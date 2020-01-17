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 Відчуття потяга, який 4 місяці набирав швидкість, а тепер вимушений гальмувати, - Кулеба про відставку Гончарука

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що поважає рішення Олексія Гончарука подати у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Це були 4,5 місяці, за які я вдячний президентові Володимиру Зеленському, парламенту і прем'єру. У складі команди я робив і станом на зараз роблю все, щоб країна змінювалася на краще, отримувала ще більше міжнародної підтримки і рухалася вперед", - зазначив Кулеба.

За його словами, "це було прикольно і важливо. Але життя бурхливе. Особливо політичне".

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"Я чесно не знаю як далі￼ розвиватимуться події. Особисто у мене зараз є відчуття потяга, що за чотири місяці набрав швидкість, а тепер вимушений гальмувати. Далі він може зупинитися або пришвидшитися знову. Та питання не в особистостях, а в системі", - підкреслив Кулеба.

"За будь-якого уряду Україна має рухатися шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції і розвитку глибоких відносин з США, Китаєм, Індією та іншими важливими партнерами", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.

Відчуття потяга, який 4 місяці набирав швидкість, а тепер вимушений гальмувати, - Кулеба про відставку Гончарука 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170409
 
 
 Топ коментарі
 
Що воно меле? Який потяг? Звичайний пилосос по всмоктуванню бюджетних коштів.
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Падение экономики на 7,5% это оказывается был "набор скорости".
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Чувство ослика, которого 4 месяца пытались сдвинуть с места, а он в итоге остался стоять и просто обосрался...
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Набирал скорость по направлению к непробиваемой бетонной стене.
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Що воно меле? Який потяг? Звичайний пилосос по всмоктуванню бюджетних коштів.
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аххх-ха-ха-ха!!! я бы сказал - чувство поезда, который пять лет набирал скорость, но весной налетел на встречный товарняк.
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Постой паровоз, не стучите колеса....
Пока еще есть время сделать остановку

Кондуктор, нажми на тормоза.
Сначала думать, затем делать. Тогда и чувства паровоза не будет.
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Падение экономики на 7,5% это оказывается был "набор скорости".
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Чувство ослика, которого 4 месяца пытались сдвинуть с места, а он в итоге остался стоять и просто обосрался...
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Просто разглядел что дальше рельс нет.
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А должны быть рельсы шириной европейского образца...а там Какая разница!
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Гончарука попросили за коррупцию или за политику? Чувство поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 9234
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та чувак просто понял, какой бумеранг он запустил. решил "делать лыжи" пока взад не прилетело.
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Я вспоминаю Президента Ющенко , когда он уходил,то говорил что у нас НАРОД КАКОЙ ТО РАЗНЫЙ И С НИМ ТЯЖЕЛО ЧТО ТО СТРОИТЬ, даже не знаю что и сказать ,может 73% что то ответят?
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Їм заважають 8%, а так - все гарненько і чудернастенько.
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Обокрали народ и *********? Пусть сначала бабло вернут и лет на 5 в зону. Пусть поразмышляют над своим поведением. А потом как говорится с чистой совестью ****** куда подальше.
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надо отметить что поезд был без тормозов, и набравши хорошию скорость он когда нибудь вылетел бы с колеи
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95 квартал фигнёй занимается во время войны с оккупантом Россией
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есть у арии такая песня "горящая стрела":

Стрелой горящей поезд режет темноту
Послушный неизвестным силам.
И стук колес здесь заменяет сердца стук
И кровь от скорости застыла.
Движенье стало смыслом жизни
Что дальше будет - все равно!
Дрожит земля, дрожит горячий воздух
Стрела летит туда, где рухнул мост.
Не жди других, пока еще не поздно
Разбей окно и прыгай под откос.

поезд может ведь реально нестись к рухнувшему мосту
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Насчёт других важных партнёров, подробнее пжлст, Кулеба !?
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ЗЕленые макаки стали подозревать что то неладное...
Дресеровщик дедушка Игорь что то мутит в своей подсобке)))
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Поїзд потрапив не на ту путю. Новини всьо чудесатєє.
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Это не поезд...а скорее залрипаный трамвай...
Пытающийся уйти дворами после ДТП!))))
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чувство поезда... который летит под откос...
но кое-кто пытается выпрыгнуть на ходу, а кто-то сорвать стоп-кран...
а другим - какая разница, едет же ? )))))
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Этот поезд в говне..но нам некуда больше бежать....
Гребенщеков))))))
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И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей.
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Люто ПЛЮСУЮ!

73% этого не понять...они УСТАЛИ ОТ ВОЙНЫ и соскучились за ГУЛАГом...колхозами...парадами на 1 мая и колбасой с туалетной бумагой...

Они обречены на ГРАБЛИ!
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Эта земля была нашей
Пока мы не увязли в го..не. (с)
Анонс земельної реформи.)))
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Коли все скінчиться можна заспівати фінальну, Відчуття потяга, який 4 місяці набирав швидкість, а тепер вимушений гальмувати, - Кулеба про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 9069
Відчуття потяга, який 4 місяці набирав швидкість, а тепер вимушений гальмувати, - Кулеба про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 5669
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Дым столбом - кипит, дымится
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Православный веселится
Наш народ.
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.(с)
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Абсолютно неуправляемое государство, как брошенная телега, полгода тупо неслось с горы в звизду, набирая скорость.

Но конечно можно сказать красиво, что это был бронепоезд, в коммуне остановка, а в руках винтовка смартфон.
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зеленского в отставку - он набирал команду - и его его же команда оценила - в экономике он ЛОХ ,как в прочем и во всем остальном ,кроме зарабатывания денег, на человеческих инстинктах
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Все, що відбувається в країні - персональна відповідальність Зеленського, бо вся влада у нього. Ой, мало не забув - 73% це і ваша відповідальність бо все це ви робили разом!
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напоминаю всем - он вкладывал все заработанные деньги в недвижимость и ее задал - это называться рантье - самы не уважаемы способ жизни в бизнесе - он не приносит не развития,не новых рабочих мест и так далее - кровосос если по простому
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Важно, чтобы новый самокатчик , сие кресло не занял..Неужели толковые производственники , в Украине перевелись?
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Это политика по-украински, мальчики!
А вы, небось, думали, что вашим лисапедикам палки в колёса вставлять не будут? Смешные вы!
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Уголь у паравоза закончился.Но мы с Игорем Валерьевичем всегда рады помочь
Відчуття потяга, який 4 місяці набирав швидкість, а тепер вимушений гальмувати, - Кулеба про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 6386
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КМ - зеленый
ВР - зеленая
ГПУ - зеленая
СБУ - зеленая
СНБО - зеленое
КСУ - зеленый
Во главе этого сраного озеленения стояла бородатая бабушка ЗЕленая Бубочка.

Так что не барана Гончарука надо гнать, а всадника без головы ЗЕ, за которым все эти зеленые бараны мчались.
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Заява недержавного зразка
Я, звичайно, повний профан в Конституції, але Прем'єр подає заяву про відставку Верховній Раді, а не Президенту.
Верховній Раді, в якій вчора Дубінський за відставку цього дебіла зібрав усього десять голосів.
Тому, як би це кіно не закінчилось, сдаётся мне, джентльмены, это была комедия.
Alex Noinets
P.S. Але ще дехто вважає, що від ВР нічого не залежить.
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Кулеба, а "в какую сторону" он "скорость набирал"? В сторону пропасти? И не надо путать "самокат" с тепловозом...
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Потяг, який набирав тягу чотири місяці, приїде у відоме місце ( словник на букву "Ж")
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Наш паровоз летит в откос -
Туда ему дорога!
Зачем нам старьій паровоз?
Щас елєктрічек много! (с)

А перед прірвою було б добре не гальмувать, а зупинитись і змінити напрямок руху.
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Интересно, сколько раз мы позволим шмаркле, набрать таких же как и он авантюристов в правительство Украины ?
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Кулебяка, научись на красный сигнал светофора тормозить
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