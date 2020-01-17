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 Політика України
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 Росія залякує будь-які незгодні голоси в окупованому Криму, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк

Російські зусилля з демонстрації в окупованому Криму "потьомкінських сіл", де нібито відсутні незгодні з окупацією півострова голоси, базуються на примусу жителів до мовчання та покірності.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 січня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мовчання та покірність: це стовпи російських зусиль з побудови "потьомкінських сіл" в окупованому Криму. Ми рішуче засуджуємо ці зусилля та закликаємо ОБСЄ та її органи продовжувати займатися цим питанням", - заявив він.

Український дипломат наголосив, порушення прав людини та основних свобод окупаційною адміністрацією в Криму тривають.

Також читайте: Росія продовжує шантаж України, застосовуючи заборонене "Мінськом" озброєння на Донбасі, - постпред при ОБСЄ Цимбалюк

Він вказав на те, що 13 січня активістку "Кримської солідарності" Гульсум Алієву було затримано російськими спецслужбами на адміністративній межі між Кримом та Херсонською областю України під час спроби перетину і була звільнена лише через кілька годин незаконного затримання.

"Вона є дочкою кримськотатарського політв'язня Мусліма Алієва, якого місяцем раніше російський окупаційний суд засудив за сфабрикованим обвинуваченням до 19 років позбавлення волі, попри відсутність будь-яких доказів того, що він вчинив злочин, чи планував це зробити. Це є усталеною російською практикою – переслідувати членів сімей політичних в'язнів, їхніх адвокатів та неурядові організації, щоб залякати будь-які незгодні голоси", - заявив Євген Цимбалюк.

Читайте: З 2015 року щонайменше 63 кримських татар засуджено Росією за сфабрикованими звинуваченнями, - Human Rights Watch

Очільник української місії в ОБСЄ також наголосив, що Росія продовжує використовувати окупований Крим в якості плацдарму для триваючої мілітаризації Чорного та Азовського морів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170386
 
   
 Топ коментарі
 
Мечтаю ездить по нему в украинский Сочи. Из украинской Ялты ))
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А я то думаю - чому це відпочиваючи в Криму, спостерігав "не згодних" та "заляканих" кримчан. І чув постійно їхні "не згодні" голоси. Россия запугивает любые несогласные голоса в оккупированном Крыму, - постпред Украины при ОБСЕ Цымбалюк - Цензор.НЕТ 4605
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Я смотрю новые аккаунты уже дошли до 463 тысячи. Спасибо, буду знать
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Как это не унизительно слышать, но кроме татар, там все остальные довольны жизнью, по рассказам моих знакомых, которые ездили летом отдыхать в Крым. Россия запугивает любые несогласные голоса в оккупированном Крыму, - постпред Украины при ОБСЕ Цымбалюк - Цензор.НЕТ 347
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И что им потом разрешают въезд на материковую Украину?
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А з якого приводу забороняти якщо вони їздили через офіційні пункти перетину адмінкордону?
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А что там с татарами? Я слышал их заставляют официально на работу устраиваться и с паспортами ходить.
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Я все что слышал от знакомых, я все написал, больше я ничего не спрашивал.
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А я думав що це лише мені так здалося. Або просто відпочивав в такому місці.
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Только продукты гавно, медицина убита кроме частных лавочек, к пляжам доступ перекрыт кроме маленьких участков для стала, все вырубаеться и памятники уничтожаються, предпринимательство мелкое и среднее гнобиться, комуналка поднимаеться в цене, на все цены стали большими а зарплаты маленькие..закрываються всякие порты и заводы типа прибоя, молоко кр ыма, на руководящие должности из зажопинсков расейских приезжают, а так да, все довольны жизнью.
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Потому как рашка начала усиленно вкладывать деньги в крым, в дороги, инфраструктуру. Это тоже схема. Они как бы узаконивают кражу. При этом население в основной массе не ведёт себя так, как под оккупацией. Их все устраивает плюс опять-таки телевизор. Но это никак не меняет положение вещей в том, чт* полуостров был незаконно аннексирован.

Благоустраивать Украину - наша первоочередная задача, но это вплотную зависит от борьбы с коррупцией.
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зато крымскый мост це просто фейк - комбинированные съемки мосфильма и сплошь надувные конструкции
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О, ещё один 463тысячный, ещё и без флажка. Вам тут мёдом намазано что ли?)))
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губы медом мазал?
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мечтаешь проплыть под ним в качестве дельфина?)))
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Мечтаю ездить по нему в украинский Сочи. Из украинской Ялты ))
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Мордва, как мост в Волгограде? Всё еще раскачивается?
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Шулявский мост наблюдает как мимо него течет вода Днепра и не попадает НА Крым.
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Москалику, зданий давно уже, методичка застаріла)))
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Так пусть ослик Нелох позвонит баканову, чтоб тот порешал с этими чертями))
Ослик то величайший из великих))
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это они раньше были не согласны до аннексии, а теперь на все согласны. Не нужно было этим территориям безвиз разрешать, пенсии пособии и бесплатно лечить и учить их детей.
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Это всё верно. В Крыму можно иметь только одно мнение по поводу аннексии. Остальные опасны для жизни и здоровья, поэтому мало кто отваживается.

На известный оккупендум с результатом 97% за пришло менее трети крымчан. Не говоря уже о том, что многие "голосовали" с российскими паспортами.
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