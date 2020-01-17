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 Політика України
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Все про:ВР (5610) громадянство (601) депутат (991)

 Рада сьогодні розгляне законопроєкт про зменшення кількості нардепів

Верховна Рада сьогодні розгляне проєкт закону про зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на сайті Ради.

Також нардепи сьогодні розглянуть проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства. Він був поданий Президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, будуть розглядатися проєкти законів про місцеве самоврядування та про Бюро фінансових розслідувань.

Нагадаємо, 13 грудня президент Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада доручила делегації України в ПАРЄ подати повноваження для участі в щорічній сесії 2020 року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170396
 
   
 Топ коментарі
 
чим би баламути не займались, аби не тупорилили Рада сегодня рассмотрит законопроект об уменьшении количества нардепов - Цензор.НЕТ 4404Рада сегодня рассмотрит законопроект об уменьшении количества нардепов - Цензор.НЕТ 4701
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За Оман треба відповідати
Поїздкою президента до Оману і брехнею навколо неї було нанесено чергового удару іміджу України в світі, а можливо і її національній безпеці - і правда про неї необхідна для бодай якогось відновлення довіри до державних інститутів.

Тому партія "Європейська Солідарність" підготувала низку запитів до відповідних установ та посадовців, з метою визначити реальний хід підготовки до цього візиту, його мету та результати.

Рада сьогодні розгляне законопроєкт про зменшення кількості нардепів - Цензор.НЕТ 5168

Посада президента передбачає встановлені законом правила та протоколи фінансування, охорони, зв'язку під час будь-яких пересувань Гаранта Конституції, тим більше закордонних, тим більше під час війни - і приховати справжній перебіг і характер цього "кейсу" не вдасться.

Дуже дивними виглядають заяви офіційних посадовців, зокрема Єрмака та Мендель, про мандрівку "за власні кошти" та спочатку підкреслено приватну мету поїзки - і якщо виявиться, що це не так, вони мають відповісти за спотворену інформацію і спробу ввести суспільство в оману.
Після отримання відповідей на запити стане зрозумілим що відбувалося насправді, хто, як і для чого готував дивний візит Зеленського - і що намагалися приховати.
Українці мають право знати правду, і ми її знайдемо.
Валерій Прозапас
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лучше бы они увеличили качество нардепов
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чим би баламути не займались, аби не тупорилили Рада сегодня рассмотрит законопроект об уменьшении количества нардепов - Цензор.НЕТ 4701
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Давно пора скоротити кількість цих дармоїдів.
Мабуть песики-підбарижники як завжди будуть проти. Рада сьогодні розгляне законопроєкт про зменшення кількості нардепів - Цензор.НЕТ 2199
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Це цікава, необхідна і логічна ідея ! Все таки, поки що єсть за що довіряти Зе! Та й Премєр з "зарплатами" шавок справедливо пішов....Скоро весна-час посадок. Шанси єсть.
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Всеукраїнський референдум 2000

Питання III
Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?[3]
Вибір Голоси %
За 26,730,432 91.1

Джерело: ЦВК
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Яка мета такого суттєвого зменшення і які придурки його ініціювали ?
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Це правда.Вигода-саме для олігархів.Дешевше і виплачувати преміальні,і контролювати.
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На Х........ столько дармоедов или ты туда готовишься?
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Ти голосував за цих дармоїдів ?
А скільки їх взагалі потрібно ? Може трьох достатньо ? А може взагалі ліквідувати парламент-зовсім офігітєльна економія буде ?
А чому б не ліквідувати посаду президента (бо парламенти навіть в диктатурах і монархіях є)? Його функції чудово виконуватиме прем'єр-міністр ! А зекономлені мільярд-два,-в бюджет !
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Ни разу не голосовал, начиная с Прыщавого. Понял бесполезно, хоть всех ликвидируй, хуже не станет. Януковичу все подчинялись, Порошенку все подчинялись, а этому никто, кто хочет то и ворочает. Так на Х........ така орава нужна? Куклы, пройдохи и ЗВЕЗДОБОЛЫ.
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всех убрать, оставить только 95й квартал ))
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Пчёлы будут рассматривать закон "Против мёда".
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За Оман треба відповідати
Поїздкою президента до Оману і брехнею навколо неї було нанесено чергового удару іміджу України в світі, а можливо і її національній безпеці - і правда про неї необхідна для бодай якогось відновлення довіри до державних інститутів.

Тому партія "Європейська Солідарність" підготувала низку запитів до відповідних установ та посадовців, з метою визначити реальний хід підготовки до цього візиту, його мету та результати.

Рада сьогодні розгляне законопроєкт про зменшення кількості нардепів - Цензор.НЕТ 5168

Посада президента передбачає встановлені законом правила та протоколи фінансування, охорони, зв'язку під час будь-яких пересувань Гаранта Конституції, тим більше закордонних, тим більше під час війни - і приховати справжній перебіг і характер цього "кейсу" не вдасться.

Дуже дивними виглядають заяви офіційних посадовців, зокрема Єрмака та Мендель, про мандрівку "за власні кошти" та спочатку підкреслено приватну мету поїзки - і якщо виявиться, що це не так, вони мають відповісти за спотворену інформацію і спробу ввести суспільство в оману.
Після отримання відповідей на запити стане зрозумілим що відбувалося насправді, хто, як і для чого готував дивний візит Зеленського - і що намагалися приховати.
Українці мають право знати правду, і ми її знайдемо.
Валерій Прозапас
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... це ЩО за "реформа" ? ... де представництво 1деп = 100 000 виборців ? .. Ви що там .. ВВАЖАЄТЕ що окрім Євреїв .. НІХТО в ВР .. і навіть Українці НЕ зможуть вибирати ЗАКОНОДАВЧУ владу .. КУДИ Вас несе "богообрані" ... ой ДОГРАЄТЕСЬ ..
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Украине нужен Гетман ,а вместо Депутатов,нужно с каждой области назначать по три представителя и чтобы от украинского народа,
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"СН" можно заменить тремя обезьянками и килограммом бананов на поощрение обезьянок за правильно нажатую кнопку.
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