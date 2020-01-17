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 Політика України
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Все про:вибори (4169) ОБСЄ (2352) США (5946) Донбас (12979) Гілмор Джеймс (1)

 Вибори в ОРДЛО мають відбутися лише після виведення російських військ, - глава місії США при ОБСЄ Гілмор

Вибори на території ОРДЛО мають відбутися під українським контролем, у безпечній обстановці і після відновлення Україною контролю над кордоном і виведення з її території російських збройних формувань.

Про це заявив глава місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 16 січня, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США закликають до відновлення контролю Україною над своїм міжнародним кордоном з Росією. Вільні та чесні вибори мають відбуватися під українським контролем та в безпечному середовищі, з виведенням з території України очолюваних Росією сил та незаконних збройних формувань", - заявив він.

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Американський дипломат зазначив, що натомість спостерігачі СММ ОБСЄ фіксують "необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів та військових машин, які на щоденній основі прибувають з Росії на територію, що контролюється Росією на сході України".

"Цей неконтрольований потік людей і техніки є прямим викликом зусиллям щодо підготовки до вільних і чесних місцевих виборів на Донбасі", - наголосив він.

Джеймс Гілмор закликав Росію дотримуватися принципів Гельсінського заключного акта та Мінських домовленостей, "і відповісти взаємністю на добросовісність, проявлену адміністрацією президента Зеленського".

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"Для припинення цього конфлікту у 2020 році, обидві сторони мають бути повністю віддані досягненню стійкого та постійного припинення вогню, що базується на виведенні російських сил та військової техніки із суверенної української території", - заявив американський посол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170379
 
 
 Топ коментарі
 
Ніяких виборів проводити не можна на окупованих землях москалями поки сруеСеСеський сморід з голів не вивітриться.
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Ну хоч амери це розуміють, бо Оманський Нелох з дурного розуму ще і почне проводити вибори в тому бібізяннику.
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Боюся, Зеленський, Єрмак і Портнов з ним не погодяться.
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Ніяких виборів проводити не можна на окупованих землях москалями поки сруеСеСеський сморід з голів не вивітриться.
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У думбасів він в крові. Вони і здохнуть з ним, мріючи про калбасу по 2-20.
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Та НИКАКИХ выборов там вообще не должно проходить до полной зачистки ватных мозгов а Пэтя за минский договорняк давно должен в зоне парашу нюхать !!!
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Ну хоч амери це розуміють, бо Оманський Нелох з дурного розуму ще і почне проводити вибори в тому бібізяннику.
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Боюся, Зеленський, Єрмак і Портнов з ним не погодяться.
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Если бы не американцы, то наш ,,гений современности,, вкупе с макароном и фрау уже бы и выборы сделали, и поголовную амнистию, и конституцию изнасиловали
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Стало быть, по Гилмору Минск выполнять не нужно и все нормандские потуги дело пустое.
Судя по всему, Пу уже точно убедился, что Зе будет слушать США и не будет выполнять Минск, так что в ЛДНР усилили раздачу местных и российских паспортов, подняли минимальную пенсию выше украинской и обещают ее довести за 2 года до уровня Ростовской области, т.е. РФ готовится к тому, что ОРДЛО будет под их контролем и попечением бесконечно долго.
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а что ты предлагаешь , провести выборы сейчас посадить разных там плотницких и моторыл в ВР и правительство , амнистировать террористов и поставить их на довольствие ВСУ и МВД?
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Это Петя уже давно предложил и подписал.
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Там, как и в Крыму после деоккупации не могут проводиться выборы до ликвидации последствий этнических чисток, устроенных военными преступниками путиным и сурковым руками росийських бандитов.
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Американці розуміють, що рогатих треба опускати,та не давати клятим дихати!!
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Минские соглашения предусматривают вьівод "иностранньіх вооруженньіх формирований и вооружений " из ОРДЛО. Для РФ єто невозможная задача , 2020г покажет , что именно Кремль не собирается вьіполнять Минск.
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Выборы в ОРДЛО должны проходить только через тридцать лет после вывода оттуда российских войск.
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Кто и как сможет проверить, что российских войск в ОРДЛО больше нет? За 30 лет новое поколения, выросшее там, просто не будут воспринимать Украину как государство.
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Дятел, речь идёт о свободных выборах которые надо проводить не раньше чем через тридцать лет пока не вырастет новое поколение,мне отравленное русским миром, всё это время управление совершается военогражданской администрацией.
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Да хоть через 30 дней , єто не играет никакой роли после вьівода российских войск и вооружений. Формула "сначала безопасность - потом вьіборьі" убивает расчетьі Кремля.
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Это играет роль, никаких выборов пока не будет проведена десепаратизация региона,та это не раньше чем через тридцать лет, когда сменится поколение.
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Вот и Кремль так пугает , украинскими "фошиздами". Ведутся только дураки.
30 лет , с каких соображений?
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Выборы нельзя проводить!
Пока не научатся выбирать Барыг и Клоунов.
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Если бы не США, я бы думал что меня окружают одни сумасшедшие.
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Где выборы? какие выборы? На третей части от двух областей? На карту смотрели, выбиральщики? Жили без довбасян - проживем и дальше. Обьявляйте эти клочки оккупированными Мокшанией. И идут они в пень.
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Эти слова первым должен был сказать не представитель США, а наш комик Зеленский. Четко и ясно сказать, как это делал П.А.Порошенко.
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Ну теперь мудрая и последовательная Моника Зеленски должна гордо ответить США:
"Предоставьте ваши доказательства присутствия войск России в Украине!!!".
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Мюнхен1938г.Плебисцит предполагалось провести в районах Судет,
которые займет вермахт, так что результат нетрудно было предугадать.
Никто не пожелал помочь Чехословакии.
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Дожилися. Нам США кажуть, що вибори проводи не можна, а наш всезнающий і наймудріший із наймудріших все робить для того, щоб ці вибори провести. Вони міняють закони, вносять зміни до Конституції. Бо, що вони без них?
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Хіба вони там є? Оманський з єрмаком і сівохою стверджують, що там немає ніяких запоребрикових військ, лише повстанці. Хіба не з ними проводять "розведення"? За версією узеленських, у нас "громадянський конфлікт"
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Най за все мені подобається сама назва - ОРДЛО. Це на кшталт - БИДЛО.
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