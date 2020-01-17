 Окупанти не дають проукраїнському активісту Приходьку побачень з рідними та архієпископом Климентом: важко йому, - адвокат

Про це Крим.Реалії розповів адвокат Назім Шейхмамбетов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми з ним бачилися. Стан більш-менш нормальний - літня людина. Він трохи схуд. Злегка блідий. У нього якихось критичних скарг немає. Переніс легку застуду перед Новим роком. Йому не дають побачення з близькими родичами, слідство відмовляє в побаченні з архієпископом Климентом. Важко йому", - повідомляє Шейхмамбетов.
Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька.
8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.
Не сами ли визжите - если что-то происходит, значит это с позволения Яхве. Ну и стандартный визг про: маловерили, проверкаверы, ноказаниезахрехи