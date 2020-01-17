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Все про:ВР (5610) комітет (239) ДБР (775)

 Рада попри конфлікт інтересів делегує в комісію з обрання директора ДБР народних депутатів, - активіст Грезев

Профільний комітет Верховної Ради має намір висунути в комісію з обрання директора ДБР народних депутатів, що є прямим конфліктом інтересів.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє активіст Владислав Грезев, інформує Цензор.НЕТ.

"Поспіхом у комісію з обрання Директора бюро Верховна Рада таємно вирішила делегувати вгадайте кого? Депутатів! Рішення таємно було ухвалено вночі і одразу на ранок призначено засідання профільного комітету. Така гарячка потрібна, щоби ніхто не помітив конфлікт інтересів, адже в підслідності ДБР у т.ч. перебувають народні депутати", - повідомив він.

Грезев також зазначив, що "притомні депутати подають альтернативного кандидата в комісію від ВР – (адвоката сімей героїв Небесної Сотні) Євгенію Закревську".

"Пояснювати, чому Женю варто підтримати – не потрібно. Власне, розголос щодо цієї оборудки і не дозволить їм її провернути. Рішення комітет ухвалюватиме в найближчі півтори години і потім одразу голосування в залі", - додав активіст.

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Рада попри конфлікт інтересів делегує в комісію з обрання директора ДБР народних депутатів, - активіст Грезев 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170412
 
 
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может чисто по приколу поучаствовать в конкурсе?)))
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Тут папаша Дубилет подает иск против национализации Привата при том, что сыночек - министр. И ничего. Никаких конфликтов, все вроде бы нормально. Теперь это норма, привыкайте.
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Президент сказал , что на 5 лет . Но сколько бы он не Суетился с ГБР , то по окончании пребывании будит По Хлеще Порошенка , затягают на Допросы , мама не горюй . а За что , - либо за что , лишь бы человек был , а за что Найдется.
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Куди ця зелена свинота тільки не пхнеться...
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Да, что бы с первого дня назначения был на крючке.
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