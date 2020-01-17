 "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ

Про це йдеться у відповіді представництва МВФ у Києві на запит "Інтерфакс-Україна" з проханням прокоментувати нові звинувачення на адресу Кабміну і центрального банку щодо їхньої некомпетентності, передає Цензор.НЕТ.

"Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України", - зазначили в представництві Фонду.

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"Низький бюджетний дефіцит, зниження держборгу до ВВП, низька інфляція і накопичення валютних резервів - все це результат цієї політики і важливі передумови для економічної стабільності й зростання", - наголосили в МВФ.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.