 МОЗ опублікував перелік медичних послуг, які можна буде отримати безкоштовно в межах програми медгарантій

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лікарня чи поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, і укласти договір з Національною службою здоров'я України, має відповідати переліку вимог для таких послуг.

"До медичної допомоги під час інсульту/інфаркту входить: діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження); проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт); цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації; реабілітаційна допомога в гострому періоді", - йдеться в повідомленні.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, з 1 квітня гарантований пакет медичних послуг під час пологів включатиме фізіологічні пологи, ургентний та плановий кесарів розтин; моніторинг стану роділлі та дитини; знеболення під час пологів; лабораторні та інструментальні обстеження; інтенсивну терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі; реанімацію та стабілізацію стану новонароджених; вакцинацію; метаболічний скринінг у новонароджених; консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Також буде надаватися інша медична допомога передчасно народженим і/або хворим новонародженим у неонатальному періоді.

Для зниження тенденцій захворювання на рак МОЗ почне проводити безкоштовні ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. На них передбачено 1 мільярд гривень.

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Зазначається, що до гарантованого пакету безкоштовних обстежень входять: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія.

Нагадаємо, з 1 квітня в повному обсязі запрацює Програма медичних гарантій. В її межах було визначено перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно.

Програма медичних гарантій охоплює первинну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичні допомоги, медичну реабілітацію та програму відшкодування лікарських засобів ("Доступні ліки").

З набуттям чинності закону про медичну реформу з'явилися підстави ухвалити низку рішень для своєчасної реалізації раніше заявленого плану з реформування первинної ланки охорони здоров'я.