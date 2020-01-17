 Відчуття потяга, який 4 місяці набирав швидкість, а тепер вимушений гальмувати, - Кулеба про відставку Гончарука

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Це були 4,5 місяці, за які я вдячний президентові Володимиру Зеленському, парламенту і прем'єру. У складі команди я робив і станом на зараз роблю все, щоб країна змінювалася на краще, отримувала ще більше міжнародної підтримки і рухалася вперед", - зазначив Кулеба.
За його словами, "це було прикольно і важливо. Але життя бурхливе. Особливо політичне".
"Я чесно не знаю як далі￼ розвиватимуться події. Особисто у мене зараз є відчуття потяга, що за чотири місяці набрав швидкість, а тепер вимушений гальмувати. Далі він може зупинитися або пришвидшитися знову. Та питання не в особистостях, а в системі", - підкреслив Кулеба.
"За будь-якого уряду Україна має рухатися шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції і розвитку глибоких відносин з США, Китаєм, Індією та іншими важливими партнерами", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.
Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.
Пока еще есть время сделать остановку
Кондуктор, нажми на тормоза.
Сначала думать, затем делать. Тогда и чувства паровоза не будет.
Стрелой горящей поезд режет темноту
Послушный неизвестным силам.
И стук колес здесь заменяет сердца стук
И кровь от скорости застыла.
Движенье стало смыслом жизни
Что дальше будет - все равно!
Дрожит земля, дрожит горячий воздух
Стрела летит туда, где рухнул мост.
Не жди других, пока еще не поздно
Разбей окно и прыгай под откос.
поезд может ведь реально нестись к рухнувшему мосту
Дресеровщик дедушка Игорь что то мутит в своей подсобке)))
Пытающийся уйти дворами после ДТП!))))
но кое-кто пытается выпрыгнуть на ходу, а кто-то сорвать стоп-кран...
а другим - какая разница, едет же ? )))))
Гребенщеков))))))
Строят планы на наших детей.
73% этого не понять...они УСТАЛИ ОТ ВОЙНЫ и соскучились за ГУЛАГом...колхозами...парадами на 1 мая и колбасой с туалетной бумагой...
Они обречены на ГРАБЛИ!
Пока мы не увязли в го..не. (с)
Анонс земельної реформи.)))
73% мечтают жить на своей ЧУЖОЙ земле!)
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Православный веселится
Наш народ.
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.(с)
Но конечно можно сказать красиво, что это был
бронепоезд, в коммуне остановка, а в руках винтовкасмартфон.
А вы, небось, думали, что вашим лисапедикам палки в колёса вставлять не будут? Смешные вы!
ВР - зеленая
ГПУ - зеленая
СБУ - зеленая
СНБО - зеленое
КСУ - зеленый
Во главе этого сраного озеленения стояла
бородатая бабушкаЗЕленая Бубочка.
Так что не барана Гончарука надо гнать, а всадника без головы ЗЕ, за которым все эти зеленые бараны мчались.
Я, звичайно, повний профан в Конституції, але Прем'єр подає заяву про відставку Верховній Раді, а не Президенту.
Верховній Раді, в якій вчора Дубінський за відставку цього дебіла зібрав усього десять голосів.
Тому, як би це кіно не закінчилось, сдаётся мне, джентльмены, это была комедия.
Alex Noinets
P.S. Але ще дехто вважає, що від ВР нічого не залежить.
Туда ему дорога!
Зачем нам старьій паровоз?
Щас елєктрічек много! (с)
А перед прірвою було б добре не гальмувать, а зупинитись і змінити напрямок руху.