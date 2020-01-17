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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2352) Росія (14882) Донбас (12979) Цимбалюк Євген (3)

 Росія продовжує шантаж України, застосовуючи заборонене "Мінськом" озброєння на Донбасі, - постпред при ОБСЄ Цимбалюк

Росія продовжує використовувати свою тактику шантажу, підтримуючи насильство на Донбасі з метою примусу України до виконання поставлених Кремлем політичних вимог.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 січня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Регулярне використання забороненого "Мінськом" озброєння російськими маріонетками свідчить про подальші плани Кремля з підтримки насильства доти, допоки його політичні вимоги не будуть виконані Україною. Ця тактика шантажу застосовується протягом останніх шести років, незалежно від того, як сильно Україна виявляла свою готовність мирним політико-дипломатичним шляхом покласти край розпочатому Росією конфлікту", - заявив він.

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Цимбалюк зазначив, що попри зобов’язання на найвищому політичному рівні, досягнуті під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі, встановити всеосяжне та стале припинення вогню не вдається, наприкінці 2019 року та початку 2020 року обстріли тривали.

Український дипломат поінформував іноземні делегації, що з початку 2020 року лише протягом двох тижнів на Донбасі загинули троє українських воїнів, 18 зазнали поранень.

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"І оскільки порушення режиму припинення вогню триває, ми не бачимо готовності Росії та її незаконних збройних формувань на Донбасі до припинення насильства", - додав він.

Очільник місії України в ОБСЄ також ще раз наголосив на позиції уряду України, яка полягає в тому, що подальший прогрес у політичному врегулюванні "не може бути досягнутий, поки не буде створено необхідне безпекове середовище".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170384
 
 
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Ах, вот оно что! Обстреливая солдат в окопах, и "недобитків православних", как сказал поэт, - на линии соприкосновения, оказывается запугивают руководство Украины. - А, ну, как и вправду испугаются?
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А почему молчат нелохи, небарыги, немародеры, которым Шрек и Халк не ровня? Ссыкотно лягушатам против северного Дуремара.
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"Россия продолжает шантаж Украины, применяя запрещенное "Минском" вооружение на Донбассе, - постпред при ОБСЕ Цымбалюк" - надо чтобы Зеленский кроме поздравления ещё что-то приятное Путину сделал. Возможно тогда Россия прекратит шантаж Украины.
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Дупа ти і думаєш, що думаєш теж дупою! Який шантаж? Це що завгодно: АГРЕСІЯ, ВБИВСТВА, ТЕРРОРИЗМ, але не шантаж. Шантаж був, коли вони нам газ перекривали і щось вимагали взамін. Чи ви вже готові будь-яке вбивство виправдати шантажем, бо за нього строк менший?
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А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали", - заявив Владімір Путін, 4 березня 2014 року.
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если применяют запрещенное, то значит никакого перемирия подтягивайте свое и давайте адекватный ответ.
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