 Щодня ми позбавляємо крадіїв бюджету джерел доходу. За це прилітає, жорстко, - Федоров підтримав Гончарука

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на сторінці в мережі Facebook.

"Наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами, і не має особистих цілей. Щодня ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд у більшості сфер. Щодня наша команда позбавляє джерел доходів крадіїв бюджету. За це прилітає. Жорстко. І це нормально. Ми не прийшли завойовувати політичні рейтинги. Ми прийшли з Президентом зробити реальні зміни", - йдеться в повідомленні.

Федоров підтримує прем'єра Гончарука і заявив, що ті процеси, які запущені потрібно довести до розуму.

"Я особисто, не тримаюся за посаду, щоб усе зробити, потрібна максимальна довіра всіх політичних партнерів, ваша. 24/7 ми лагодимо те, що зламане в корені. Причини того, як ми живемо. Але ми маємо пережити цю першу сильну хвилю проти нас", - наголосив він.

Крім того, Федоров повідомив, що незважаючи на вирішення ситуації, 30 січня буде презентація "Дії", готового додатка, порталу цифрової освіти та інших конкретних перемог.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Записи Гончарука" підтверджують, що Зеленський перебуває в інформаційному коконі, йому вливають у вуха, що хочуть, - нардеп Поляков