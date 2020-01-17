 Вибори в ОРДЛО мають відбутися лише після виведення російських військ, - глава місії США при ОБСЄ Гілмор

Про це заявив глава місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 16 січня, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"США закликають до відновлення контролю Україною над своїм міжнародним кордоном з Росією. Вільні та чесні вибори мають відбуватися під українським контролем та в безпечному середовищі, з виведенням з території України очолюваних Росією сил та незаконних збройних формувань", - заявив він.
Американський дипломат зазначив, що натомість спостерігачі СММ ОБСЄ фіксують "необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів та військових машин, які на щоденній основі прибувають з Росії на територію, що контролюється Росією на сході України".
"Цей неконтрольований потік людей і техніки є прямим викликом зусиллям щодо підготовки до вільних і чесних місцевих виборів на Донбасі", - наголосив він.
Джеймс Гілмор закликав Росію дотримуватися принципів Гельсінського заключного акта та Мінських домовленостей, "і відповісти взаємністю на добросовісність, проявлену адміністрацією президента Зеленського".
"Для припинення цього конфлікту у 2020 році, обидві сторони мають бути повністю віддані досягненню стійкого та постійного припинення вогню, що базується на виведенні російських сил та військової техніки із суверенної української території", - заявив американський посол.
Судя по всему, Пу уже точно убедился, что Зе будет слушать США и не будет выполнять Минск, так что в ЛДНР усилили раздачу местных и российских паспортов, подняли минимальную пенсию выше украинской и обещают ее довести за 2 года до уровня Ростовской области, т.е. РФ готовится к тому, что ОРДЛО будет под их контролем и попечением бесконечно долго.
30 лет , с каких соображений?
Пока не научатся выбирать Барыг и Клоунов.
"Предоставьте ваши доказательства присутствия войск России в Украине!!!".
которые займет вермахт, так что результат нетрудно было предугадать.
Никто не пожелал помочь Чехословакии.