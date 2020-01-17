EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  389  10
Матеріали за темою:
Все про:Іран (432) Офіс генерального прокурора (32)

 Україна звернулася до 6 країн щодо створення спільної слідчої групи з розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів 6 країн щодо створення спільної слідчої групи для розслідування катастрофи рейсу PS 0752 в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"У четвер, 16 січня 2020 року, Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Ірану з проханням розглянути можливість участі представників їхніх компетентних органів у спільній слідчій групі в межах кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Країни, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі, розробили положення про подальшу взаємодію з Іраном

Зазначається, що це прохання було надіслано з урахуванням домовленостей, досягнутих 16 січня 2020 року в Лондоні під час зустрічі Міністрів закордонних справ держав, чиї громадяни загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170376
 
 
 Топ коментарі
 
ПОВТОРНО??? Капец... зешоблу вообще никто и нигде теперь ни во что не ставит
 показати весь коментар
 
Україна хоче створити міжнародну слідчу групу, де вона не матиме право голосу. Мабуть це зеперемога.
 показати весь коментар
 
весна прийде служити будемо, - новый девиз зеленых 18-летних пацанов
(С)
@missy_porto
🤔
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Україна хоче створити міжнародну слідчу групу, де вона не матиме право голосу. Мабуть це зеперемога.
 показати весь коментар
 
 
Ідея правільна.
Це - калька з слідчої МН-17 (за виключенням бандита-раши)

але ЗЕбенька це не Порох - звертаються вже другий раз, а відповіді, я певен, не буде.
Ганьба, та й годі Украина обратилась к 6 странам о создании совместной следственной группы по расследованию гибели самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 4810
 показати весь коментар
 
 
ПОВТОРНО??? Капец... зешоблу вообще никто и нигде теперь ни во что не ставит
 показати весь коментар
 
 
весна прийде служити будемо, - новый девиз зеленых 18-летних пацанов
(С)
@missy_porto
🤔
 показати весь коментар
 
 
Слова президента, який не захищає інтереси власної країни, ніхто у світовій політиці всерйоз не сприймає, як і самого президента.
 показати весь коментар
 
 
Щоб просити я у чесну компанію, потрібно самому бути чесним.
 показати весь коментар
 
 
от якби не те "потворно", то виглядало п авторитетно
 показати весь коментар
 
то есть зеленомойских туда не взяли.... которые сейчас типа Украина..... велели подождать за дверью..... это высокое доверие потомушо если порхатые туда влезут уже ничего никто не раз-
берёт
 показати весь коментар
 
Россия будет предлагать Ирану свидетельствовать это
как форс-мажор.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору