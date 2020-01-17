 Щодня ми позбавляємо крадіїв бюджету джерел доходу. За це прилітає, жорстко, - Федоров підтримав Гончарука

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на сторінці в мережі Facebook.
"Наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами, і не має особистих цілей. Щодня ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд у більшості сфер. Щодня наша команда позбавляє джерел доходів крадіїв бюджету. За це прилітає. Жорстко. І це нормально. Ми не прийшли завойовувати політичні рейтинги. Ми прийшли з Президентом зробити реальні зміни", - йдеться в повідомленні.
Федоров підтримує прем'єра Гончарука і заявив, що ті процеси, які запущені потрібно довести до розуму.
"Я особисто, не тримаюся за посаду, щоб усе зробити, потрібна максимальна довіра всіх політичних партнерів, ваша. 24/7 ми лагодимо те, що зламане в корені. Причини того, як ми живемо. Але ми маємо пережити цю першу сильну хвилю проти нас", - наголосив він.
Крім того, Федоров повідомив, що незважаючи на вирішення ситуації, 30 січня буде презентація "Дії", готового додатка, порталу цифрової освіти та інших конкретних перемог.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.
Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.
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ПОВІРИВ БИ...
але :
Соросята во всей красе. Большой привет Нефьодову dubinsky.pro (https://dubinsky.pro/news/smotryashchego-kassira-odioznogo-peresolyaka-naznachili-v-zakarpatskuyu-tamozhnyu)Смотрящего-кассира одиозного Пересоляка назначили в Закарпатскую таможнюФетько работал в спайке с одиозным замначальника Закарпатской таможни Андреем Каращенко и рулил
Профанское ворье не заинтересовано спасать экономику Украины. Оно зарабатывает на крахе. Им выгодно уничтожение экономики и невыгодна ее стабилизация
https://dubinsky.pro/news/falsifikaciya-ekonomiki-ukrainy-ili-kak-profany-iz-kabmina-i-nacbanka-grabyat-stranu
Такого еше небыло звсю 30 летнюю историю Украины! За 6 месяцев украсть из бюджета ~100 милрд. гр.,чтоб вры бюжет не разворовали! Это точно "толчек".