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Все про:ВР (5610) Кабмін (3215) звільнення (757) Бабак (18) Денис Шмигаль (1)

 Профільний комітет ВР підтримав відставку міністерки Бабак і призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку територій

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді задовольнити заяву про звільнення міністерки розвитку громад і територій Альони Бабак.

Таке рішення підтримали члени комітету на його засіданні в п'ятницю вранці в Києві, розглянувши подання прем'єр-міністра Олексія Гончарука на звільнення Бабак. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому як повідомили на засіданні комітету, Бабак звільняється за власним бажанням.

Сама Бабак на засіданні комітету не присутня.

Разом з тим, парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій.

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Шмигаль наразі очолює Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170401
 
 
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Іще один з консерваторії по класу фортепіано?
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Кроме Мишани Саака, никого не видно в премьеры. Будет Мишаня, он и выгонит Зелю, хоть он его друг...
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В Україні українці закінчились! У Білорусі білоруси теж? Пишіть Лукашенка, нехай у Білорусі такого цінного кадра прем'єром зробить.
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А вот и Ахметов подтянулся , своих людей в правительство назначает
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Так дійде черга і до соєвих. Можна довго бичитись, сміятись, битись головою об стіну, але рано чи пізно прийдеться просити Петра Олексійовича повернутись до влади і прибрати увесь той срач, що створила зелена школота. Профільний комітет ВР підтримав відставку міністерки Бабак і призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку територій - Цензор.НЕТ 3344
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