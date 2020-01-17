EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  2249  27
Все про:Каховка (14) музей (193) Ройтбурд (11) Бородянський Володимир (68) Міністерство культури, молоді та спорту (17) Дробович (15)

 Музей монументальної пропаганди створять у Каховці, - Бородянський

У м.Каховка Херсонської області створять Музей монументальної пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Сьогодні спільно з головою Українського інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем та головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим придумали як створити Музей монументальної пропаганди в Каховці на Херсонщині! Окрема подяка Олександру Ройтбурду (директору Одеського художнього музею. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Деталі Бородянський повідомить ближче до березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення

Музей монументальної пропаганди створять у Каховці, - Бородянський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170383
 
 
 Топ коментарі
 
Эстетика. Произведение искусства.
Хотя кое кому это недоступно, металлолом ценней.
 показати весь коментар
 
Ведь я уже указал. У некоторых иное понятие о прекрасном. Металлолом ближе.
 показати весь коментар
 
Правильно! Выделить музею землю, ныне занимаемую Тачанкой и сделать ее единственным экспонатом. И волки сыты, и овцы целки.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Правильно. Тачанку надо сохранить в виде музейного экспоната.
 показати весь коментар
 
 
Эстетика. Произведение искусства.
Хотя кое кому это недоступно, металлолом ценней.
 показати весь коментар
 
 
В этом лайне нет ничего от искусства, как и в произведении якутского скульптора Музей монументальної пропаганди створять у Каховці, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2230
 показати весь коментар
 
 
Ведь я уже указал. У некоторых иное понятие о прекрасном. Металлолом ближе.
 показати весь коментар
 
 
Бачив я музей совка в Кам"янці. Там зібрані всі совкові прибамбаси.
 показати весь коментар
 
 
Создают новую структуру ради кучи совкового дерьма Музей монументальной пропаганды создадут в Каховке, - Бородянский - Цензор.НЕТ 336 Деньги, видимо, некуда девать
 показати весь коментар
 
 
Эээээм....а зачем?И что там будет, изваяют десяток огромных истуканов, распилив на них кучу бюджетов?Деньги некуда девать?
 показати весь коментар
 
 
Правильно! Выделить музею землю, ныне занимаемую Тачанкой и сделать ее единственным экспонатом. И волки сыты, и овцы целки.
 показати весь коментар
 
 
И создать штатную структуру: от директора с зп 100000 грн до трех уборщиц с 7000 грн.
 показати весь коментар
 
 
А между ними два зама, фин директор, директор по развитию, бухгалтерия, три экскурсовода, охрана и т.д. Музей монументальної пропаганди створять у Каховці, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7783
 показати весь коментар
 
Как это делается можно видеть на сайте мемориала Голодомора в разделе вакансий, там уже целый институт потихоньку образуется, хотя и без них довольно большой отдел Института истории этим занят, плюс куча деятелей Института демографии, которые что то публикуют почти каждый день и всякий раз противоречащее ранее опубликованному.
 показати весь коментар
 
Не сравнивай трагедию Голодомора с причиной, его вызвавшей
 показати весь коментар
 
 
Нужно создать громадный по размерам памятный комплекс посвящённый кацапской лжи и пропаганде, увековечить в граните весь их п@zдёж, эффект будет как от ядерной бомбы и за одно хороший туристический объект
 показати весь коментар
 
 
Моня, а на "земле обетованной" есть комплекс посвящённый палестинской лжи и пропаганде? Или ви, таки хотите делать гешефт в Украине? Музей монументальної пропаганди створять у Каховці, - Бородянський - Цензор.НЕТ 4966
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
давно пора на хрещатике поставить памятник самокату
 показати весь коментар
 
І в Україні з'явиться своя "доліна істуканов", якщо туди звезуть всіх члєнінів... Остров Пасхі зі своїми кам'яними фігурами занервував і потягнувся за цигарками Музей монументальної пропаганди створять у Каховці, - Бородянський - Цензор.НЕТ 5358
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, в Німеччині є багато музеїв нацистської пропаганди? Чи це винахід нашої вітчизняної вати, яка так страшенно тужить за совком? Цей хлам треба було б під бульдозер пустити. В Україні діє закон про заборону нацистської і комуністичної символіки, га, пане Ройтбуд?
 показати весь коментар
 
 
Надо оставить тачанку, где она была, прямо в степи. Это произведение искусства. Можно назвать её тачанкой батьки Махно.
 показати весь коментар
 
А не було б краще,зробити Grande Premio Ukraina 🏎 Formula 1 в Каховці,а «Тачанку»залишити,як символ швидкості?Звичайно,спилявши будьоновку.Я розумію,що ми не нафтові магнати,але така структура буде більш захопливою для молоді,ніж музей пропаганди.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору