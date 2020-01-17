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Все про:ОБСЄ (2352) Євросоюз (2739) політв'язні (1109) кримські татари (1494)

 Євросоюз в ОБСЄ закликав продовжити зусилля зі звільнення всіх затриманих РФ українських громадян, включно з кримськими татарами

Євросоюз закликає до продовження зусиль зі звільнення всіх незаконно затриманих Росією українських громадян, включно з кримськими татарами.

Про це йдеться у заяві ЄС про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму, оприлюдненій у четвер, 16 січня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми високо цінуємо роль Тристоронньої контактної групи у сприянні взаємному звільненню утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня. У результаті 76 громадян України були звільнені з полону в непідконтрольних уряду районах. Це був довгоочікуваний крок у правильному напрямку. Однак зусилля щодо звільнення всіх затриманих під фальшивим чи надуманим приводом, включно з кримськими татарами, мають тривати", - наголошується в заяві.

Також читайте: Кримських політв'язнів буде внесено до наступного етапу звільнення, - представництво президента в АР Крим

В ЄС також закликали сторони конфлікту на Донбасі добросовісно виконати зобов’язання, зокрема ті, які були взяті під час нормандського саміту 9 грудня.

"Стійке політичне врегулювання цього конфлікту є головним пріоритетом для ЄС. Таке врегулювання має забезпечити відновлення поваги до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Повна імплементація Мінських домовленостей є першочерговою у цьому плані, як безумовне дотримання режиму припинення вогню, а також забезпечення повного, безпечного, безумовного та безперешкодного доступу для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по всій території України", - наголошується в заяві ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - найбільша загроза для ЄС, - резолюція Європарламенту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170377
 
 
 Топ коментарі
 
І при цьому ЄС дає гроші росії, щоб вона легко порушувала права людини.
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Кримських татар ху#ло не відпустить. Для нього це принципово. У бідолах взагалі шансів нема.
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Ес призвав? обсе - зрозуміло... - тут можна покурить...
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Кримських татар ху#ло не відпустить. Для нього це принципово. У бідолах взагалі шансів нема.
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І при цьому ЄС дає гроші росії, щоб вона легко порушувала права людини.
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ЧТо значит дает??? Просто так??
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Так добывайте много газа и предложите такую же или более хорошую цену европейцам. И они с радостью будут давать деньги вам, а не им. Или вы хотите чтоб европейцы мерзли за Украину??? Вы сами не желаете всей семьей померзнуть или поголодать ради Сомали или Конго??
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та занюхайся вже своім ґасом, кацапе,
до якоґо ти особисто нікоґо відношення не маешь - ти ту до чеґо?
ну ґніе під кацапнею і це все?
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А какое ты имеешь отношение к деньгам и газу. чтоб требовать от Европы не покупать газ??
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но я и не засраный кацап, шо в дырку в земле ходит,
шо бы гардится, шо под етой дыркой есть гас
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У кацапов есть много других поводов для гордости, в отличии от тебя.
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на ці ґроші купуються, ремонтуються кацапсінські танки,
на ці ґроші знаряжаються кацапсько-шахтарьскі снайперські пари,
на ці гроші йшли і будуть йти кацапцькі гумноконвої... - на ці гроші вбивають украінців..
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Прежде всего эти деньги это оплата за поставленный газ.Если вы не в курсе, то Украина покупает топливо у РФ, ТВЭЛЫ . У вас личный автомобиль есть или у ваших знакомых?? Так вот с вероятностью 90% вы и/или они заправляют свои авто топливом из российской нефти или газом поставленным из РФ. Начните с себя и откажитесь от транспорта, потом требуйте от других.
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ахтомобіля нема, от чоґо нема тоґо нема..
може мені вас, кацапсін, спросити на допомоґу якусь? Евросоюз в ОБСЕ призвал продолжить усилия по освобождению всех задержанных РФ украинских граждан, включая крымских татар - Цензор.НЕТ 972
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и да - деньги за кацапский гас в европию кацапия использует на убивать украинцев.
и если мне кто скажет, шо ето не так? - я назову его придурком.
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Деньги за дизтопливо,ТВЭЛы, бензин(через Беларусь) в Украину РФ использует на убивать украинцев, зачем украинцы дают деньги РФ?? Вы придурки??
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стоп, маня-перелогин...
далеко не все производства работают на кацапсинском газе, ты забыл про саудов, или не знал?
ты забыл, шо США на сегодня первые по добычи газа и нефти, даже не откупоривая аляскинских сважен?
или не знал?
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Так чего вы не закупаете бензин, ДТ, газ и т.д. у США и саудитов???Начните с себя и потом начинайте требовать от других.
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ваш кацапский гас закупает Европа и моника... - я бы етого не делал.
ни со стороны Европы и ни в коем случае со стороны Украины.
но сегодня зеленые в Украине - кацапсинам нравится...
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При Порошенко тоже закупали и газ и ТВЭлы и все , что и сейчас. Но на рыз ты против закупок - прекрати потреблять. Не езди общественом транспорте, выключи ТВ, холодильник и вообще всю электрику. Будет много таких как ты потребность в энергии в Украине сократится, будут меньше покупать, а может и совсем откажутся от российских ТВЭЛов.Перестань кушать для начала хлебушек, чтоб фермеры не использовали российске ДТ для техники для засева, уборки урожая. Начни с себя, покажи пример.
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не утомляй, кацык - начинаешь надоедать...
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Ты еще тут?? Я думал что ты ,как истинный патриот, уже начал отказываться от потребления ресурсов агрессора. Покажи пример Европе, покажи пример Украине! Прикрути! Отруби! И жди газа и нефти из США)
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Ты ничего не обломал, это было понятно, что кроме как рассказывать что покупать или не покупать другим ты не умеешь. Сам-то ты оказался сыклом отказаться))
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Но на етот рыз как и в тот рыз всегда был и буду против любого цемкания с вами кацапами...
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Руби трубу, агрессор через вашу ГТС деньги зарабатывает, а потом тратит заработанное на пули и снаряды! Прекрати финансировать агрессора! Ломай трубу!Тем более ее построили при клятом совке! Поводов куча, когда приступишь??
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меньше слов больше смысла умеешь?
двинь уже шо то... - нет? - параграфы пили кому другому...
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Так ты еще и настолько глуп, что 4 неполных строчки для тебя много)))
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рот не закроешь применю климатическое оружие.. Евросоюз в ОБСЕ призвал продолжить усилия по освобождению всех задержанных РФ украинских граждан, включая крымских татар - Цензор.НЕТ 8310
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Крым чей ? просто ответь, признаешь ли ты то, что Крым аннексировала рф и он является частью Украины
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Ес призвав? обсе - зрозуміло... - тут можна покурить...
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так и не понял, кого они призвали(( этому лицемерному миру бог уже не помогает.
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Сподіваюся, що заклик ОБСЄ!!!! (не України) стосується і президента Зєлєнского, який вважає, що звільнив усіх.
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буба сам по себе редкий придурок, а тут еще етот долбаный папа саня так не вовремя со своим кацапским выхлопом обернулся..
ну и как бубе править в таких невыносимых условиях?
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Такими темпами по обміну заручниками з обов'язковим відступом ми дійдемо до Берліна.
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Євросоюз в ОБСЄ підтримуючи Україну закликає продовжити зусилля зі звільнення всіх затриманих у РФ українських громадян, включаючи кримських татар .... Всіх, це просто неріально, адже прокляті кремлівські фашисти кривавого маніяка )(уйла вони спокійно можуть і будуть в десятки разів більше затримувати українців - ніж зараз їх звільняють з обміну. ​​Так як велика кількість продажних хохлів- малоросів любителів руцько- ординського миру продовжують несамовито мантулити у ворожій ********* зміцнюючи її своєю тяжкою працею, і в таких згубних місцях де навіть гидкі козломорді москалі - кацапи працювати навідріз відмовляються. Також чимало хохлів -яничар - люб'язно відпочиває в тимчасово окупованому Криму, залишаючи там некволі бабки в основному накрадені в Україні зміцнюючи тур-бізнес у ворожій нам ********* паРаші .. Ось і затримують скільки треба для обміну і навіть більше криваві кати ФСБ цих продажних хохлів - недокацапів. Може Україні не варто звільняти їх всіх підряд і навіть таких продажних Юд співвітчізніків -яничар, нехай вони і далі там в проклятої паРаші до здоху відпочивають або каторожно вколюють на неї.
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