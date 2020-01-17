 Вибори в ОРДЛО мають відбутися лише після виведення російських військ, - глава місії США при ОБСЄ Гілмор

Про це заявив глава місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 16 січня, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США закликають до відновлення контролю Україною над своїм міжнародним кордоном з Росією. Вільні та чесні вибори мають відбуватися під українським контролем та в безпечному середовищі, з виведенням з території України очолюваних Росією сил та незаконних збройних формувань", - заявив він.

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Американський дипломат зазначив, що натомість спостерігачі СММ ОБСЄ фіксують "необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів та військових машин, які на щоденній основі прибувають з Росії на територію, що контролюється Росією на сході України".

"Цей неконтрольований потік людей і техніки є прямим викликом зусиллям щодо підготовки до вільних і чесних місцевих виборів на Донбасі", - наголосив він.

Джеймс Гілмор закликав Росію дотримуватися принципів Гельсінського заключного акта та Мінських домовленостей, "і відповісти взаємністю на добросовісність, проявлену адміністрацією президента Зеленського".

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"Для припинення цього конфлікту у 2020 році, обидві сторони мають бути повністю віддані досягненню стійкого та постійного припинення вогню, що базується на виведенні російських сил та військової техніки із суверенної української території", - заявив американський посол.