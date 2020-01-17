 Це спроба нав'язати команді технократів дивну політичну позицію, - міністерки Коляда і Соколовська про відставку Гончарука

Як інформує Цензор.НЕТ, Коляда на сторінці в мережі Facebook заявила, що уряду намагаються нав'язати дивну політичну позицію.

"Політичні ігрища навколо уряду останнім часом розцінюю як спробу нав'язати команді технократів якусь дивну політичну позицію. Цього не буде", - підкреслила вона.

Вона заявила, що підтримує прем’єра і чекає рішення президента Зеленського.

"Наша команда - класичний Уряд технократів. Без політичних амбіцій, без олігархічних шлейфів, без кулуарщини. Працювати в такій команді - складно (оскільки мусиш постійно підвищувати професійну планку), але надзвичайно драйвово (бачиш швидкі результати)", - йдеться в повідомленні.

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Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська заявила: "Ми одна команда, тому підтримуємо позицію Прем'єр -міністра та чекаємо на рішення Президента. І продовжуємо працювати".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.