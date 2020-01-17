 Рада сьогодні розгляне законопроєкт про зменшення кількості нардепів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на сайті Ради.
Також нардепи сьогодні розглянуть проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства. Він був поданий Президентом України Володимиром Зеленським.
Крім того, будуть розглядатися проєкти законів про місцеве самоврядування та про Бюро фінансових розслідувань.
Нагадаємо, 13 грудня президент Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства.
Мабуть песики-підбарижники як завжди будуть проти.
Питання III
Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?[3]
Вибір Голоси %
За 26,730,432 91.1
Джерело: ЦВК
А скільки їх взагалі потрібно ? Може трьох достатньо ? А може взагалі ліквідувати парламент-зовсім офігітєльна економія буде ?
А чому б не ліквідувати посаду президента (бо парламенти навіть в диктатурах і монархіях є)? Його функції чудово виконуватиме прем'єр-міністр ! А зекономлені мільярд-два,-в бюджет !
Поїздкою президента до Оману і брехнею навколо неї було нанесено чергового удару іміджу України в світі, а можливо і її національній безпеці - і правда про неї необхідна для бодай якогось відновлення довіри до державних інститутів.
Тому партія "Європейська Солідарність" підготувала низку запитів до відповідних установ та посадовців, з метою визначити реальний хід підготовки до цього візиту, його мету та результати.
Посада президента передбачає встановлені законом правила та протоколи фінансування, охорони, зв'язку під час будь-яких пересувань Гаранта Конституції, тим більше закордонних, тим більше під час війни - і приховати справжній перебіг і характер цього "кейсу" не вдасться.
Дуже дивними виглядають заяви офіційних посадовців, зокрема Єрмака та Мендель, про мандрівку "за власні кошти" та спочатку підкреслено приватну мету поїзки - і якщо виявиться, що це не так, вони мають відповісти за спотворену інформацію і спробу ввести суспільство в оману.
Після отримання відповідей на запити стане зрозумілим що відбувалося насправді, хто, як і для чого готував дивний візит Зеленського - і що намагалися приховати.
Українці мають право знати правду, і ми її знайдемо.
Валерій Прозапас