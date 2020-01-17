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Все про:ЗСУ (429) Ноздрачов (5) Військова служба правопорядку (5) Олексій Ноздрачов (1)

 Полковника Ноздрачова, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, понизили в посаді, - Військова служба правопорядку

У ході розслідування встановлено, що стороннього впливу на полковника Олексія Ноздрачова не було.

Про це повідомила Військова служба правопорядку (ВСП) у ЗСУ, інформуючи про результати службового розслідування стосовно начальника Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України полковника Олексія Ноздрачова, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України завершено службове розслідування щодо оприлюднення начальником Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України полковником Олексієм Ноздрачовим заяв, що виходять за межі його службових обов’язків. У ході розслідування військовослужбовець надав вичерпні пояснення та, зокрема, пройшов ретельну процедуру опитування з використанням поліграфа. Обставини та умови події також були всебічно вивчені фахівцями військової контррозвідки Служби безпеки України. Під час розслідування встановлено, що стороннього впливу на полковника Олексія Ноздрачова не було. Водночас офіцер грубо порушив вимоги нормативно-правових актів, що регламентують діяльність військових службових осіб", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовцям ЗСУ легше інтегруватися з російськими військовими і бойовиками, ніж із "праворадикалами", - полковник ЗСУ Ноздрачов. ВIДЕО

За результатами службового розслідування полковника Олексія Ноздрачова притягнуто до дисциплінарної відповідальності – пониження у посаді.

"Подальше проходження служби військовослужбовцем не буде пов’язане з керівництвом підрозділом цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України", - зазначили у ВСП.

Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".

Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".

Генштаб ЗСУ виступив із заявою про те, що твердження Ноздрачова не є офіційною позицією, а щодо нього розпочато судове розслідування.

Полковник Ноздрачов пояснив, що його позиція не відображає позицію ЗСУ, а сам він "готовий понести покарання".

Полковника Ноздрачова, який розповів про інтеграцію з військовими РФ, понизили в посаді, - Військова служба правопорядку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170381
 
   
 Топ коментарі
 
Вообще то это уголовная статья. Тем более во время войны. Это до 15 лет. Так что наказание, если его понизили а не повысили(у нас все может быть), просто смешное.
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И такие твари служат в Украинской Армии! Рассказавшего об "интеграции" с военными РФ полковника Ноздрачева понизили в должности, - Военная служба правопорядка - Цензор.НЕТ 5303
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Дёшево отделался, балбес. За такое можно было бы и турнуть из армии вообще.
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Вообще то это уголовная статья. Тем более во время войны. Это до 15 лет. Так что наказание, если его понизили а не повысили(у нас все может быть), просто смешное.
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Так у нас таких как Ноздрачев куда не глянь хватает 😏, особенно их хваленое - чтобы прекратить войну надо просто перестать стрелять или вы думаете армия , чем то отличается от общества , которое сейчас в Украине ? (((
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Так, Ви праві. Армія така ж різна, як і су пітьство. І якість військовослужбовців сильно знизилась, особливо за останні 7-8 місяців. Дуже багато залежних від алкоголю. Є випадки, коли гинуть на рюполігонах від алкогольного делірію. Вмотивовані офіцери і солдати в основному на передку. Туди алкогольної залежних стараються не допускати. Але то лише незначна частина армії. А є ще полігони, глибокий тил, різні служби забезпечення... Мотивація втрачена з приходом нового президента, який армію не те, що не розуміє, а цюй тихо ненавидить, оскільки саме вона тохть на заваді його мирним (капітулянтським) планам. А патріотам, які готові захищати Україну, потрібно теж годувати сім'ї. Тому з однієї сторони таких Ноздрачовиз потрібно гнати у шию, а з іншої сторони їх надто багато і замінити нема ким, бо багато фахівців, отримавши по факту зниження статусу військової людини і припинення активної оборони просто полишили ряди збройних сил. Така от правда.
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Теперь оно еще больше будет ляпать в кругу "однодумців"..от злости..
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Ты что думаешь, он бы плакал? В генеральном штабе спенсов больше половины, ему насрать, он, возможно, уже увольняется. В этом и проблема, как раз, что совковых стариков много, ещё больше с мобилизацией из нафталина подаставали и по штабам распихали, теперь их из армии только ногами вперёд вынесут
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представляю его дальнейшую карьеру в армии периода Устинова..
а в период Василевского-Жукова с этим 3,14даром вообще печалька могла произойти..
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ну а при царе-батюшке его просто честно убили бы на дуэли свои же сослуживцы..
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Нету Устиновых, Жуковых и прочих царей, нет солдат-рабов и преданных, как собаки, командиров, есть люди с доступом к информации, правами, "важными" мнениями и комитетами солдатских матерей. А еще у нас официально нет войны, нет и военных преступлений, кому спасибо надо сказать? Этому человеку безопасней сдриснуть, сдаться или продаться, чем рубашку на груди рвать за мифический почет. Настоящих сепаров по телеку с утра до ночи крутят, а патриотов по тюрьмам садят, убивают, пытают, и никакого уважения, даже от соотечественников в восточных и южных областях. То, что произошло в его тупой башке - неправильно, но закономерно. Нельзя одновременно кричать на противника "ВОРОГ!!!", и в то же время лизать ему жопу, нельзя прикидываться слепыми возле дворцов чиновников, когда такие полковники по общагам с семьями живут, нельзя призывать к патриотизму и самопожертвованию, использовать высшие чувства человека, и в то же время требовать от подчиненных низшего поведения, официоза и собачьего подчинения. Есть либо постоянная армия с твердым единоначальным подчинением, полным обеспечением и удовлетворением честолюбия военнослужащих, либо то, що маємо.
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Он теперь что полюбит Украину ?или будет искать пути нагадить ей??
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Это, типа , как-бы Мюллер, узнав что Штирлиц - Исаев, сделал его из "штандартенфюрера" "оберштурмбанфюрером"?
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И такие твари служат в Украинской Армии! Рассказавшего об "интеграции" с военными РФ полковника Ноздрачева понизили в должности, - Военная служба правопорядка - Цензор.НЕТ 5303
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Цей ще нічого, чесна людина. Майже. Є на багато гірші. Хтось відповів за те що кулемети заправляли дорогогими снайперськими набоями чи знищував склади? Всі вони і досі "служат России" за українські гроші.
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Якби не добровольці то твій мужік із задоволенням злив би Україну *****.
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Включить цього сєпара в партію обмінного матеріалу для наступного обміну на наших полонених. Або хоч адресу його домашню опублікуйте.
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В ********* этого кондома-полковника уже б на 15 лет осудили. А у зебилов ******** - не враг, а рынок сбыта "сватов"
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і соєвого ліцитину
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То ти мабуть про російськомовного хохла написав. Бо москаль - набагато гірше, це зло, тварина без совісті і честі, вбивця, мародер, гвалтівник.
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Він потенційний зрадник. Навіщо його в армії лишати взагалі...
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Може на живця хочуть ще когось упіймати. Звичайно, йому як українському військовому грош ціна в базарний день.
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согласен! етого дебила надо гнать из ВСУ сраной метлой!
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Такими сруеСеСівцями начинений наш ГШ і ніхто цю наволоч не чистить.На керівні посади треба наймати амерських та канадських генералів на пенсії українського походження.
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"постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было"- він ватник по народженню. І взагалі, як можна чинити політичні переслідування? Не на Майданіж він бунтував і не вбивав же #мышебратья.
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Такие падлы служат, потому что истинные патриоты только в комментах ******* горазды, их в военкомат или военный институт не загонишь, они не лохи, народу служить. Истинные патриоты поуезжали по Польшам и Чехиям, им некогда патриотизмом дома заниматься
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От через таких гімнюків, як цей "полковник", люди з армії утікають і служити не хочуть.
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В нормальній країні, за подібні висловлювання, зробили-б, за принципом: "Дурний язик відривають разом з головою...". На передову його, і хай там свої "думки", висловлює... Якщо "мишебрат" не "завалить, то ВСУ-шники приб"ють...
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Такий цінний кадр,що неможливо з армії викинути ? На яке тепленьке містечко прилаштували ?
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да ладно раздувать.
дядя неточно выразился, он же не цицерон.
Лучше бы так с воровством да кумовством, дедовщиной и пьянством боролись.
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за військового стану його б просто розстріляли як зрадника.. але то не з нашим щастям
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Дохрюкався служівий ) Зараз мир дружба брАДство з кацапською ордою не гламурно зовсім .
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" Понизили" как бы,чтобы общество не волновалось,а В ЗВАНИИ ПОНИЗИТЬ ЗАБЫЛИ как то,ну чтобы самим если что не попасть. Выгнать из армии нужно было показательно
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" Понизили" как бы,чтобы общество не волновалось,а В ЗВАНИИ ПОНИЗИТЬ ЗАБЫЛИ как то,ну чтобы самим если что не попасть. Выгнать из армии нужно было показательно
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Що за такі слова могло бути в нормальних країнах ? розжалувати до рядового і під трибунал.
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Сепаратиста який розповів про "інтеграції" з військовими - фашистами окупантами з ворожої РФ полковника Юду Ноздрачева понизили в посаді, - Військова служба правопорядку, але тимчасово і пообіцяли підвищити у званні. Так як він також знаходиться в продажній прокремлівській зграї при антиукраїнській владі проклятих ЗЕбілів - капітулянтів.
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Понизили в должности - писец какое страшное наказание.. а главное что все офицеры которые еще нормальные остались это все проглотили и утерлись((
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гнать из армии ссаными тряпками, это потенциальный предатель, который и за деньги, да и за просто так предаст Родину и изменит присяге не задумываясь...
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Залишили ворога у складі ЗСУ,щоб й надалі гадив Україні. Браво.
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"постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было"
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Бред фсбшной агентуры дальше не читаю
Их надо просто отстреливать
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По моему его вообще нах надо уволить. У него с головой не все в порядке.
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Це вже за межами будь якого розуміння , тут просто навіть не прихована зрада .
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****.сь, колаборанта понизили в посаді у ЗСУ. А потім будете дивуватися - "як це кацапи так точно по нашим колонам х.ярять, звідки вони знають маршрути їхнього руху?" Бл.ть, зелена плєсєнь керує і в армії.
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Це не абсурд, як може здатися з першого погляду, це цілеспрямований підрив зєлюками довіри українців до їхньої армії в рамках повзучого продажу України Московії. Пропаганда колаборації з рашистськими агресорами з боку провідного спеціаліста МО, це Зрада Батьківщини, хоча цьому кацяпові Україна так і не стала Батьківщиною. І от за такий підбір кадрів, а тим більше за відмазування зрадника військовою контррозвідкою за формулою "зовнішних впливів не виявлено", треба розжалувати до рядових і його командирів, і перевіряючих. Навіть якщо "зовнішних впливів не виявлено", а високопосадовець МО виявився латентним рашистом та ментальним моковитом і зацвірінькав передчасно, сподіваючись зробити кар'єру, самостійно вловивши тенденцію здачі зєлюками України москвогебнявим, все одно він Зрадник і мав би йти під Трибунал. А якби у нас були справжні праворадікали, а не бутафорські "національні жінки" Авакова, то погань Ноздрачьов добу б перед цим мав би провисіти на Стовбі Ганьби і Зневаги, який мав бути на Майдані.
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Чувак по своим мыслям предатель и он ещё служит?
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Замість розстрілу! Як зветься,ця країна Полковника Ноздрачова, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, понизили в посаді, - Військова служба правопорядку - Цензор.НЕТ 6249
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Теперь он будет интегрироваться на низшей должности.
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