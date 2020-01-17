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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3215) МВФ (605) НБУ (502) економія (23) Гончарук_Олексій (480)

 "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ

Міжнародний валютний фонд підтримує поточну політику уряду і Нацбанку України, спрямовану на зміцнення економіки країни.

Про це йдеться у відповіді представництва МВФ у Києві на запит "Інтерфакс-Україна" з проханням прокоментувати нові звинувачення на адресу Кабміну і центрального банку щодо їхньої некомпетентності, передає Цензор.НЕТ.

"Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України", - зазначили в представництві Фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук - найкращий прем'єр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов

"Низький бюджетний дефіцит, зниження держборгу до ВВП, низька інфляція і накопичення валютних резервів - все це результат цієї політики і важливі передумови для економічної стабільності й зростання", - наголосили в МВФ.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170407
 
 
 Топ коментарі
 
Спекулянты ОВГЗ , Маркарова, смолий, Рожкова...валюта из офшоров и гарантии Украины за проценты от 12 до 18......
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Залишилось пояснити - як "укріплення економіки" корелює з "падінням промисловості".
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Економіка укріпилась, промвиробництво впало, дефіцит бюджету збільшився. Прекрасні результати за півроку. Боюся припустити, що буде в кінці року...
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И ведь понадобилось каких то 5 месяцев!!!
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они имели ввиду - до августа 2019 года. а потом - пошло-поехало в тартарары.
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При президенте Порошенко Украина вернулась к макроэкономической стабильности и росту, - Кристин Лагард12:25 - 14 июня 2019272

https://fakty.ua/308537-pri-prezidente-poroshenko-ukraina-vernulas-k-makroekonomicheskoj-stabilnosti-i-rostu---kristin-lagard
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Странно . Что "укрепилось" ? Курс $ , согласен . Он просто обесценивается .
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Спекулянты ОВГЗ , Маркарова, смолий, Рожкова...валюта из офшоров и гарантии Украины за проценты от 12 до 18......
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Просто ОВГЗ будуть віддавати вже інші юристи економісти.
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Економіка укріпилась, промвиробництво впало, дефіцит бюджету збільшився. Прекрасні результати за півроку. Боюся припустити, що буде в кінці року...
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...но в кредите отказали... "Макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", - представительство МВФ - Цензор.НЕТ 5297 а почему?
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Потому, ця інформація про зміцнення економіки є перекрученням
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когда у руля страны два величайших лидера современности, все настолько хорошо, что кредит не нужен, мало того, уже в этом году Украина начнет кредитовать МВФ
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Молодцы! Правильным путем идёте!!!
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Но денех мы вам не дадим...
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конечно. конечно! потому что и кабмин и нбу работают на Внешнее управление, Сороса и МВФ.....Все усилия только на то что бы долги отдавать накопленные за столько лет...ну или землёи и стратегическими предприятиями. портами за копейкиЮ почти даром.
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ух ті та єто сорос за бесценок покупал предприятия а не петр лексеич и остальіе
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порошенко и гонтарева обесценили предприятия и не только.
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Ну, від МВФ таке не дивне. Міжнародна фінансова мафія вже стала в чергу за скупкою українських чорноземів.
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Зміцнення економіки при падінні виробництва? "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ - Цензор.НЕТ 1450
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ага... "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ - Цензор.НЕТ 8045
МВФ рвет шаблоны...
все сошли с ума...
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Залишилось пояснити - як "укріплення економіки" корелює з "падінням промисловості".
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Макроэкономика - возможности, микроэкономика - способность реализовать возможности.
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Прамысловисть падает, предприятия закрываются - это плохо и это падение...
Но вот оставшиеся, те, кто выжили, крепчают все больше и больше - это хорошо и это укрепление!!!
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Другими словами: мы рады что вы отдаете старые долги и берете в долг еще больше.
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Нарасти экспорт, чтоп не нуждаться в валюте и пусти пОмиру МВФ!!! Не карми кравасисей!!!
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укреплению?экономика вам член что ли что бы радоваться укреплению,мы ждем новые рабочие места,снижение налогов,западных инвестиций,судов над коррупционерами,справедливых законов,экономика это не съемочная площадка порнофильма.
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чтобы не происходило в Украине, оювал валюты, эономики, коррупция, хищения. Для мвф это правильный курс. им, чем хуже тем лучше. никому в мире нах... не нужна экономически сильная Украина. потому, в какой бы жопе мы небыли, они всегда будут нас поддерживать и помогут тонуть еще глубже
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Я поддерживаю! Не потому в Украине жёпа, что нарот дикий и безбашенный, что все тянут страну себе по карманам и дальше заграницу, что государство во всех своих проявлениях это имитация, не потому!!! Это все виноват МВФ!!! НИХТО НЕ ХОЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ СИЛЬНУЮ УКРАИНУ!!!!!!!
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Стоит экономика, но ее укрепили. Это шо крепость какая то?. Экономика должна развиваться, а не укрепляться. Вот таких грамотеев надо выгонять, что бы не укрепляли, а развивали.
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Ви вже задовбали цими заявами .
Найкраща,100% ,залізобетонна заява МВФ- це надання чергового кредиту,все інше-хитромудра дипломатія.Нам потрібен кредит на балансі НБУ,а не похвальні відгуки.
І після відставки Гончарука,про перемовини по кредиту ,до літа можна забути.
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Розгону інфляційних процесів "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ - Цензор.НЕТ 949 А МВФ краще тримати ясика в дупі,він права голосу немає "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ - Цензор.НЕТ 949 "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ - Цензор.НЕТ 949
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"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины"__________________так в чем "укрепление", канальи? в ПАДЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 10%???? ИЛИ В ШТАМПОВАНИИ ДОЛГА ЧЕРЕЗ ОВГЗ НА 100.000.000.000 ГРИВЕН?????
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твари из МВФ готовы вылизывать нашего "профана в экономике", что бы продолжить наглый грабеж Украины "иностранными инвесторами"!
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промвиробництво падало все друге пiврiччя, з прискоренням! як при цьому може рости ВВП?у бюджетi дiрка в 70 мiльярдiв! що буде далi?

квартальнi дебiли , блазнi та авантюристи з-пiд спiдницi бородатої баби каломойшi, збирайте манатки! звiльняйте посади!

шмаркля Янелох-Оманська, також збирай манатки, бо ти не впоралось зi своїми обов'язками.
*ти ж обiцяло пiти, якщо не зможеш? вперед!





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Положительная оценка МВФ многого стоит.Падение промпроизводства компенсировалось экспортным ростом в сельском хозяйстве и ростом услуг ай-ти сектора.Плюс валюта от заробитчан.В итоге рост валютных резервов и гривны.Да совсем забыл,цены на газ снизились,да и самого газу меньше тратить стали(погода теплая).Следствие платежка на отопление в 400 гривасов ниже,чем в прошлом году.Для промпроизводства газ подешевел в два раза(знаю по харьковскому плиточному заводу,там в печах газу много надо).Так что и моя оценка с плюсом,главное не расслабляться.
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