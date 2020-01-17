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 Один український воїн загинув. За добу - 12 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС

16 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, була присутня снайперська активність.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 17 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Дев'ять обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поруч з населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету - 10 мін; неподалік Миронівського – зі станкового протитанкового гранатомета – 7 пострілів; поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета – 3 постріли та великокаліберного кулемета; у районі населеного пункту Новозванівка – зі снайперської гвинтівки; двічі поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм - 8 снарядів та 122 мм – 10 снарядів, міномету калібру 120 мм – 9 мін та 82-мм міномету – 15 мін, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Зайцевого – з автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Учора, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Від початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.

Один український воїн загинув. За добу - 12 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС 01

Один український воїн загинув. За добу - 12 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170378
 
 
 Топ коментарі
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеулі клята масковія!!!! ненавиджу рогатих!!!!
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Ми прекрасно пам'ятаємо, як майже рік тому чинний президент постійно розповідав про те, що попередня влада "заробляє на війні". Він розповідав, що війна йде тільки потому, що Президентом є Петро Порошенко, якому "вигідна" війна. Ок. Пройшло понад 8 місяців з того моменту, як Зеленський отримав свою посаду. І що ми бачимо? Не дивлячись на те, що Зеленський та Хомчак забороняють активно діяти та відповідати окупантам, всупереч те, що Зеленський та Хомчак старанно знищують ЗСУ, здають нашу землю окупантам - все одно "чомусь" війна нікуди не зникає і росіяни продовжують вбивати українців. Так хто тоді весь цей час заробляє на війні? Цікаве питання...
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Если уж дальше проводить аналогии, если бандеровцы были союзниками фашистов, то теперь будут союзниками рашистов.
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Вони воювали проти загарбників, тобто проти фашистів і рашистів.
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А хіба рашисти не є фашистами? Вони і є російсько-фашистські окупанти з ідеєю всесвітньої імперії.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеулі клята масковія!!!! ненавиджу рогатих!!!!
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Ми прекрасно пам'ятаємо, як майже рік тому чинний президент постійно розповідав про те, що попередня влада "заробляє на війні". Він розповідав, що війна йде тільки потому, що Президентом є Петро Порошенко, якому "вигідна" війна. Ок. Пройшло понад 8 місяців з того моменту, як Зеленський отримав свою посаду. І що ми бачимо? Не дивлячись на те, що Зеленський та Хомчак забороняють активно діяти та відповідати окупантам, всупереч те, що Зеленський та Хомчак старанно знищують ЗСУ, здають нашу землю окупантам - все одно "чомусь" війна нікуди не зникає і росіяни продовжують вбивати українців. Так хто тоді весь цей час заробляє на війні? Цікаве питання...
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Дивлюсь і слухаю, паралельно, на іншій вкладці, "Наказ: вогонь не відкривать!", скриплю зубами і тихцем матюкаюсь(жінка матюків не любить)... Те ж саме... От тільки тоді обстановка була інша - тоді керівник держави не лизав сраку ворогу...
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та контроль і ініціатива були на нашому боці...а зараз тількі констатуємо
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Нет слов........
Вечная и светлая память погибшему....... Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
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«Когда в районе Золотого лишь собирались отводить ЗСУ, я объяснял, что чем дальше уберут наши войска, тем крупнее калибр будет работать со стороны противника.
Вчера российские оккупанты вышли на уровень 122 и 152 калибра. Не считая 82 и 120 мин.
Имеем одного погибшего и двух раненых.
Вы сделали это вместе: отвели наши войска, ничем не прикрыли наших бойцов, наобещали вернуть ЗСУ на ранее удерживаемые позиции в случае обострения, но просто соврали.
Кровь ребят навечно останется на ваших брехливых губах. Улыбнитесь, вы обгадились»
© Тим Златкин

Один український воїн загинув. За добу - 12 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 8301
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Маму пусть свою поселит на линии отвода,и " маму любит скорость" с сивохиной семьей, а потом о мире чухает
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Раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй.

Один український воїн загинув. За добу - 12 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 9691
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Зеленский! Когда же ты остановишь войну?
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Обиднее всего, что убийства наших бойцов проходят для кацапов безнаказанно. А были бы симметричные ответы -- глядишь, и подействовало бы.
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Армии нужно производить робототехнику и ей воевать дистанционно! в дотах должны не люди стрелять сидеть, а нужно устанавливать модули и ими вести стрельбу!
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Эта война не закончиться никогда и жертвы будут постоянно! Единственный способ ее закончить - это создать Армию сильную и захватить Донбасс быстрой атакой. Медленно атаковать - это тактика никчемная! Атаковать нужно, как лавина с горы! Нужно создавать в любом случае большую Армию ибо без сильной Армии государство не сможет себя защищать! В 1991 году было в ВСУ 1 миллион человек. Нужно создавать такую же Армию! Ей Донбасс можно освободить за 2-3 дня! Враги просто будут бежать ибо против такой Армии ничего не смогут сделать, кроме, как сдаться или сдохнуть! Нужно создавать мощную Армию и заканчивать уже эту войну победой!
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нет слов...
**

Сегодня снова кровь лилась на снег
И даже на морозе снег подтаял.
А я все больше ненавижу тех,
Кто в нас свое оружие направил.

Я ненавижу тех, кто на войне
Свои приумножает капиталы.
Мне так досадно, что в моей стране,
Руководят жлобы, лжецы, кидалы.

Героев души в Вечность отошли,
Забрав с собой от многих нас частичку.
Мы в скорби свечи памяти зажгли...
Боясь, чтоб это не вошло в привычку.

Автор: Прапорщик 95-ки Виктор Залевский
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От %лядське ЗЕЧМО, москалі майже кожного дня вбивають і калічать наших захисників, а воно в якомусь чуркістані з емісарами ***** перетирає вигідні для себе умови капітуляції. І п.х. що літак збили навмисне і втрати щодня. Читаю що майже всі хто загинув від рук росіянських снайперів отримали кулю в голову чи обличчя коли вели спостереження. То що вже на 6 р війни не мож наштампувати примітивних труб-перископів (Державне підприємство Ізюмський приладобудівний завод http://www.ipz.com.ua/) чи китайських закупити.
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