 Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело

Про це повідомляють джерела, інформує головред Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.
"Рішення погоджене. Гончарук написав звернення до президента, президент прийме пас і відповість. Хоча за законом, звернення про відставку адресується парламенту. Загалом, інформаційна ситуація відпрацьовується. Я писав з приводу публікації записів, що ця подія тільки зміцнить позиції Гончарука. Розкрутка цієї акції через структури, близькі до Коломойського, зробили неминучою підтримку уряду всіма міжнародними структурами", - вважає головний редактор "Цензор.НЕТ".
"Гончарука президент вирішить звільнити тільки в разі різкого падіння рейтингу Зеленського і СН. Вплинути на таке рішення можуть у найближчій перспективі тільки вибори до місцевих рад. Вибори будуть показником легітимності влади та її авторитету. А внутрішні політичні розборки на президента особливого впливу не мають, він балансує між групами впливу у своєму оточенні, і не поспішає когось послаблювати чи когось посилювати", - зазначив Юрій Бутусов.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.
Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.
Терпеть не могу подобную херь.
У нас в стране еще действует Конституция или в приоритете телевизионные сценарии?
Если Конституция еще имеет какое-то значение, то нужно ее раскрыть и почитать. Чтобы узнать, что у нас президент не назначает и не увольняет премьеров. При назначении премьера у него техническая роль, а при увольнении вообще никакой.
Премьера назначает и увольняет Верховная Рада, туда и нужно подавать заявы:
Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
Бесит этот цирк с царем-батюшкой и боярами, идущими на поклон. Украина - не Россия, блин.
По крайней мере, пока.
Зеленский не может его уволить. Говорят, что это игра Гончарука на сохранение собственных позиций по министрам, а также дискредитации группы Коломойского, которая против него.
Голосов для отставки Гончарука в Раде пока нет. И премьер это знает. Потому даже если Зеленский отправит его заявление в Раду, отставкой не пахнет.
Премьер сейчас подставил президента. Он не хочет видеть в Кабмине людей олигархов (Шмыгаля вместо Бабак) в обмен за голоса по законопроектам. Он не хочет убирать Оржеля. Но Зеленскому нужно понимать, что или он сохранит Кабмин под своим влиянием, или же Гончарук продолжит собственную игру в независимого премьера, что не сулит президенту ничего хорошего.
Бо на Росії з цією метою будинки підривають. У нас, дякувати Богу,вистачило дешевого цирку!
Или хочет, что бы потом по решению суда этим дебилам платили по 500 тыщ зарплаты в месяц пять лет?
премьеру нужно давать 2-2.5 года, а уже после оценивать его работу, да и то после этого срока совсем не обязательно будет его увольнять?
допустим уволили гончарука? и кого ставить? гройсмана?
вот когда юлия тимошенка была премьером, то она подписала газовый контракт по которому украина покупала ежегодно 55 млрд кубов газа по 550 долларов
а весь лишний купленный газ мы просто сжигали
и через бабу юлю украинский народ потерял более 100 млрд долларов
эту воровку мало было уволить, ее нужно было посадить до конца жизни
а вот гончарука нет за что увольнять
Вистава прошла з великим успіхом.
і тут облом
И еще: когда уйдет зеленая плесень СБУ просто обязана также проверить Елену Зеленскую на предмет сдачи врагу перемещения и дислокации ВСУ
Кратко о ситуации для 73% долб..в!))))
Так тайна в чём?
Хоча, в такий звіринець він, напено, і сам не захоче повертатись.