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 Окупанти не дають проукраїнському активісту Приходьку побачень з рідними та архієпископом Климентом: важко йому, - адвокат

Заарештованому в окупованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку не дозволяють побачення з близькими та архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.

Про це Крим.Реалії розповів адвокат Назім Шейхмамбетов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з ним бачилися. Стан більш-менш нормальний - літня людина. Він трохи схуд. Злегка блідий. У нього якихось критичних скарг немає. Переніс легку застуду перед Новим роком. Йому не дають побачення з близькими родичами, слідство відмовляє в побаченні з архієпископом Климентом. Важко йому", - повідомляє Шейхмамбетов.

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Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170393
 
 
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ничего, вот ЗЕ составит новый список, начертит новые зоны отведения украинских частей, а потом может и вспомнит, что Крым-это Украина и что там тоже есть заложники кремля.
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Сивоха точно знал, сколько еще осталось украинских пленных в россии, когда жрал пиццу при обмене "всех-на-всех".
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зато предателям и сепарам в Украине хорошо сидеть никто над ними не издевается и быстро стараются отпустить
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Пусть поп наложит парочку заклинаний на Путина, или хотя бы на охранников.
Не сами ли визжите - если что-то происходит, значит это с позволения Яхве. Ну и стандартный визг про: маловерили, проверкаверы, ноказаниезахрехи Оккупанты не дают проукраинскому активисту Приходько свиданий с родными и архиепископом Климентом: тяжело ему, - адвокат - Цензор.НЕТ 1328
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Нужно ООН собирать и требовать от мира санкций новых против РФ!!!
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Зєлє Крым нафиг уже не нужен,и проблемы наших проукраинских граждан на территориях , оккупированных Мордором! ему дружба с ху#лом нужна! ( Главное,чтобы лавров и пуйло хвалили Бубочку)
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да, к сожалению мир бессилен перед злом..., особенно, если зло, подмигивая, засовывает в карманы пачки денег и декларирует общие экономические и политические интересы..., очень жаль этого человека, могу только пожелать ему силы духа, надежды и здоровья...
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