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 Політика України, За кордоном
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Все про:Конгрес США (361) резолюція (213) США (5946) підтримка (178)

 До Конгресу США внесли резолюцію про двопартійну підтримку України

Резолюцію на підтримку України і українського народу внесла на розгляд Конгресу так звана група підтримки України в Палаті представників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"У час, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах, коли президент Путін нещодавно загарбав владу, Україна продовжує вживати заходів для посилення своїх демократичних інститутів. Як члени Конгресу, ми вітаємо стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії. Успіх України підсилить інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі", - заявили законодавці української групи у Палаті представників США.

"Цей дуже важливий і вчасний крок підтверджує стратегічний інтерес Сполучених Штатів у зміцненні свободи та демократії в Європі – досягнення, яке неможливе без підтримки Сполученими Штатами України в боротьбі проти російської агресії", - йдеться у повідомленні конгресменів.

Резолюцію внесли на розгляд Конгресу в день, коли у Сенаті офіційно зачитали статті імпічменту президента США, що дало старт судовому процесу в цій справі.

Серед ініціаторів резолюції – співголови групи підтримки України у конгресі Марсі Каптур (Огайо), Енді Гаріс (Мериленд), Майк Квілі (Іллінойс), Браян Фіцпатрик (Пенсильванія).

"Як співголови двопартійної української групи у Конгресі, ми раді представити цю двопартійну резолюцію, що підтверджує підтримку США українського народу та українського демократичного напрямку, вільного від російського злочинного впливу, - мовиться у заяві конгресменів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників США почала передання в Сенат справи про імпічмент Трампа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170385
 
   
 Топ коментарі
 
Це добре,що наші брати Американці вірять в Україну та плюють на педарасію!!!
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американцы понимают, что "Форт Украина" это сторожевая башня на границе Орды и цивилизованного мира, и поэтому Украину нужно поддерживать..
главное, что мы - украинцы, сами это понимали и ценили..
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Це добре,що наші брати Американці вірять в Україну та плюють на *********!!!
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а в фєдєрастії тим часом траур... До Конгресу США внесли резолюцію про двопартійну підтримку України - Цензор.НЕТ 3131
ну НІЧОГО не виходить у ж-ліліпука=пукіна з дестабілізацією ВСЕСВІТУ.. До Конгресу США внесли резолюцію про двопартійну підтримку України - Цензор.НЕТ 8073
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А шо, якби Вовка своїх на передок відправив ?
До Конгресу США внесли резолюцію про двопартійну підтримку України - Цензор.НЕТ 5991
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американцы понимают, что "Форт Украина" это сторожевая башня на границе Орды и цивилизованного мира, и поэтому Украину нужно поддерживать..
главное, что мы - украинцы, сами это понимали и ценили..
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Ну вот какие мы как нация? Да просто дерьмо, ибо до сих пор нету ни единого закона о лишении гражданства всех ватопитеков и предателей. Ничем Америка не может помочь стране с таким удурошным населением.
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Довго думав як постаратися принизити українців, нулівка проплачена? Для достовірності хоч би гугло-перекладач мов треба було освоїти.
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Мені не треба ніяких перекладачів. Вільно володію і англійскою теж. А що правда коле очі? Я бачила дійно велику націю в 13-14 і де це все поділося? Порошенко багато чого просто просрав ( принаймі реформи якшо і були деякі то більше вимучені ніж радикальні ), зараз взагалі не хочу і балакати. Нормальні люди зі сходу і центру просто виіджають ( за останніх не знаю , але здається захід виіхав ще раніше). У поважаючоі себе краіні повинні бути два пріоритетних напрямки - сильна економіка і національна єдність, зараз нема ні першого ні другого. Маемо в залишку повальну еміграцію
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В Сполучених Штатах не позбавляють громадянства за проросійські, промексиканськи, проканадськи погляди тощо. Щодо державної зради там теж чіткі критерії. Якщо ми будемо вішати всіх неблагонадійних, перша ж країна з якою через це ми матимемо проблему це США.
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Судя по твоим политическим приоритетам ты сам не понимаешь ))
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демократия украина це последняя надежда цивилизованного мира на умный и грамотный-непрофанский подход для реальногои мгновенного улучшения уровня жизни во всем свете
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Украине нужно помогать экономику сделать сильнее - это гарантия безопасности Украины и что ее РФ не захватит! США помогите мафию победить в Украине!
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Що може США зробити, якщо країною керують профани(С) і дебіли(С)? Це внутрішня проблема України.
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Це не внутрішня проблема України, оскільки саме Україна зараз є головним форпостом від нашестя азіатських орд орків у решту частину цивілізованої Європи.
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God bless America ❗️❣️ Но с другой стороны помогать стране где такое количество любителей лишнехромосомных соседей и просто больше половины с диагнозом 7 Б, мне кажется это утопия.
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США это луч света во тьме украинской политики.
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Коли я уявляю США як союзника перед очима постає ця світлина. Завдяки Джону Україна вистояла на початку агресії, а його колеги-яструби не дадуть занапастити руцьким міром наші землі.

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Старая пословица --: " Хочешь жить спокойно -- дружи с соседом соседа "
А з українськи - " Разом краще батька бити "
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Не мы на вас напали, а вы на нас. Поэтому - ПНХ к *****
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Покажи йому цю картину.

До Конгресу США внесли резолюцію про двопартійну підтримку України - Цензор.НЕТ 9564

Раздача продовольствия. 1892 г. Автор: И.К.Айвазовский.

Особенно впечатляет картина "Раздача продовольствия", где видим несущуюся русскую тройку, груженную продовольствием. А на ней крестьянин, гордо размахивающий американским флагом. Жители деревни в ответ машут платками и шапками, а некоторые, упав в придорожную пыль, молятся Богу и воздают хвалу Америке за помощь. Мы видим необычайную радость, восторг и нетерпение голодных людей.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060618/39201/
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Ценность Американского Конгресса в Том , что какие бы противоречия не возникали между 2 партиями на Первом Месте Прежде всего Америка. А не личный меркальтийный интерес. На зачедании Парламента Яйца не теребят и Проституток не Вызывают , а переписка обо Всем , только не Украина.
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Хай живе Америка! Може й ми витримаємо,поряд із загарбниками.
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И ЧАСТОКОЛ ИЗ ЯДЕРНЫХ РАКЕТ С РОССИЕЙ )))
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Внесли - это хорошо, теперь неплохо бы проголосовать.
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