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Все про:Гончарук_Олексій (480) Потураєв (31)

 "Навіть те, що висмикнуто з контексту, на мене справило позитивне враження", - нардеп від СН Потураєв про "записи Гончарука"

Нардеп Микита Потураєв підтримав прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а також позитивно оцінив роботу Кабінету Міністрів у вирішенні труднощів із виконанням бюджету за зміцненої гривні.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Наш".

"Я почув, що уряд розуміє цю комплексну проблему. Проблему, яка пов'язана з тим, що позитивний процес зміцнення курсу гривні призводить до того, що державний бюджет складніше звести. Усвідомлення проблеми - вже половина її вирішення. Вони професійно її обговорюють, шукають вихід з цієї ситуації", - заявив нардеп.

Він також зазначив, що розмова, яка потрапила в мережу, була змонтована, а деякі висловлювання вирвані з контексту.

"Але навіть те, що висмикнуто з контексту, на мене справило абсолютно позитивне враження. Що стосується і таких самоіронічних висловлювань, які там звучали - це абсолютно нормально. Ми така команда, починаючи з президента, у якій в порядку з самооцінкою, з розумінням власної компетенції, а головне - із самоіронією. Тому ми реагуємо на такі висловлювання цілком адекватно", - підсумував Потураєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170410
 
   
 Топ коментарі
 
Гончарук, работай, один хрен всем не угодишь..Слабая гривна- плохо, сильная - опять плохо..., вы там определитесь. "Даже то, что выдернуто из контекста, на меня произвело позитивное впечатление", - нардеп от СН Потураев о "записях Гончарука" - Цензор.НЕТ 6280
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именно поэтому надо срочно закрыть анонимные телеграмм-каналы.
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Зачем закрывать , если Их скоро Откроют , и публика оживет и заликует.
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Ещё один ублюдок проклюнулся. Потураеву истерику, шизоиду надо бригаду санитаров и психушку на закрытое лечение.
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права тимошенко, набрали людёв, которые бессовестно врут и при этом уверенно смотрят в глаза....
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Гончарук, работай, один хрен всем не угодишь..Слабая гривна- плохо, сильная - опять плохо..., вы там определитесь. "Даже то, что выдернуто из контекста, на меня произвело позитивное впечатление", - нардеп от СН Потураев о "записях Гончарука" - Цензор.НЕТ 6280
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Самоирония ? Скажите честно - смешные глупые олени . Каждый должен заниматься своим делом . Хорошо получается смешить людей , значит клоун до конца жизни .
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Похоже, любит этот тип итальянские макароны. Я, в общем тоже не откажусь. Да под грибным соусом. Но речь-то не обо мне, речь о них.
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На таких совещаниях должна вестись стенограмма,покажите нам ее и мы сами все увидим без обрезок.
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это первый "компромат" в украинской истории, где нет ни нарушения законов, ни воровства, ни матов
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"где нет ни нарушения законов, ни воровства, ни матов" -
Ни работы министров, как министров.

"Навіть те, що висмикнуто з контексту, на мене справило позитивне враження", - нардеп від СН Потураєв про "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 1687
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Талант **** . На белое говорит черное и тварь не моргает . Настоящий ЧЛЕН зе команды .
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