 Євросоюз в ОБСЄ закликав продовжити зусилля зі звільнення всіх затриманих РФ українських громадян, включно з кримськими татарами

Про це йдеться у заяві ЄС про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму, оприлюдненій у четвер, 16 січня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми високо цінуємо роль Тристоронньої контактної групи у сприянні взаємному звільненню утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня. У результаті 76 громадян України були звільнені з полону в непідконтрольних уряду районах. Це був довгоочікуваний крок у правильному напрямку. Однак зусилля щодо звільнення всіх затриманих під фальшивим чи надуманим приводом, включно з кримськими татарами, мають тривати", - наголошується в заяві.
В ЄС також закликали сторони конфлікту на Донбасі добросовісно виконати зобов’язання, зокрема ті, які були взяті під час нормандського саміту 9 грудня.
"Стійке політичне врегулювання цього конфлікту є головним пріоритетом для ЄС. Таке врегулювання має забезпечити відновлення поваги до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Повна імплементація Мінських домовленостей є першочерговою у цьому плані, як безумовне дотримання режиму припинення вогню, а також забезпечення повного, безпечного, безумовного та безперешкодного доступу для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по всій території України", - наголошується в заяві ЄС.
до якоґо ти особисто нікоґо відношення не маешь - ти ту до чеґо?
ну ґніе під кацапнею і це все?
шо бы гардится, шо под етой дыркой есть гас
на ці ґроші знаряжаються кацапсько-шахтарьскі снайперські пари,
на ці гроші йшли і будуть йти кацапцькі гумноконвої... - на ці гроші вбивають украінців..
може мені вас, кацапсін, спросити на допомоґу якусь?
и если мне кто скажет, шо ето не так? - я назову его придурком.
далеко не все производства работают на кацапсинском газе, ты забыл про саудов, или не знал?
ты забыл, шо США на сегодня первые по добычи газа и нефти, даже не откупоривая аляскинских сважен?
или не знал?
ни со стороны Европы и ни в коем случае со стороны Украины.
но сегодня зеленые в Украине - кацапсинам нравится...
двинь уже шо то... - нет? - параграфы пили кому другому...
ну и как бубе править в таких невыносимых условиях?