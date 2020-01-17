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 Політика України
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Все про:Гончарук_Олексій (480) Юлія Соколовська (19) Коляда Оксана (25)

 Це спроба нав'язати команді технократів дивну політичну позицію, - міністерки Коляда і Соколовська про відставку Гончарука

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда і міністерка соціальної політики Юлія Соколовська підтримали прем'єр-міністра Олексія Гончарука після того як стало відомо, що він подав заяву про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, Коляда на сторінці в мережі Facebook заявила, що уряду намагаються нав'язати дивну політичну позицію.

"Політичні ігрища навколо уряду останнім часом розцінюю як спробу нав'язати команді технократів якусь дивну політичну позицію. Цього не буде", - підкреслила вона.

Вона заявила, що підтримує прем’єра і чекає рішення президента Зеленського.

"Наша команда - класичний Уряд технократів. Без політичних амбіцій, без олігархічних шлейфів, без кулуарщини. Працювати в такій команді - складно (оскільки мусиш постійно підвищувати професійну планку), але надзвичайно драйвово (бачиш швидкі результати)", - йдеться в повідомленні.

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Це спроба навязати команді технократів дивну політичну позицію, - міністерки Коляда і Соколовська про відставку Гончарука 01

Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська заявила: "Ми одна команда, тому підтримуємо позицію Прем'єр -міністра та чекаємо на рішення Президента. І продовжуємо працювати".

Це спроба навязати команді технократів дивну політичну позицію, - міністерки Коляда і Соколовська про відставку Гончарука 02

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170413
 
 
 Топ коментарі
 
С отставкой Премьер министра автоматически идет отставка всего кабинета Министров. Поэтому стоны отрываемых от корыта можно не слушать, инстинкт выживания чиновника, ничего нового и ни слова правды.
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Фсьо!
Смартфонізації країни не буде...
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Если Гончарук и его КабМин - "команда технократов", тогда я "испанский лётчик"... Это команда "дебилов", которых обуяла жажда власти и ЛИЧНОЙ наживы...
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"без олигархических шлейфов, без кулуарщины." - смешно сказала.
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С отставкой Премьер министра автоматически идет отставка всего кабинета Министров. Поэтому стоны отрываемых от корыта можно не слушать, инстинкт выживания чиновника, ничего нового и ни слова правды.
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У Вас есть кандидатура получше, на пост премьера...!? Поделитесь.
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А ты шо его брат? У нас много было не заменимых и шо?
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А нафига он заявление написал президенту , а не Верховную раду Зачем этот цирк - с такой же лёгкостью он мог написать заявление и вам , Пусть сначало конституцию почитают , а потом странной руководят
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люди, которые не имеют понятия не только в экономике, но и не понимают , зачем вообще существует в обществе государственная надстройка, и что в нормальном государстве есть 3 наиважнейшие признака нормальности государства: обеспеченное счастливое население, сильная современная армия и честная правохранительно - и судовая ссистемыю. Лучшие из зеленых ничего из этотго создавать не собираются, они вообще похожи на садиковых детей старшей группы -- щеки надуты, в голове -0 .... блин, лучшие и незаменимые....:
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предсказываю, от авакова снова не избавятся Це спроба нав'язати команді технократів дивну політичну позицію, - міністерки Коляда і Соколовська про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 9510
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А что же остается делать если кресло зашаталось . Спасать положение . А если серьезно , то ничего не дудит , а что бы дурь каждому была видна пускай высказываются.
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наиболее что от них запомнилось - это как они на зама министра назначили девушку красивую(кстати, она собиралась что-то реально делать по работе) -- а потом через 2 месяца они ее коллективно и с наслаждением и долгими рассуждениями, недостойными просто нормыльных людей, увольняли !!! --- вот и вся вам работа этого абмина. Кстати, поляки возмущаются, что они свою половину улучшения инфраструктуры (строительство дорог и переходов) выполняют согласно ранее принятым договорам, а новый кабмин хоть те договора читал????????
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Это попытка навязать команде технократов странную политическую позицию, - министры Коляда и Соколовская об отставке Гончарука
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А що тут дивного, якщо усі з цієї команди не вміють працювати, а лише крадуть?
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техно-секси-фиго-краты с цифрой 0 на всех видимых и невидимых местах.Просрали экономику 19 и дуют щеки и глаза круглые
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так я не понял они технократы или профаны ? Это попытка навязать команде технократов странную политическую позицию, - министры Коляда и Соколовская об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 5516
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Фсьо!
Смартфонізації країни не буде...
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путло радуется . Уродов обменяли на людей , цирк разваливается ...
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Какие технократы? Профаны! А когда напишут заявы министр-дебил-марихуанщик и министр с ногами на столе ???
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Це спроба нав'язати команді, пробачте, КОГО? Это попытка навязать команде технократов странную политическую позицию, - министры Коляда и Соколовская об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 4708
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Какие технократы,если премьер,по его же словам,ни хрена не понимает в экономических процессах,он спец только в демагогии и развешивании лапши на уши лохов.
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Технократы, мля.
С птушными дипломами.
Я, тогда, нобелевский лауреат.
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Їх й пту,б,невипустило Это попытка навязать команде технократов странную политическую позицию, - министры Коляда и Соколовская об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 3369 Кухаркіни лічинки,що нездатні вилізти з кокону Это попытка навязать команде технократов странную политическую позицию, - министры Коляда и Соколовская об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 6662
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Краще,вже технонедороблених та технозлодіїв Это попытка навязать команде технократов странную политическую позицию, - министры Коляда и Соколовская об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 4416
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То Медведев, то Гончарук. Есть ли связь?
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Сбегай к куратору, попроси методичку.
Прапорщик козловдуев всю ночь писал.
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А до чого тут"рішення Зеленського"?! А чому не рішення ВР?! Ось це і є той "олігархічний шлейф" що тягнеться до Коломойського й,через нього,до Кремля!
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"Бідна технократка", тільки в теплі дупу пристроїли, а тут вже нове кодло в черзі стоїть, щоб з корита урвать.ось тільки лишать вони руїну після себе. а зебілам все какаяразніца, поки Г+Г не відключили і в холодильнику миш не здохла.
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ПОпытка не Пытка , действия уже происходят . И как Говорилось через Мафию уходят Министры. Это Как . Или Мафия Сильна или Министры Гнилые.
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кукушки хвалят петуха за то, что платит он кукушкам
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страна в смартфоне...
раньше была в 95-м квартале...
"Гибель народу без Слова Божия" (с)
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Если Гончарук и его КабМин - "команда технократов", тогда я "испанский лётчик"... Это команда "дебилов", которых обуяла жажда власти и ЛИЧНОЙ наживы...
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и ЛИЧНОЙ наживы.

в законный способ, з корупцией поборено, еще по 500 000 к концу года зарплаты себе добвят.
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Беня ,бурято-зскимос богдан и ермак с шиферными братанами.Вот у этих и спрашивайте !
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"ТЕХНОКРАТЫ"? Громко сказано....Хотя технократией в правительстве и не пахнет...
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Так выпьем же за Украинское политическое искусство
Це спроба нав'язати команді технократів дивну політичну позицію, - міністерки Коляда і Соколовська про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 1698
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А следы клиники БАРИС в минздраве не замечаются?
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НУ А ШО?
от любви до ненависти ... 2 недели

Це спроба нав'язати команді технократів дивну політичну позицію, - міністерки Коляда і Соколовська про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 7236

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Головний "тєхнократ" не знає,що йому робити, то ж який він " тєхнократ"??? і заступаються за нього такі ж самі "тєхнократи", оце так навибирали, през клоун,прем"єр, профан, депутати від слуги народа, ще більше профани!!! Жах!!!
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Министрам респект,в особенности Соколовской.Получил платежку за декабрь.Отопление на 400 гривен ниже,чем в 2018.Субсидия приходит,хоть и задержалась в этом месяце дней на десять.Так,что все нормалек,вы на правильном пути.
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как-то даже и не знаю... Какое-то общество анонимных алкоголиков - да, я пью и честно об этом говорю...
Так и в данной ситуации -да, я профан, да, мы ухадокали экономику, да, в 4-м квартале экономике пи..да, но мы честно и открыто об этом говорим.
Бурные аплодисменты и огромный респект за честность?
Дно, мля... Це спроба нав'язати команді технократів дивну політичну позицію, - міністерки Коляда і Соколовська про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 9061
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