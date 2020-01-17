 Музей монументальної пропаганди створять у Каховці, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Сьогодні спільно з головою Українського інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем та головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим придумали як створити Музей монументальної пропаганди в Каховці на Херсонщині! Окрема подяка Олександру Ройтбурду (директору Одеського художнього музею. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Деталі Бородянський повідомить ближче до березня.

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