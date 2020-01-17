 Росія продовжує шантаж України, застосовуючи заборонене "Мінськом" озброєння на Донбасі, - постпред при ОБСЄ Цимбалюк

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 січня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Регулярне використання забороненого "Мінськом" озброєння російськими маріонетками свідчить про подальші плани Кремля з підтримки насильства доти, допоки його політичні вимоги не будуть виконані Україною. Ця тактика шантажу застосовується протягом останніх шести років, незалежно від того, як сильно Україна виявляла свою готовність мирним політико-дипломатичним шляхом покласти край розпочатому Росією конфлікту", - заявив він.

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Цимбалюк зазначив, що попри зобов’язання на найвищому політичному рівні, досягнуті під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі, встановити всеосяжне та стале припинення вогню не вдається, наприкінці 2019 року та початку 2020 року обстріли тривали.

Український дипломат поінформував іноземні делегації, що з початку 2020 року лише протягом двох тижнів на Донбасі загинули троє українських воїнів, 18 зазнали поранень.

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"І оскільки порушення режиму припинення вогню триває, ми не бачимо готовності Росії та її незаконних збройних формувань на Донбасі до припинення насильства", - додав він.

Очільник місії України в ОБСЄ також ще раз наголосив на позиції уряду України, яка полягає в тому, що подальший прогрес у політичному врегулюванні "не може бути досягнутий, поки не буде створено необхідне безпекове середовище".