EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  3767  113
Все про:Кабмін (3215) відставка (578) Федоров Михайло (30) Гончарук_Олексій (480)

 Щодня ми позбавляємо крадіїв бюджету джерел доходу. За це прилітає, жорстко, - Федоров підтримав Гончарука

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повністю підтримує прем'єр-міністра Олексія Гончарука і всю їхню команду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на сторінці в мережі Facebook.

"Наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами, і не має особистих цілей. Щодня ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд у більшості сфер. Щодня наша команда позбавляє джерел доходів крадіїв бюджету. За це прилітає. Жорстко. І це нормально. Ми не прийшли завойовувати політичні рейтинги. Ми прийшли з Президентом зробити реальні зміни", - йдеться в повідомленні.

Федоров підтримує прем'єра Гончарука і заявив, що ті процеси, які запущені потрібно довести до розуму.

"Я особисто, не тримаюся за посаду, щоб усе зробити, потрібна максимальна довіра всіх політичних партнерів, ваша. 24/7 ми лагодимо те, що зламане в корені. Причини того, як ми живемо. Але ми маємо пережити цю першу сильну хвилю проти нас", - наголосив він.

Крім того, Федоров повідомив, що незважаючи на вирішення ситуації, 30 січня буде презентація "Дії", готового додатка, порталу цифрової освіти та інших конкретних перемог.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Записи Гончарука" підтверджують, що Зеленський перебуває в інформаційному коконі, йому вливають у вуха, що хочуть, - нардеп Поляков

Щодня ми позбавляємо крадіїв бюджету джерел доходу. За це прилітає, жорстко, - Федоров підтримав Гончарука 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170402
 
 
 Топ коментарі
 
Лишаете, лишаете. А дыра в бюджете все больше и больше от ваших лишений
 показати весь коментар
 
Та ні, хлопці. Ви просто злодіям накрадене віддаєте у вигляді захмарних "зарплат".
 показати весь коментар
 
странное видения Не воровства, повысив министрам зарплаты при уменьшающейся казне и без финансовой поддержке простые слои.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами, і не має особистих цілей. Щодня ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд у більшості сфер. Щодня наша команда позбавляє джерел доходів крадіїв бюджету.
----------------------
ПОВІРИВ БИ...

але :
Соросята во всей красе. Большой привет Нефьодову dubinsky.pro (https://dubinsky.pro/news/smotryashchego-kassira-odioznogo-peresolyaka-naznachili-v-zakarpatskuyu-tamozhnyu)Смотрящего-кассира одиозного Пересоляка назначили в Закарпатскую таможнюФетько работал в спайке с одиозным замначальника Закарпатской таможни Андреем Каращенко и рулил

Профанское ворье не заинтересовано спасать экономику Украины. Оно зарабатывает на крахе. Им выгодно уничтожение экономики и невыгодна ее стабилизация

https://dubinsky.pro/news/falsifikaciya-ekonomiki-ukrainy-ili-kak-profany-iz-kabmina-i-nacbanka-grabyat-stranu
 показати весь коментар
 
Нужно быть конченным утырком , чтобы верить дубынскому по кличке ложь-******. Это бородатая жопа международного вора и афериста бени кАломыйского не может секунды без подлости и брехни прожить, за что имеет от бени 23 квартиры и 17 машин. Может в данном случае про таможню он и не врет, но никогда ни один приличный человек не будет ссылаться на конченную суку, сепара и просто дрянь сашу ложь-******
 показати весь коментар
 
 
Якщо обирати між шмарклею і Гончаруком, то я обираю Гончарука - він принаймні справляє враження чесного долбо\оба.
 показати весь коментар
 
 
справжня шавка свого гаспадіна завжди підтримає)
 показати весь коментар
 
 
Кожний день ви знищуєте Україну й її соціум та набиваєте кишені злочинно загарбаними грошима,та майном Щодня ми позбавляємо крадіїв бюджету джерел доходу. За це прилітає, жорстко, - Федоров підтримав Гончарука - Цензор.НЕТ 7304
 показати весь коментар
 
 
Интересный спосооб нашли в правительстве! Лишить воров бюджета,разворовав бюджет ДО них!
Такого еше небыло звсю 30 летнюю историю Украины! За 6 месяцев украсть из бюджета ~100 милрд. гр.,чтоб вры бюжет не разворовали! Это точно "толчек".
 показати весь коментар
 
 
Если бы не крали с бюджета, то эти деньги украли бы воры!
Щодня ми позбавляємо крадіїв бюджету джерел доходу. За це прилітає, жорстко, - Федоров підтримав Гончарука - Цензор.НЕТ 7157
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору