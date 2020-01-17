 Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Офісу Президента.

Глава держави розгляне зазначену заяву.

Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

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