 МОЗ опублікував перелік медичних послуг, які можна буде отримати безкоштовно в межах програми медгарантій

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що лікарня чи поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, і укласти договір з Національною службою здоров'я України, має відповідати переліку вимог для таких послуг.
"До медичної допомоги під час інсульту/інфаркту входить: діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження); проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт); цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації; реабілітаційна допомога в гострому періоді", - йдеться в повідомленні.
За даними Міністерства охорони здоров'я, з 1 квітня гарантований пакет медичних послуг під час пологів включатиме фізіологічні пологи, ургентний та плановий кесарів розтин; моніторинг стану роділлі та дитини; знеболення під час пологів; лабораторні та інструментальні обстеження; інтенсивну терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі; реанімацію та стабілізацію стану новонароджених; вакцинацію; метаболічний скринінг у новонароджених; консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.
Також буде надаватися інша медична допомога передчасно народженим і/або хворим новонародженим у неонатальному періоді.
Для зниження тенденцій захворювання на рак МОЗ почне проводити безкоштовні ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. На них передбачено 1 мільярд гривень.
Зазначається, що до гарантованого пакету безкоштовних обстежень входять: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія.
Нагадаємо, з 1 квітня в повному обсязі запрацює Програма медичних гарантій. В її межах було визначено перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно.
Програма медичних гарантій охоплює первинну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичні допомоги, медичну реабілітацію та програму відшкодування лікарських засобів ("Доступні ліки").
З набуттям чинності закону про медичну реформу з'явилися підстави ухвалити низку рішень для своєчасної реалізації раніше заявленого плану з реформування первинної ланки охорони здоров'я.
Не должна быть интересна зарплата врача, а только качество обслуживания пациентов...
Який маразм... бідний лікар здатний забезпечити якість? Ви колись бачили лікаря, який приймає 100 пацієнтів в день? Цікаво де?
Согласно Конституции медицинская помощь бесплатна, а не обслуживание.
Про "обслуживание" не сказано ни слова.
P.S. "Обслуживают" в ресторанах, в стационарах лечат.
Будет у вас, например, артроз тазобедренного сустава, обострение, ходить не сможете.
Привезут Вас обезноженного в отделение Скорой Помощи, и Вам пропишут физиотерапию и даже сделают гормональный подкол в сустав. Это называется помощь, и она совершенно адекватная, ведь острая боль купирована. Правда, по окончании "процесса" ходить Вы сможете только с палочкой и то только до очередного обострения. А операцию по замене тазобедренного сустава вам делать не обязаны в рамках помощи, операция стоит очень-очень дорого. Это Вы будете оплачивать сами, из своего кармана, или ждать в очереди на бесплатную операцию, столько ждать, пока Ваша очередь не подойдет.
Понятна разница в помощи и лечении?
А могут и гормонального подкола не делать, могут компресс водочный приложить.
Тоже помощь.
Дошло?
Не безкоштовним, а безоплатним і не усе, а виключно у державних та комунальних закладах.
БЕЗОПЛАТНІСТЬ не дорівнює безкоштовності. Бо інакше, постає просте запитання - хіба медицина за податки є безкоштовною? Якщо я заплатив за неї наперед, то де ж безкоштовність? Тому використаний термін безоплатність. Тобто в момент звернення я не сплачую. І це важливо! Бо страхова медицина, яку в нас видають за "платну" тут нічим не відрізняється від існуючої медицини за податки... ну майже нічим, окрім якості та посередника, що збирає податки/внески.
На рахунок ворья типу мене, залишу без коментів, гріх на дебіла ображатись...
Я не за подвійну оплату, а за відміну оплати у вигляді податків, точніше трансформацію її у приватне страхування. Сподіваюсь, що розуму в тебе вистачить це зрозуміти.
Там не має ні слова, що усе має забезпечити держава. Навіть, якщо ти дуже цього бажаєш, але цього та мне має! Саме такі як ти, є демагоги. помрій далі, про безкоштовність і обов'язки держави...
БЕЗОПЛА́ТНИЙ, а, е. За який не платять; безплатний. Опір буржуазії проти безоплатної передачі землі селянам.. неминучий (Ленін, 26, 1951, 18).
БЕЗКОШТО́ВНИЙ, а, е. Який не потребує коштів, оплати; безплатний.
БЕЗОПЛА́ТНИЙ, а, е. За який не платять; безплатний.
Тобто безоплатний не може не потребувати коштів. Медицина не може бути безкоштовною, бо без коштів її не існує! Ти можеш за неї не заплатити, але за неї заплатять інші. Якщо дивитись із "твоєї колокольні" - я хапнув, а далі пох.р, то в межах країни, ніякої безкоштовності чи безоплатності не існує. Але то усе фігня, просте питання - чому мені держава не забезпечує безоплатну медицину, у тому розумінні, що ви намагаєтесь довести? "Без любой оплаты, предварительной или послеоплаты неважно. " Чому держава наперед знімає з мене податки на медицину? Де ж ця "безоплатність"???
Чому б КМУ не затвердити перелік марок бензину, що буде безкоштовним? Я ось не пригадую, а до цього переліку, що дозволяло в пологових будинках брати 500$ за пологи та 1000$ за "кесарево"?
Ну, если будет острый инфаркт и не будет денег на шунтирование, то узнаете (наверное).
А в Австралии шунтирование бесплатно за счет государственной страховой медицины, если привезли в государственный госпиталь с острым инфарктом.
Державна страхова медицина, це не бесплатно!!! Це просто держава збирає із тебе замість податків, страховий збір. А у нас, податкова медицина. І так, для мене на шунтування у держави ніколи не буде коштів. Бо їх використають мільйони покидьків, що ухиляються від сплати податків... Хоча це не факт, скоріше за усе, на мої податки, відправлять лікуватись за кордон сина міністра чи депутата.
Поэтому пенсионеры и малоимущие не платят никаких налогов, в том числе и на медицину, а мед. помощь получают бесплатно.
Впрочем, мне "пiхуй" (С), сколько личмо Вы будете платить за частную медицину.
Мы с мужем за 26 лет жизни в Австралии заплатили частной мед. страховки за нас и моих родителей на сумму больше чем в 100 тысяч долларов. Скажите, Вы вообще имеете представление о такой сумме?
Да, что мы сейчас имеем за все эти годы (и 100 тысяч баксов выплат)?
А отменили все частные страховые компании (это картель) покрытие операции катаракты, например, для среднего (нашего) уровня страховок. Так что скоро будем платить за операцию катаракты из своего кармана.
Так что готовьтесь жить, как и весь развитой мир: платить 100 тысяч баксов страховки и оплачивать операцию катаракты за свой счет. Дорого, говорите? Так и мы сначала, 26 лет назад, платили за нас меньше 50 баксов месяц, цены то имеют тенденцию расти.
Скажите, не томите, кто из Вашей семьи работает в частной медицине (и потому видит 'угрозу' в государственной страховой медицине). Уж не жена и/или дети ли Ваши?
Уявіть собі так і про значно більшу суму також. Я на будівництво будинку за 5 років, витратив суму майже у тричі більшу і не австралійських доларів. Взагалі, це якесь дебільне запитання, особливо для представника Закарпаття.. до чого воно??? Ви хочете заперечити той факт, що десятки, сотні тисяч українців, які нікуди не виїхали живуть тут заможніше ніж ви, ті що подались за кордон? А для чого ви це робите, це ж очевидно.
Коли ви пишете про державну страхову медицину, або коли про це пишуть "німці", ви забуваєте просту річ - ви приїхали на усе готове, у працюючу систему, яку створили не ви, не ваші батьки чи діди... а нам її слід тільки створити. В Австралії чи Німеччині є мільйони "липових" жебраків? Ну людей, які отримують прибуток із якого не сплачують податки, мають будинки, квартири, дороговартісні машини, відпочивають на морях, а при цьому, ще й отримують субсидії, допомоги, як малозабезпечені і т.п.? Сумніваюсь, а у нас це поголовно. То про яку справедливу форму медицини (із загальним казаном під керівництвом держави) ми можемо говорити? А знаєте, що відбудеться (віртуально), якщо усі ці мільйони псевдожебраків змусять платити реальні податки? Ви завтра отримаєте мільйони людей, що будуть ненавидіти країну та усі ці "безкоштовні". Бо одна справа нічого не платити і нічого не мати, або мати мізер, інша справа платити багато, але й так - нічого не мати. Саме тому, для України, оптимальним є приватна страхова медицина. Коли ти сам платиш страховку за себе і бачиш на що реально можеш розраховувати. Чому не державна, а приватна? бо не доросли ми до держави, що буде ефективною. Бо ми індивідуалісти. Бо держава у нас, це вкрай недолуге лайно. А що тут дивного, ми ще 30 років назад у Совку жили, звідки в нас може бути *******, модернова та ефективна держава? Усі наші досягнення це ті сфери де держава пішла геть. Там де її не має!!! Де вона залишилась - .опа!
В мене велике коло знайомих лікарів, є із з приватної медицини, є з державної, а є й такі, що суміщають роботу в обох видах закладів, є медичні представники та власники аптек. Проблема в іншому. Я постійно пишу усім хто зі мною не згідний - я представник Закарпаття, це найменшій регіон України, найзахідніший і з безліччю відмінностей від "материкової" України. Я пишу те, що є у нас! І коли мені заперечують, що в Україні не так, то це часткова правда, але забувають, що в Україні так буде років через 10-15. Приблизно на стільки решта України відстає від нас по багатьом питанням (не по усім). Тому, коли я пишу, що приватна медицина в моєму регіоні є лідером по країні, що у нас в приватних закладах дешевше ніж в безкоштовних, що до приватних лікарів черги такі, що за місяць люди не можуть записатись, я пишу правду, але свою - Закарпатську. А що тут такого?
И - да - налоги вы обязательно будете платить, независимо от того пользуетесь вы системой медгарантий или нет. Государство так решило. Потому что именно на нём лежит ответственность за базовые медуслуги.