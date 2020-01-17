 Україна звернулася до 6 країн щодо створення спільної слідчої групи з розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"У четвер, 16 січня 2020 року, Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Ірану з проханням розглянути можливість участі представників їхніх компетентних органів у спільній слідчій групі в межах кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Країни, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі, розробили положення про подальшу взаємодію з Іраном

Зазначається, що це прохання було надіслано з урахуванням домовленостей, досягнутих 16 січня 2020 року в Лондоні під час зустрічі Міністрів закордонних справ держав, чиї громадяни загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.