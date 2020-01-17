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Все про:Зеленський (4154) відставка (578) Гончарук_Олексій (480) Офіс Президента (212)

 Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Офісу Президента.

Глава держави розгляне зазначену заяву.

Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Записи Гончарука" підтверджують, що Зеленський перебуває в інформаційному коконі, йому вливають у вуха, що хочуть, - нардеп Поляков

Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170399
 
 
 Топ коментарі
 
пора і віслюку подавати у відставку Зеленский получил поданное Гончаруком заявление об отставке, - ОП - Цензор.НЕТ 4973
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Зеленский щас на шпагате:
или назначить Премьером чела Каломойского - год масштабного воровства - бегство в Израиль;
или назначить Премьером чела Сороса: четыре года тотальной грязи через все ТВ помойки Каломойского и палки в колеса (когда даже медиашлюшка Дубинский будет вытирать ноги об Зеленского);
или назначить Премьером технического кандидата и получить временную передышку, перед войной с Каломойским.. а она (война с Каломойским) все равно будет..
смысл ситуации заключается в следующем: Украине нужно уничтожить Каломойского ,что бы стать Независимой!
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Преслушался к Соне )
Помните, в знаменитом ролике квартала про увольнение губернатора Коломойского, Владимир Зеленский говорит актерам, играющим Порошенко, Яценюка и Кличко:
«Желатин, сахар, мука, орехи, сметана... Только ты из всего этого Киевский торт не сделаешь, Петя. А знаешь почему?».
«Почему?».
«Яйца нужны!».

Казалось бы: причём тут несостоявшаяся отставка Гончарука?)

Записала новый видеоблог для Lbtv.

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https://lb.ua/blog/sonya_koshkina/447381_pochemu_goncharuk_ostaetsya_premerom.html
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Самое печальное что сейчас рейтинг у ОПЗЖ начал расти.
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Той випадок, коли навіть гнилі совкові крєпкіє хазяйствєннікі в очах певних верств населення здаються кращими за маладих рехварматаров...
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Это народ такой в стране из крайности в крайность. У СН рейтинг падает у ЕС и Голоса рейтинг не растёт зато растёт у ОПЗЖ. Такая же фигня как после оранжевой революции. Это конечно такое только в восточной и центральной Украине. Но всё же на следующих выборах они могут нормально мест загять в ВР.
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А не переконлива пропаганда у Порошенка на телеканалах, занадто багато примітивізму, а на Прямому багато передач взагалі починають викликати бажання блювать.
Але це трохи не в тему. Тут головне питання з якого дива Гончарук із заявою про звільнення побіг до лнеЛоха, це-ж потім звільнення можна оскаржувати в суді. Невже Гончарук, який перед економікою, як баран перед новими воротами, такий далекоглядний, що розраховує оскаржувати своє звільнення (під тиском Осла Оманського) в суді?
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Видать у левого берега дела не очень, что Кошкина сама пилит видеобложик))))
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Кошкиной надо хотя бы из центра города периодически выбираться.
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А это здесь при чем ? Вам конечно виднее вы наверное под стенкой спите ?)
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При том, что была хорошая журналистка да вот незадача, вся вышла.
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Если бы. Тётенька предпочитает брать интервью во всяких кафешках в центре Киева, причём чем одиознее персонаж, тем охотнее она берёт. Потому и говорю, дескать из центра надо периодически выбираться.
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Ну тогда расскажите о своих любимых журналистах
А насчёт сони в данном блоге она то права оказалась , а насчёт нравится так это не значит , что она должна кому то нравится - главное информация
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Дело не "улюбленности" в журналиста. Либо ты журналист, либо фейкомёт и прочая. По этому критерию и следует оценивать. А у тётеньки свой уютный маня-мирок. Всё равно как хипстер, сидящий за чашечкой карамельного латте, который мне собирается рассказать про проблемы фермеров, зная о проблемах сугубо из гугла.
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Коломойський таки добив Гончарук а... Наступний хто ... Мабуть генпрокурор
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пора і віслюку подавати у відставку Зеленский получил поданное Гончаруком заявление об отставке, - ОП - Цензор.НЕТ 4973
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коментар відмічено як спам  
 
Так він й так у відставці- не обрали його, полиш бухати!
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Рано, зелохи еще не полностью страдают.
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ні, батьку! не увальняй самого лучшего премьєра за всю історію україни!! народ, стаєм на коліна і шаркаєм на банкову!
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Хоть одно полезное дело для страны сделал. Все правильно, иди дальше в космосе летай. Еще бы вислюк куда-нибудь с бродячим цирком уехал
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Не думав. Чесно. Або добре натиснути, або Гончарук дещо зрозумів. Можливо те, що доведеться нести відповідальність за весь цей цирк, можливо те, що він не здатний виконувати цю роботу. Побачимо, що буде далі. У будь-якому випадку головна відповідальність саме на Зєлєнскому.
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Быстрее подписывай и на свалку с другими недоминистрами и депутатьём, слугами Внешнего управления, Сороса, МВФ, саботажниками, врагами Украины.
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Пусть бы и клоун писал заявление об отставке и перевернуть этц страницу истории Украины, как позорный сон
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Зеленский щас на шпагате:
или назначить Премьером чела Каломойского - год масштабного воровства - бегство в Израиль;
или назначить Премьером чела Сороса: четыре года тотальной грязи через все ТВ помойки Каломойского и палки в колеса (когда даже медиашлюшка Дубинский будет вытирать ноги об Зеленского);
или назначить Премьером технического кандидата и получить временную передышку, перед войной с Каломойским.. а она (война с Каломойским) все равно будет..
смысл ситуации заключается в следующем: Украине нужно уничтожить Каломойского ,что бы стать Независимой!
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Разом з коломойським мають зникнути всі ляльки з його театру - і буратіни, і мальвіни, і артемони.
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и кто теперь на пальцах будет объяснять необъяснимое преЗЕденту и кордебалету? )))))) а?
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Кива объяснит. Причем, таким же пальцем, которым которым Бубочка на рояле играет. Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП - Цензор.НЕТ 6399 Так ему понятней будет.
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А ублюдок Арахамия без экспертиз заявлял что это "подделка". ОП и Зеленскому и экспертиз не надо , и так ясно кто там навякал. а что с Маркаровой и Рожковой, Смолиём?
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Всем квартальным-95, пора уже писать об увольнении, а потом и Зеле.
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Тобі про "саюзнає гасударство" треба думати, а не тут повітря псувати!
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три ж..а гопника начали угрожать Гончаруку, толку не будет правильно что решил уйти. Только он может там самый умный из всех был и о бубочке так высказался правильно.
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А может Гончарук начал свою игру ? В этом цирке под названием вр ещё надо найти 226 голосов за его отставку , тем более вчерашнее голосование на фракции сн показало , что за только 10 из группы Бени
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В сортах гамна не разбираюсь, хотя этот никчема - один из этих сортов. А как дышал, как дышал. "Рост экономики на 40%" Главное, вовремя сдриснул. Бггг... Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП - Цензор.НЕТ 6260
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может и Зеленский вместе с ним уйдёт..
мечты..
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Наступними мають бути ВР та пРезидент, бо інакше втратимо країну.
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у гончарука залёт и сильный, пусть идёт работать мастером в УЖКХ
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Неужели этот порохобот уволит всенародно любимого Гончарук???
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да не, просто маленькая сценка. Гончарук героически написал заяву после того как узнал что в Раде СН его поддерживает. )))

Щас просто все зелохи закричат "Гончарук мы любим тебя, не покидай отец родной "
Получит овации, новый "кредит доверия " еще на 1 год от Рады, и пойдет дальше кататься по Кабмину на самокате ...
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Зеля, не будь йолопом і слабаком !
Не підписуй заяву !
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нет, пускай подпишет...
смотри что Гончарук написал в своем заявлении....
пускай лучше поставят на его должность открытого врага Украины..., чем вот это вот - лижущее задницу женоподобное существо в штанах... Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП - Цензор.НЕТ 2235

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы убрать любые сомнения относительно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Источник: https://censor.net.ua/n3170395
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я не понял - а ты что - почитательница зе-глистов?
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Ксюша, тут ти промахнулася. Думаю, що це черговий продуманий сценарій як поставити в Уряді людей Каламойського. Наприклад, Авакяна.
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Государственные вопросы решают недоумки. Боже,храни Украину.
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По моему решение Готово , не будут тянуть быка за рога.Время ,- Деньги.
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Гончарук звільняється, бо Юзік вкрав самокат, - джерело
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В ИТалии во всех городах стоят электро самокаты. Их можно взять по мобилке, заплатить и оставить в любом месте (т.к. они с сателитарным устройством). В исторических центрах движение лимитировано, поэтому на самокате Monopattino удобно, ими пользуются все - от мэра до студента.
А если у вас ещё такого нет, то не пучьте на новшества глаза!
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Да, скорая в ист. центр может заезжать. Остальные врачи имеют электро самокаты.
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ващета заяву об отставке подают на верховну раду а не бубочке оманскому Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП - Цензор.НЕТ 2163 так законы прописаніыда зе билы ? ну зачем их знать в турборежиме
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- Как максимально кратко рассказать о периоде правления Зеленского?
- План, Туман, Оман, клован.
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Не вистачає ще одного: Україні ..ець. Не в риму, але правда
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- План, Туман, Оман, клован і тотальний дерибан.
Це практично синонім того, що Ви написали.
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Назначат еще большего дурака. Хотя, большего уже не найти...
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Для чого призначати дурня? призначить грамотного і покладистого, щоб все зробив акуратно і непомітно. Ви не згледитеся, як опинитеся в Пуйлостані з пустими кишенями.
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HE-e-a. Cозывайте еженедельное вече, козака Гаврилюка на премьерство, хуже не будет.
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Козак Гаврилюк по бедности не тянет, ему мама, как и альфонсу Лещенко, бабло на дом из Чехии подкидывает. Не хватало ему 21300 депутатской зарплаты плюс 21 300 на депутатскую деятельность, плюс 7 500 компенсации на проезд, плюс 8 500 на организациоггую деятельность, плюс 52 000 на помоцников депутата... Это тебе не на минимальную зарплату в 3 200 на руки, жировать! Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП - Цензор.НЕТ 611
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Хотел бы видеть на посту премьера Саакашвили, он достаточно принципиальный чтобы даже в такой говнокомманде не скурвиться.
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До того ж любить понюхать кокс. Гарно впишеться в команду.
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За разглашение гостайны... Которую знают все, но 73% все еще не могут поверить... Ведь Голобородько такой умный, честный и на велике ездит...
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Мозг петиков кипит. Еще вчера Зеленский был "полной марионеткой Коломойского" и на все должности назначали соответственно, а уже сегодня идет разговор за войну против Коломойского, кандидатов "от" и "не от" Коломойского (а от кого?).
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Тема "все украл Порошенко" не раскрыта. Пиши истчо.
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Яка війна? черговий відосік від поганого артиста. Анекдотів про те, як полаялися два єврея, повно в інтернеті. Можеш підібрати на любий смак. Щоб була війна треба, щоб була жорстка відповідь. Буде повна капітуляція перед Каламойським: відставка уряду, зміна міністрів (особливо фін-економ блок) і через короткий час зміна керівництва нацбанку. Інтереси партнера - це святе. Ви бачите десь тут Україну?
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Похоже что вся эта история затеяна...что бы отвлечь внимание от похождений осла в Омане...
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Придумана, але не думаю, що із-за Омана. Бєніни вуха торчать дуже чітко.
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Должность премьера на данный момент, это должность "козла отпущения". Сомневаюсь что нормальный человек согласится им быть ! По этому не уволит. А если уволит, значит Беня наш президент... 😎
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втішив. Спитай у Бєні, Авякяна, Йулю і т.д. і т.п чи хочуть вони стати премєрами хоча б на тиждень.
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Цього і варто було чекати. Це договорняк між партнерами Владіміссаничем і Каламойським. Відставити уряд по закону не можуть 1 рік, а от за власним бажанням - можна. Потрібен був тільки більш менш пристойний привід. Такий привід знайшовся із компільованих багатоденних прослуховувань прем"єра. Роль Рюкзакова поки що не зрозуміла. Це він записував чи у Бєні є вже своя служба розвідки.
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Якщо бубочка не зовсім поц, то не прийме відставку... Зараз вже слуги в раді поділені на декілька груп, що доведеться йти на компроміси й вже буде прем'єр від бєні з якцапами... Й залишиться бубочка зовсім без грошей...
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Че-то вспомнилось как в «Стариках-разбойниках» провожали на пенсию...
- Валентин Петрович, разреши и мне вручить вам приказ, подписанный министром. Я думаю, коллектив откликнется на уход Валентина Петровича новыми трудовыми успехами. Хотя какие у «Промстальпродукции» могут быть успехи без вас.
- Конечно, вы правы, я не должен был закапывать в землю свой талант инженера. Я могу ещё приносить пользу.Вы убедили меня. Я понял, что я вам ещё нужен.Пусть у меня больное сердце, пусть мне шестьдесят, пусть я заслужил отдых, но я не уйду на пенсию, я остаюсь с вами!
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Значит, если я тебя правильно понял, Валентин, ты, значит, что же, отказываешься уходить на пенсию?

Коллектив не может обойтись без меня, а я не могу жить без коллектива!

А тебя никто не заставлял! Ты сам подал заявление.И потом, я вместо тебя назначил уже другого человека.

Так, всё это было… это… было… Ритуа́л это было!

- Ты что же, хочешь сказать, что все лицемерили, говоря о том, как им будет тяжело без меня?

- Нет, этого я не хотел сказать, я...

- Товарищи! Вы что, на самом деле не хотите, чтобы я уходил на пенсию?

- Не-ет! Не хоти-им!

- И вы действительно хотите, чтобы я остался?

- Да-а! Хоти-им!
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зассал ехать в Давос с человеком-катастрофой.
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ЩО за цирк. Прем"єр (член уряду) заявляє про свою відставку Верховній Раді, а не президенту. Як і звітуватиь про економічну ситуацію прем"єр президенту не повинен.
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- ...Верховній Раді, а не президенту...
- долбоёбы, сэр...
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Слуги дерутся ,а у холопов 73% чубы трещат .
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Наверно Беня метит в премьеры Авакова. Не зря ДуБужанские выпрыгивали со штанов.
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Да в его министерстве такой "Прилив и Отлив",что это может навредить государству Украина Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП - Цензор.НЕТ 8690 .
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73% пациентов дохтора Хауса, не молчите ,что Вы предложите?
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Этот клубок змей давно надо было разогнать . Не может кухарка править страной . А слуга тем более .
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У нас какая форма правления? Или Гончарук с Рашкой попутал, что Янелоху 42ому подает заявление вместо того, чтобы в Раду подать.

Зеленський отримав заяву Гончарука, про результати розгляду повідомимо окремо, - ОП - Цензор.НЕТ 3640


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Ці "технократи" зламались, подавайте інших 🙄
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Скорее всего никакой отставки не будет. Похоже, что это хорошо срежиссированная игра.Заявление подано не в Верховную Раду, согласно конституции а президенту. Что то похожее было с заявлением главы ОП, Богданом. Нас ждет очередное шоу. Все переключились на отставку премьера а про "оманские"страсти уже никто не вспоминает...цель достигнута .
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Да, только мозгов у Зеклоуна не добавится. Как были они клоунами-дегенератами, так и останутся
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Сейчас Зебил скажет, что государственные интересы выше личных и оставит его на должности. Другого более адекватного человека у него просто нет. ( после его характеристики Зебила и самокритики можно считать его самым моральным). Но у Зебила другие критерии и интересы.
И я думаю, что Беня в конце концов продавит своего.
Но сейчас все будут поднимать Зебила до небес и говорить о его якобы мудрости и отсутствии мести.
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Кто там ближе - передайте Оманскому что отставку премьера принимает Верховная Рада, у президента таких полномочий нет.
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Теперь Зеленский как ,,ЛОХ" должен отнести заяву в Верховную Раду?
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