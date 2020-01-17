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 Гончарук написав заяву про відставку (оновлено)

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій вранці в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Останні 4 місяці команда Президента багато працювала над тим, щоб країна змінилась. Вже за цей короткий проміжок часу нам багато чого вдалося. На різних фронтах ми:

1. Підготували нашу газотранспортну систему до переходу на європейські правила, що дозволило підписати новий транзитний договір та знизити платіжку за опалення для більшості українців до 30%.

2. Перезавантажили топ-керівництво органів державної влади.

3. Успішно провели перемовини з Міжнародним валютним фондом та досягли домовленості про угоду на робочому рівні.

4. Все це дозволило Україні значно покращити свої позиції в міжнародних рейтингах і вдвічі зменшити вартість гривневих запозичень. З 18% до 9%", - розповів Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет ВР розгляне відставку міністерки Бабак і призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку територій

"Але найголовніше — ми підготували серйозний фундамент для розвитку країни у 20-му році:

1. Наступного тижня ми запускаємо перші державні онлайн-сервіси, що назавжди спростять життя людей. Це перший, але далеко не останній крок.

2. З 1 лютого запуститься програма доступного кредитування для підприємців - 5/7/9%, а вже восени нашою метою є іпотека під 11-12%.

3. З 1 березня ми запустимо програму "Велике будівництво", що дозволить нам відремонтувати та побудувати понад 4000 км доріг, якісно оновити 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів та 200 приймальних відділень.

4. Ми ухвалили програму медичних гарантії. З 1 квітня держава повністю буде компенсувати витрати на пологи, лікування інсульту, інфаркту. Розширили програму "Доступні ліки" до якої включено інсулін.

5. Підготували до запуску приватизації понад 500 збиткових не стратегічних підприємств, а це додаткові ~12 млрд грн до держбюджету.

6. Уряд не буде більше переплачувати по зовнішнім та внутрішнім зобов'язанням. За останній місяць ми залучали ресурси по 2.22% в євро і 9,88% в гривні. Це найкращий показник за 10 останніх років і важливий фактор для зростання всієї економіки країни", - додав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це склейка і просто чорний піар", - нардеп СН Тищенко про "записи Гончарука"

Сегмент за сегментом, ринок за ринком - поступово ми перезапускаємо всю економіку!

"Головний виклик – маємо остаточно подолати корупцію в державному секторі. Стосовно нашої команди скажу відверто: це команда порядних людей. Саме тому я не припиню повторювати цю тезу: на топ-рівні в Уряді корупції немає. Якщо якісь прояви і залишилися на нижніх рівнях, то лише тому, що ми ще не встигли до них дістатися. На жаль, за кілька місяців досить складно знищити кримінальні схеми, які вибудовувалися десятиріччями. Головне, що зупинятися ми не маємо права та не будемо! Як би цього не хотіли наші опоненти, що звикли жити у тіні. Тому вони застосовують кожну можливість, щоб знищити віру людей у владу", - акцентував він.

"В останні дні всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в Уряді. Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків вигідно, щоб так виглядало. Але це не правда", - запевнив Гончарук.

"Я прийшов на посаду — виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент. Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

Гончарук написав заяву про відставку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170395
 
   
 Топ коментарі
 
Шо почалося? Коломойский нахлабучил Гончарука... Теперь поставит своего премьера и вернет себе приват ну или ЗВР...
Это начало конца!
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Щас и Аваков напишет заявление... 2 заявления, одно на то шоб его уволили, а второе шоб его приняли(на самокат Гончарука))
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Это не нормально, свинья ты тупая, не переворачивай мои слова. Но это случается постоянно. Как аварии на дороге.
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про газ вообще бред.теперь **** будем платить 2 платежки
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Хай идёт изучает экономику на каких-нибудь бухгалтерских курсах
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Если отставку примут, то следующим премьером будет Тимошенко. Полагаю, что профан Гончарук был изначально техническим промежуточным премьером, для прихода подруги Коломойского - Тимошенко. Поэтому если отставка будет не сейчас, то все равно следующий премьер Тимошенко.
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Який ще прем'єр? У Тимошенко довічний статус - «Наступний президент»!
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Понеслось Гончарук написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 1241 Ругали Порошенко и его Кабмин, который проработал 3 года, а Гончарука за несколько месяцев слили свои же.
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не "свои слили", а Гончарук и его кабмин за несколько месяцев слили экономику Украины в помойную яму...
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Так, что же это получается, если коррупцию победили, а народ не стал жить лучше, может и не было никакой коррупции?
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Год Крысы начался символично - вот первая побежала с корабля....
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Чьо-о-о-о-о-о ? А чому не Бєні на стіл ? Чи Соросу ? Чи Папі ?

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Кабінет Міністрів України

Стаття 15. Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок відставки Прем'єр-міністра України
1. Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
2. Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем'єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
3. Прем'єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.
4. Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
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Может оно и написано на имя главы ВР. Но бессмысленно передавать его в Раду без согласия на процесс Президента.
Гончарук - хоть и полный профан, но в штате кабмина явно есть несколько юристов.
Пока еще не факт, что Зеленский переправит заявление в Раду, наблюдаем.
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В законі чітко прописана процедура,й до відставки прем'єра ,президент-ніяким боком .
Тут,як завжди,-або некомпетентність,або популізм,або шоу.(або все разом).
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так хотел в отставку что не туда подал заявление про отставку)))
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Гончарук-честный и порядочный человек! а такой не устраивает ***** и Беню
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Порядна людина мусить знати, поважати, й дотримуватися законів. За законом прем'єра призначає та звільняє парламент. У своїй нікчемній заяві він стверджує, що його призначив презЕдент, та ще й звертається до нього по відставку Гончарук написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 4741
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"честный и порядочный" -это не профессия, если он ни бельмеса не понимает в экономике и основах управлении государством, а он таки нихера не понимает, то пусть занимается тем на что учился, хотя юрист с него тоже, говорят, не ахти..
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..то всё фигня, "какая разница".. - больше тревожит не тупость зелёной Ылиты и ее изумрудной Бусинки, а то, что в ответ на эту тупость, пусть и у поредевших 73%, сохраняется вера зебилов в Великого Вошьдя, Деда Мороза и святую шАру..(
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Вчергове, включили московський план. Інформацію втюхали нам одразу після свят, щоб від нас була реакція. Тепер призначать якусь кремлівську шлюшку.... Московія хоче контролювати ВСЕ (такий сценарій кацапи вже використовували 1917 - 1920 рр) ЗАРАЗ ГОЛОВНЕ - ТРИМАТИ ХОЛОДНИМ РОЗУМ ТА ГАРЯЧИМ СЕРЦЕ !!! ЄДНАЄМОСЬ !!!
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"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности." © Гончарук
Бгг...

Гончарук написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 4255
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"навсегда упростят жизнь людей." Ну то ладно.
"я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент" а ведь мог передать и без права внесения в парламент
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зебіли не заслуговують на найкращого прем'єра всіх часів має бути ще більший трешняк, наприклад-бенін дупиинський ,щоб крив матов це стадо кожного дня та грабував ще на порядок більше, а не на нещасні 100 лярдів Гончарук написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 2342
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А Авакян когда? Гончарук как на меня вполне норм был
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Куда зиц-председателя отправят? В зелин эскорт?
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Отримаєте Зє лохи Авакяна Рюкзаковича, самого чесного з рюкзаковичів!
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Ну й хрін на нього. Нація породить нових лідерів, у чому я не маю сумніву.
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Все достижения можно охарактеризовать как мы плнируем, а реально никуя не сделали. Платежки они уменьшили? Мне пришла платежка за отопление за период, когда отопления не было. Так что пока только увеличили.
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промвиробництво падало все друге пiврiччя, з прискоренням! як при цьому може рости ВВП?у бюджетi дiрка в 70 мiльярдiв! що буде далi?

квартальнi дебiли , блазнi та авантюристи з-пiд спiдницi бородатої баби каломойшi, збирайте манатки! звiльняйте посади!

шмаркля Янелох-Оманська, також збирай манатки, бо ти не впоралось зi своїми обов'язками.
*ти ж обiцяло пiти, якщо не зможеш? вперед!
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ЗеБильё, торчки и трускавецкие проФФесора, безработные фотографы и плечевые авантюристы, дебилы от экономики и рашисткие подпевалы об адинарот и тамженашилюдЕ!, капитулянты и рашкодрочеры, собирайте манатки и ****...те за поребрик к своим братьям!

шмаркля Янелох-Оманская тоже туда же! возможно, на ростов!

бородату бабу каломойшу також не забудьте взяти з собою!
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ерунда все его писульки.
все в будущем времени.
все будет, но это не точно
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Мля... шо за пустой треп???
Дефицит бюджета, похерены практически все программы финансирования, децентрализация, а равно и получение денег местными бюджетами летить у піхву, а оно рассказывает сказки аки Андерсен...
А... Или это из разряда - "обещать, не значит жениться"???
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"На следующей неделе мы запускаем первые государственные онлайн-сервисы, которые навсегда упростят жизнь людей"____________________________рыдаю)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Гончарук не читав Конституцію (частина друга ст. 115). Заяву про відставку він мав подати до Верховної Ради!!! Це нагадує якийсь фарс.
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ну і...саме час на рашку.. замість айфоні прем"єрствувати на рашці )))
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Не могу ничего сказать, как то ни холодно было, но и не жарко тоже
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Зря, вроде честный парень, хоть и дурак. На его место придет или Медведчуковский ставленник, или Аваковское протеже. В зависимости от того чьевлияние станет решающим на пустоголового ПреЗезе
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Никто Лешу Гончарука сейчас снимать не будет. Вова эти пленки раньше слышал. Арахамия Гончарука отмазал. Кабмин продолжит работу - панику отставить, кина не будет, можно расходиться).
Как сказал Слава Вакарчук - сливные телеграмм-бачки не должны управлять государством. Это он о ручных шлюках Колоомойского, которые "топили" против Гончарука - Дубинский, Бужанский и Портнов.
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Криси біжать з потопаючого корабля, який вони самі і потопили
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Шож теперь будет с главньім дорожником-трепачем, строителем авострад за 63 дня и "советником" Гончарука?
Кому "советьі" давать будет?
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А почему же порося не подал в отставку после пленок Онищенко?!!! После Свинарчуков? После панамских офшоров, Илловайска, Дебальцево, Мальдивских развлекух, взрывов складов...? Потому что ресурс под названием "Украина" не был вычерпан до конца
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Ух ти скільки прем'єрів потенційних на цензорі сидить і клаву тре...
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"3. Успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне."

Умоляю, а вот тут по подробнее!
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а хіба вони ВСІ не писали заяви ще до вступу на свої посади?
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7. Прибавили зарплати та премії собі нізахер у космічних масштабах!!!!!!!
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8. Злили країні та віддали укр. позиції в ДНРЛНР.
9. Пустили руську наволоч в Україну знову...( співаки і вся ****%нь...)....
10. Сплюндрували державу і всі здобутки як тільки можна було.
11.Поклонилися путіну і привітали з новим раком.
12....................
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Шановний Gera Kruger! Не Разумкову також, а Разумкову подається заява, це Україна, а не РФ!!!
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І гне Зеленський має розглядати її та вирішувати долю Гончарука, а парламент, цікаво коли ж парламент почне її обговорювати, чи це все ж таки фарс?
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