади - тим голосніше істерика у бариги та підбарижників. А петюнці-порохососіки - взагалі сходять на лайно. Помощник Зеленского Ермак: Потоки фейков и грязи говорят о том, что я двигаюсь в правильном направлении и выполняю задачи, которые ставит президент - Цензор.НЕТ 4032
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так и знал что бужанский и дубинский, это порохоботы-подбарыжники.
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Одне просте питання до вас: як ви, українськомовний українець, можете підтримувати російськомовних у владі, які не є свідомими українцями?

Я не за баригу, але я проти зелених...
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ну як як.... за хороші гроші шо не зробиш.......
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Носієм Влади в Україні,є Народ України.Не Зелєбоба,і тим більш не Єрмак,воно мнить себе сЦарем?
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Якщо людина вибрала собі напрям на бкцегпрню, чи у Ростов, то безумовно, рухається у правильному напрямку.
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Напрям,то знищення України й українців Помощник Зеленского Ермак: Потоки фейков и грязи говорят о том, что я двигаюсь в правильном направлении и выполняю задачи, которые ставит президент - Цензор.НЕТ 3531 Помощник Зеленского Ермак: Потоки фейков и грязи говорят о том, что я двигаюсь в правильном направлении и выполняю задачи, которые ставит президент - Цензор.НЕТ 7584 Помощник Зеленского Ермак: Потоки фейков и грязи говорят о том, что я двигаюсь в правильном направлении и выполняю задачи, которые ставит президент - Цензор.НЕТ 3256
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Логика хромает у ермака, причём на все четыре ноги.
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Это ж тот чувак, который устраивал встречу ЗЕ и Суркова в Омане, который врал сенаторам США про погибшего в АТО брата, который является лоббистом интересов Кремля?

И эта кацапская цука считает, что предательство Украины - это движение в правильном направлении на основании того, что ей говорят, что это предательство Украины?

Логика у ватных имбицилов конечно железная.
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Це він свідчить про те, що Оманський веде Україну в мордор, а він лише виконує його команди? Помощник Зеленского Ермак: Потоки фейков и грязи говорят о том, что я двигаюсь в правильном направлении и выполняю задачи, которые ставит президент - Цензор.НЕТ 7171 Ух ти! Він тільки що переклав провину на "велічайшего"
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Ермак действительно эффективен в своей работе на *****.
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А если ПАНЫ выйдут на майдан, то точно прошел по правильному пути.
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Чисто по-человечески такие информационные атаки неприятны, их читают и слышат мои родные и близкиеИсточник: https://censor.net.ua/n3170418

Тобто на Пороха, Гросю, Сеню-Джихад-Кроліка, БабЮлю можна і зара, а тоді і не зазорно було, а тут "нєпріятно"? Жеріть те, що посіяли (щоб вас вдавило)!
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Посеявший ветер, пожнет бурю.

Ватные мудели 5 лет активно распространял кацапские фейки про Пороха.
ЗЕ утонет в говне, которым его поливают.
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Это вы захлебнётесь говном, которым плюётесь!
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Ну пока захлёбываетесь вы. Что зебобики не нравится то ли будет осенью когда вы на месных выборах пролетите как Рогозин над Кишенёвом!
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Ты, шакаладка, почитай комменты! Или только копировать умеешь?
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Правильное направление - к Бениной матери!🤢
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Какой же ты всё-таки дурак, Миша.
Как же ты служил в очистке, т.е.мжром Харькова?
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Он мером не был. Он был главой областной держадминистрации а Овощ на эти должности умней себя не ставил!
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Здрасьте))) как это не был, если был. 2006-2010. Вспомните знаменитый ролик двух клоунов: его и Кернеса, как Кернес учит Добкина, что говорить харьковчанам)))
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Владимир, вы ещё не отошли от праздников? Извините. Причем тут то, что сейчас Кернес мэр? Я писала, что Добкин был мэром. Вы это отрицали. Я вам ответила, что был в 2006-10.
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Його брат дуже схожий на презедента. Помічник Зеленського Єрмак: Потоки фейків і бруду свідчать про те, що я рухаюся в правильному напрямку і виконую завдання, які ставить президент - Цензор.НЕТ 5213
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Если движешься в правильном направлении то тебя ругают. Странная логика.
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Ещё одна шавка подзаборная растявкалась.
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Ну , что можно сказать . Становление Ермака происходит , он Вышел из Скандала по Байдену. Ермак , - ранье фамилию давали Попы , может и предки Содействуют , если он не взял Фамилию Жены . Посмотрим.
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Показательное заявление, показывает что у человека мозга нет. Получается все сидящие в тюрьме воры, насильники, убийцы на которых выливают потоки грязи родственники жертв и общество тоже двигаются в правильном направлении. Ждем когда ты к ним присоеденишься.
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странная логика у малороса . значит чем больший негатив в обществе вызывают его поступки тем упорнее он будет продолжать их совершать ? так вот зачем критику придумали Помічник Зеленського Єрмак: Потоки фейків і бруду свідчать про те, що я рухаюся в правильному напрямку і виконую завдання, які ставить президент - Цензор.НЕТ 9899
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Молодцы! Забейте на ШАКАЛАдный вой... Они в конце концов изойдут ядом и желчью и подохнут!
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Помощник Зеленского Ермак: Потоки фейков и грязи говорят о том, что я двигаюсь в правильном направлении и выполняю задачи, которые ставит президент.

Якої країни?
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Ага))) тоже подумала, что он про ботоксного
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да это вы потоки грязи..... просто в этом мире всё относительно.
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посан честный и не мутный - донбасу статус землю спекулянтам расия брат москва-столица и
Крым прощай..... честный и не вор...... мир зебилам бандеровцам тюрьмы......
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Твоє направлення, тікай скоріше!!! "Советник" хренов
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А что еще чесать агенту фсб? То что его в этом обвиняют. Один из стандартных способов агента завуалировать и забалаболить ситуацию.
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что ты, падло, делало в Омане с Янелохом? в ближайшем отеле от посольства рф-ии?
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А какие задачи может ставить президент кроме выполнения законов, чьим гарантом он является?
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У пана Ермака когнитивный диссонанс: правда - это фейки, а критика -потоки грязи
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Пионтковский сказал, что Ермак - это супер агент спецслужб РФ.
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Вообще-то фамилию помощника президента должен знать сам президент и может парочка экспертов.
Что это за ПУБЛИЧНАЯ ФИГУРА?
Что это за публичные заявления?
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Справді він ,Богдан ,Беня і Портнов роблять свою чорну справу ,все йде за російським сценарієм ,узурпація влади ,мир за російським сценарієм,розпродаж землі і всіх стратегічних підприємств ,приниження ветеранів АТО і вулантерів ,а ще несприйняття будь якої критики ,справді він добре справляєтся .
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Я весь обмазан говном, от меня смердит - значит я двигаюсь в правильном направлении, выполняя поручения ЗЕянелоха-дегенерата.
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Я забрів у болото...Але ці потоки смердючого бруду,у якому я вже по шию свідчать - я рухаюсь в правильному напрямку...
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