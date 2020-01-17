 Гончарук написав заяву про відставку (оновлено)

Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій вранці в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Останні 4 місяці команда Президента багато працювала над тим, щоб країна змінилась. Вже за цей короткий проміжок часу нам багато чого вдалося. На різних фронтах ми:

1. Підготували нашу газотранспортну систему до переходу на європейські правила, що дозволило підписати новий транзитний договір та знизити платіжку за опалення для більшості українців до 30%.

2. Перезавантажили топ-керівництво органів державної влади.

3. Успішно провели перемовини з Міжнародним валютним фондом та досягли домовленості про угоду на робочому рівні.

4. Все це дозволило Україні значно покращити свої позиції в міжнародних рейтингах і вдвічі зменшити вартість гривневих запозичень. З 18% до 9%", - розповів Гончарук.

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"Але найголовніше — ми підготували серйозний фундамент для розвитку країни у 20-му році:

1. Наступного тижня ми запускаємо перші державні онлайн-сервіси, що назавжди спростять життя людей. Це перший, але далеко не останній крок.

2. З 1 лютого запуститься програма доступного кредитування для підприємців - 5/7/9%, а вже восени нашою метою є іпотека під 11-12%.

3. З 1 березня ми запустимо програму "Велике будівництво", що дозволить нам відремонтувати та побудувати понад 4000 км доріг, якісно оновити 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів та 200 приймальних відділень.

4. Ми ухвалили програму медичних гарантії. З 1 квітня держава повністю буде компенсувати витрати на пологи, лікування інсульту, інфаркту. Розширили програму "Доступні ліки" до якої включено інсулін.

5. Підготували до запуску приватизації понад 500 збиткових не стратегічних підприємств, а це додаткові ~12 млрд грн до держбюджету.

6. Уряд не буде більше переплачувати по зовнішнім та внутрішнім зобов'язанням. За останній місяць ми залучали ресурси по 2.22% в євро і 9,88% в гривні. Це найкращий показник за 10 останніх років і важливий фактор для зростання всієї економіки країни", - додав прем'єр.

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Сегмент за сегментом, ринок за ринком - поступово ми перезапускаємо всю економіку!

"Головний виклик – маємо остаточно подолати корупцію в державному секторі. Стосовно нашої команди скажу відверто: це команда порядних людей. Саме тому я не припиню повторювати цю тезу: на топ-рівні в Уряді корупції немає. Якщо якісь прояви і залишилися на нижніх рівнях, то лише тому, що ми ще не встигли до них дістатися. На жаль, за кілька місяців досить складно знищити кримінальні схеми, які вибудовувалися десятиріччями. Головне, що зупинятися ми не маємо права та не будемо! Як би цього не хотіли наші опоненти, що звикли жити у тіні. Тому вони застосовують кожну можливість, щоб знищити віру людей у владу", - акцентував він.

"В останні дні всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в Уряді. Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків вигідно, щоб так виглядало. Але це не правда", - запевнив Гончарук.

"Я прийшов на посаду — виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент. Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.