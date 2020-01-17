EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  6807  42
Все про:охорона здоров'я (163) медицина (826) Мінздоров'я (1037)

 МОЗ опублікував перелік медичних послуг, які можна буде отримати безкоштовно в межах програми медгарантій

Лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, допомога під час пологів, неонатальна допомога, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань, увійшли до переліку безкоштовних послуг у межах Програми медичних гарантій, яка запрацює з 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лікарня чи поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, і укласти договір з Національною службою здоров'я України, має відповідати переліку вимог для таких послуг.

"До медичної допомоги під час інсульту/інфаркту входить: діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження); проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт); цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації; реабілітаційна допомога в гострому періоді", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив перелік опорних лікарень у регіонах

За даними Міністерства охорони здоров'я, з 1 квітня гарантований пакет медичних послуг під час пологів включатиме фізіологічні пологи, ургентний та плановий кесарів розтин; моніторинг стану роділлі та дитини; знеболення під час пологів; лабораторні та інструментальні обстеження; інтенсивну терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі; реанімацію та стабілізацію стану новонароджених; вакцинацію; метаболічний скринінг у новонароджених; консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Також буде надаватися інша медична допомога передчасно народженим і/або хворим новонародженим у неонатальному періоді.

Для зниження тенденцій захворювання на рак МОЗ почне проводити безкоштовні ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. На них передбачено 1 мільярд гривень.

Також читайте: Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький

Зазначається, що до гарантованого пакету безкоштовних обстежень входять: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія.

Нагадаємо, з 1 квітня в повному обсязі запрацює Програма медичних гарантій. В її межах було визначено перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно.

Програма медичних гарантій охоплює первинну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичні допомоги, медичну реабілітацію та програму відшкодування лікарських засобів ("Доступні ліки").

З набуттям чинності закону про медичну реформу з'явилися підстави ухвалити низку рішень для своєчасної реалізації раніше заявленого плану з реформування первинної ланки охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170390
 
   
 Топ коментарі
 
Ты просто лживый демагог как и все воры. Пытаешься передернуть слова, но в Конституции написано "У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена." Здесь нет речи о частных заведениях, здесь речь о том, что все, что ОБЯЗАНО предоставить государство, все БЕЗ ОПЛАТЫ. Без любой оплаты, предварительной или послеоплаты неважно. А ворьё типа тебя стало брать две оплаты, одну налогами вторую при оказании медецинских услуг.
 показати весь коментар
 
они это вам написали, а должны до врачей довести, а то умирают люди,так и не познавши новую медицину и свои права.
 показати весь коментар
 
короче, ОЛИВЬЕ сколько стоило столько и будет стоить.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А медикаменти в цих випадках також будуть безкоштовні?
 показати весь коментар
 
 
нет, при стационарном лечении должны быть бесплатными, а вот при амбулаторном-по рецепту значительно дешевле чем без такого. При этом стационарное лечение должно оплачиваться, но в допустимых пределах.Так скажем около 100грн в день.
 показати весь коментар
 
 
А бесплатное лечение таких тяжелобольных дебилов с пенсильванскими справками как Милованов, там предусмотрено?
 показати весь коментар
 
 
100 грн. в день... на скількох стаціонарних хворих потрібне лікар, медична сестра, лаборант і т.п.? Цікаво по скільки їх залишиться, якщо поділити 100 грн? В приватних лікарнях зарплата лікарів досягає 200, а іноді 300 баксів у день. В безкоштовних, якщо це гарний хірург (для прикладу) ще більше. Просте питання, хто нас буде лікувати за зарплату в 250 гривень у день, для прикладу?
 показати весь коментар
 
для того, чтобы врач зарабатывал хорошее вознаграждение, он должен в первую очередь работать на вас, оборудование и пр. действительно должно соответствовать времени. Здесь каждый день в стационаре стоит 10 евро, но вы получите весь комплекс лечения по направленному диагнозу и ничего сверху, даже если вы будете иметь сложное сопутствующее заболевание. Домашний врач за понедельник примет около 100 человек по разным вопросам. Качество имеет место в этом случае? Не должна быть интересна зарплата врача, а только качество обслуживания пациентов.
 показати весь коментар
 
Я те саме маю на Закарпатті у приватній клініці.
Не должна быть интересна зарплата врача, а только качество обслуживания пациентов...

Який маразм... бідний лікар здатний забезпечити якість? Ви колись бачили лікаря, який приймає 100 пацієнтів в день? Цікаво де?
 показати весь коментар
 
 
они это вам написали, а должны до врачей довести, а то умирают люди,так и не познавши новую медицину и свои права.
 показати весь коментар
 
 
та да. Тепер будуть помираю обізнаними
 показати весь коментар
 
 
Серж,муж моей родной сестры так и умер. Хотела жалобами завалить, но у вас жаловаться только время терять. Посылку на новой таможне задержали на 35 дней, доказывали, что нет ее там, а потом переслали всю изорванную и перевернутую, это когда немцы включились.
 показати весь коментар
 
У нас багато хто помирає... з тих, хто вірить у безплатну медицину...
 показати весь коментар
 
короче, ОЛИВЬЕ сколько стоило столько и будет стоить.
 показати весь коментар
 
 
ключевые слова можно будет, остальное от лукавого..., по блату - возможно, а за "блатных" заплатят лохи, как обычно, которым навешают лапшу, типо услуги , да бесплатно, но постель с собой и лекарства в аптеке внизу..., я помню, кода меня привезли на скорой, что-то срочно вкололи, а потом, когда оклемалась, выдали список, чего они на меня потратили и я все честно вернула, купив в аптеке неподалеку...
 показати весь коментар
 
"помощь при родах"... а цей перелік при пологах прикладати до живота, чи нижче? Ну щоби він допоміг???
 показати весь коментар
 
 
Согласно Конституции всё медицинское обслуживание должно быть бесплатным. Согласно реформе только часть стала бесплатной, да и то без гарантий, потому что больница "должна соответствовать перечню требований для таких услуг", а если нет - пациент будет умирать под фанфары реформы и никто его не спасёт.
 показати весь коментар
 
 
Неверно.
Согласно Конституции медицинская помощь бесплатна, а не обслуживание.
Про "обслуживание" не сказано ни слова.

P.S. "Обслуживают" в ресторанах, в стационарах лечат.
 показати весь коментар
 
 
Значит государство отказалось от медицинской помощи согласно Конституции, что еще хуже.
 показати весь коментар
 
С какой стати.
Будет у вас, например, артроз тазобедренного сустава, обострение, ходить не сможете.
Привезут Вас обезноженного в отделение Скорой Помощи, и Вам пропишут физиотерапию и даже сделают гормональный подкол в сустав. Это называется помощь, и она совершенно адекватная, ведь острая боль купирована. Правда, по окончании "процесса" ходить Вы сможете только с палочкой и то только до очередного обострения. А операцию по замене тазобедренного сустава вам делать не обязаны в рамках помощи, операция стоит очень-очень дорого. Это Вы будете оплачивать сами, из своего кармана, или ждать в очереди на бесплатную операцию, столько ждать, пока Ваша очередь не подойдет.
Понятна разница в помощи и лечении?
А могут и гормонального подкола не делать, могут компресс водочный приложить.
Тоже помощь.
Дошло?
 показати весь коментар
 
Ні, я вже втомився від цієї популістичної брехні. Невже так важко відкрити Конституцію???
Не безкоштовним, а безоплатним і не усе, а виключно у державних та комунальних закладах.
БЕЗОПЛАТНІСТЬ не дорівнює безкоштовності. Бо інакше, постає просте запитання - хіба медицина за податки є безкоштовною? Якщо я заплатив за неї наперед, то де ж безкоштовність? Тому використаний термін безоплатність. Тобто в момент звернення я не сплачую. І це важливо! Бо страхова медицина, яку в нас видають за "платну" тут нічим не відрізняється від існуючої медицини за податки... ну майже нічим, окрім якості та посередника, що збирає податки/внески.
 показати весь коментар
 
 
Ты просто лживый демагог как и все воры. Пытаешься передернуть слова, но в Конституции написано "У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена." Здесь нет речи о частных заведениях, здесь речь о том, что все, что ОБЯЗАНО предоставить государство, все БЕЗ ОПЛАТЫ. Без любой оплаты, предварительной или послеоплаты неважно. А ворьё типа тебя стало брать две оплаты, одну налогами вторую при оказании медецинских услуг.
 показати весь коментар
 
 
Ти написав безплатним = безкоштовним, я написав безоплатним, ти це сам підтвердив, а я демагог брехливий?
На рахунок ворья типу мене, залишу без коментів, гріх на дебіла ображатись...
Я не за подвійну оплату, а за відміну оплати у вигляді податків, точніше трансформацію її у приватне страхування. Сподіваюсь, що розуму в тебе вистачить це зрозуміти.
Там не має ні слова, що усе має забезпечити держава. Навіть, якщо ти дуже цього бажаєш, але цього та мне має! Саме такі як ти, є демагоги. помрій далі, про безкоштовність і обов'язки держави...
 показати весь коментар
 
Лживы воры и демагоги, к которым ты относишься давно пользуются тем. что родной язык в Украине досконально знает только одна маленькая девочка написавшая диктант. Ворьё пользуется тотально неграмотностью подменяя любые понятия.

БЕЗОПЛА́ТНИЙ, а, е. За який не платять; безплатний. Опір буржуазії проти безоплатної передачі землі селянам.. неминучий (Ленін, 26, 1951, 18).
 показати весь коментар
 
Де вас дебілів беруть?
БЕЗКОШТО́ВНИЙ, а, е. Який не потребує коштів, оплати; безплатний.

БЕЗОПЛА́ТНИЙ, а, е. За який не платять; безплатний.

Тобто безоплатний не може не потребувати коштів. Медицина не може бути безкоштовною, бо без коштів її не існує! Ти можеш за неї не заплатити, але за неї заплатять інші. Якщо дивитись із "твоєї колокольні" - я хапнув, а далі пох.р, то в межах країни, ніякої безкоштовності чи безоплатності не існує. Але то усе фігня, просте питання - чому мені держава не забезпечує безоплатну медицину, у тому розумінні, що ви намагаєтесь довести? "Без любой оплаты, предварительной или послеоплаты неважно. " Чому держава наперед знімає з мене податки на медицину? Де ж ця "безоплатність"???
 показати весь коментар
 
Неграмотное население которое не способно написать диктант может втюхивать таким же неграмотным что угодно. Читай словари и учи матчасть. Когда научишься писать и читать - поймешь. Да и плати дважды, первый раз с доходов как ты написал, второй раз напрямую, ну и взятку неси, ты же патриотический лох, сладкий для вороватого чиновника который даже за тройную плату вылечит тебя хуже чем в Румынии, если вообще вылечит.
 показати весь коментар
 
 
это нам "привет" от порошенки и его уляны "доктор-смерть"! "реформаторы" не имея голосов в Раде что бы поменять Конституцию, решили - для быдла и так сойдет! нынешние идут той же дорожкой - ложат с пробором на Конституцию, подавая нам "перечень бесплатных услуг" как грандиозный успех!
 показати весь коментар
 
Яка різниця, що і як приймає КМУ, якщо лікарів готових працювати задарма (а їх зарплата = задарма) не існує?
Чому б КМУ не затвердити перелік марок бензину, що буде безкоштовним? Я ось не пригадую, а до цього переліку, що дозволяло в пологових будинках брати 500$ за пологи та 1000$ за "кесарево"?
 показати весь коментар
 
Це компенсація моральних збитків. Ти тільки уяви, колега запитує колегу; - Ти де? А той змушений відповідати - В 3,14зде...
 показати весь коментар
 
по мадярські 3,14зда = піча. Тому на Закарпатті, з часів Совка, кажуть про гінекологів - піча, до пічі маєш пів Москвича.
 показати весь коментар
 
Аортокоронарное шунтирование не входит, а это печально, потому что состояние артерий зачастую уже таково, что стентирование невозможно.
 показати весь коментар
 
 
Що печального? Я маю ще цим вороватим берхачам, які усе життя ухиляються від сплати податків ще й "Аортокоронарное шунтирование " оплатити?
 показати весь коментар
 
Что печального?
Ну, если будет острый инфаркт и не будет денег на шунтирование, то узнаете (наверное).
А в Австралии шунтирование бесплатно за счет государственной страховой медицины, если привезли в государственный госпиталь с острым инфарктом.
 показати весь коментар
 
бесплатно за счет государственной страховой медицины ти хоч зрозумів, що ти написав???

Державна страхова медицина, це не бесплатно!!! Це просто держава збирає із тебе замість податків, страховий збір. А у нас, податкова медицина. І так, для мене на шунтування у держави ніколи не буде коштів. Бо їх використають мільйони покидьків, що ухиляються від сплати податків... Хоча це не факт, скоріше за усе, на мої податки, відправлять лікуватись за кордон сина міністра чи депутата.
 показати весь коментар
 
 
Нет, это Вы не понимаете, что в Австралии имеется минимальный уровень дохода, с которого налоги не платятся.
Поэтому пенсионеры и малоимущие не платят никаких налогов, в том числе и на медицину, а мед. помощь получают бесплатно.
Впрочем, мне "пiхуй" (С), сколько личмо Вы будете платить за частную медицину.
Мы с мужем за 26 лет жизни в Австралии заплатили частной мед. страховки за нас и моих родителей на сумму больше чем в 100 тысяч долларов. Скажите, Вы вообще имеете представление о такой сумме?
Да, что мы сейчас имеем за все эти годы (и 100 тысяч баксов выплат)?
А отменили все частные страховые компании (это картель) покрытие операции катаракты, например, для среднего (нашего) уровня страховок. Так что скоро будем платить за операцию катаракты из своего кармана.
Так что готовьтесь жить, как и весь развитой мир: платить 100 тысяч баксов страховки и оплачивать операцию катаракты за свой счет. Дорого, говорите? Так и мы сначала, 26 лет назад, платили за нас меньше 50 баксов месяц, цены то имеют тенденцию расти.

Скажите, не томите, кто из Вашей семьи работает в частной медицине (и потому видит 'угрозу' в государственной страховой медицине). Уж не жена и/или дети ли Ваши?
 показати весь коментар
 
 
Скажите, Вы вообще имеете представление о такой сумме? МОЗ опублікував перелік медичних послуг, які можна буде отримати безкоштовно в межах програми медгарантій - Цензор.НЕТ 7950
Уявіть собі так і про значно більшу суму також. Я на будівництво будинку за 5 років, витратив суму майже у тричі більшу і не австралійських доларів. Взагалі, це якесь дебільне запитання, особливо для представника Закарпаття.. до чого воно??? Ви хочете заперечити той факт, що десятки, сотні тисяч українців, які нікуди не виїхали живуть тут заможніше ніж ви, ті що подались за кордон? А для чого ви це робите, це ж очевидно.
Коли ви пишете про державну страхову медицину, або коли про це пишуть "німці", ви забуваєте просту річ - ви приїхали на усе готове, у працюючу систему, яку створили не ви, не ваші батьки чи діди... а нам її слід тільки створити. В Австралії чи Німеччині є мільйони "липових" жебраків? Ну людей, які отримують прибуток із якого не сплачують податки, мають будинки, квартири, дороговартісні машини, відпочивають на морях, а при цьому, ще й отримують субсидії, допомоги, як малозабезпечені і т.п.? Сумніваюсь, а у нас це поголовно. То про яку справедливу форму медицини (із загальним казаном під керівництвом держави) ми можемо говорити? А знаєте, що відбудеться (віртуально), якщо усі ці мільйони псевдожебраків змусять платити реальні податки? Ви завтра отримаєте мільйони людей, що будуть ненавидіти країну та усі ці "безкоштовні". Бо одна справа нічого не платити і нічого не мати, або мати мізер, інша справа платити багато, але й так - нічого не мати. Саме тому, для України, оптимальним є приватна страхова медицина. Коли ти сам платиш страховку за себе і бачиш на що реально можеш розраховувати. Чому не державна, а приватна? бо не доросли ми до держави, що буде ефективною. Бо ми індивідуалісти. Бо держава у нас, це вкрай недолуге лайно. А що тут дивного, ми ще 30 років назад у Совку жили, звідки в нас може бути *******, модернова та ефективна держава? Усі наші досягнення це ті сфери де держава пішла геть. Там де її не має!!! Де вона залишилась - .опа!

В мене велике коло знайомих лікарів, є із з приватної медицини, є з державної, а є й такі, що суміщають роботу в обох видах закладів, є медичні представники та власники аптек. Проблема в іншому. Я постійно пишу усім хто зі мною не згідний - я представник Закарпаття, це найменшій регіон України, найзахідніший і з безліччю відмінностей від "материкової" України. Я пишу те, що є у нас! І коли мені заперечують, що в Україні не так, то це часткова правда, але забувають, що в Україні так буде років через 10-15. Приблизно на стільки решта України відстає від нас по багатьом питанням (не по усім). Тому, коли я пишу, що приватна медицина в моєму регіоні є лідером по країні, що у нас в приватних закладах дешевше ніж в безкоштовних, що до приватних лікарів черги такі, що за місяць люди не можуть записатись, я пишу правду, але свою - Закарпатську. А що тут такого?
 показати весь коментар
 
Ну так следуейте закону о медреформе, и будет вам счастье, вместо пустопорожней болтовни.
И - да - налоги вы обязательно будете платить, независимо от того пользуетесь вы системой медгарантий или нет. Государство так решило. Потому что именно на нём лежит ответственность за базовые медуслуги.
 показати весь коментар
 
Дивіться сюди, дебіли... як би так вам пояснити... я не спеціаліст, але друкуєте перелік, а далі,в залежності від хвороби. Можете на груди класти, якщо простудились, на поперек, ну або у трубочку згорніть при геморої!
МОЗ опублікував перелік медичних послуг, які можна буде отримати безкоштовно в межах програми медгарантій - Цензор.НЕТ 739
 показати весь коментар
 
Меня интересует - как мне пересичному определить, что платно а что бесплатно?
 показати весь коментар
 
Можно, наверное, обратиться непосредственно в МОЗ. Там дадут ссылку на соответствующий документ.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору